Hrad Beckov: Dominanta Považia je opradená mnohými legendami, ponúka krásne výhľady

Hrad Beckov sa radí k našim národným kultúrnym pamiatkam. Legendami opradené vápencové bralo zaujme nielen svojou majestátnosťou a bohatou históriou, ale i množstvom atraktívnych turistických expozícií.

Malý krôčik do “Beckovskej” histórie

Hrad Beckov, o ktorom prvé zmienky evidujeme od roku 1200, si prešiel viacerými historickými mýľnikmi. Pôvodne kráľovské sídlo sa stalo v 14. storočí domovom Matúša Čáka Trenčianského a neskôr prešlo pod majetok Stiborovcov a následne Bánfiovcov. Oba rody “vymreli po meči”, hrad stratil priameho dediča a tak postupne začalo dochádzať k jeho úpadku. Osudným sa stal rok 1729, keď sa z mestečka preniesol na hrad požiar a Beckov ako obytné sídlo nadobro zanikol. Prvé amatérske záchranné práce prebehli už v roku 1935, no až rozsiahla prestavba, a najmä archeologický výskum v 70. rokoch minulého storočia, umožnili sprístupnenie hradu pre širokú verejnosť.

Po stopách hradných cestičiek

Hrad Beckov láka turistov viacerými atraktivitami. V rámci areálu je k dispozícii jeden turistický okruh. Vychutnať si ho možno so sprievodcom alebo aj individuálne. Bežné prehliadky so sprievodcom trvajú približne 45 minút a sú určené pre skupiny od štyroch ľudí. Výklad prebieha po slovensky, no je možné objednať si ho i v cudzom jazyku. Popri bežných sú pre turistov pripravené i špeciálne prehliadky, ktoré sú určené organizovaným skupinám (Sakrálna cesta po Beckove) a školským výletom (Detský okruh hradu Beckovského). Tieto si však treba rezervovať vopred.

Beckovský hrad a jeho pýchy

V areáli hradu je skutočne čo objavovať. Na dolnom nádvorí nájdete obliehací stroj – katapult a jedinečné kováčske rekordy. Ukážky tradičných kováčskych techník si môžete pozrieť v dobovej kováčskej vyhni, ktorá ponúka možnosť vyraziť si pamätnú mincu s beckovským motívom. V priľahlých objektoch čaká na turistov Expozícia archeológie a stavebného vývoja opráv na hrade. Objavíte tu zbierkové predmety z Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ako aj fotodokumentáciu prebiehajúcich stavebných prác. Tešiť sa môžete aj na drevenú sochu draka menom Blundus, ktorý stráži hradnú studňu, a kópiu zázračnej sochy, známej ako Beckovská madona, ktorá sa ukrýva v kaplnke.

Miesta, ktoré vám budú po chuti

V hornom hrade bude na zvedavé oči turistov čakať výstava stredovekej hygieny a kúpeľníctva. Objavíte tu aj obrazy beckovského rodáka, a najznámejšieho uhorského maliara, Ladislava Mednyánszkeho. Pre milovníkov suvenírov je v domčekoch na dolnom nádvorí pripravená útulná predajnička s darčekovými predmetmi, ktoré vzišli spod šikovných rúk slovenských remeselníkov. Priestor horného hradu je zas venovaný milovníkom kníh, ktorý sa v hradnej knižnici môžu nerušene oddať svojej obľúbenej čitateľskej aktivite. Ak vám počas objavovania hradných zákutí vyhladne, občerstviť sa môžete v hradnom bufetíku. Vychutnáte si tu nielen nápoje či zmrzlinu, ale i hotové jedlá a domáce koláčiky.

Objavte i ďalšie dobré adresy

Slovensko je plné krás a rozhodne stojí za to ich objavovať! K dobrodružným výletom však patrí aj dobré jedlo, ktoré vám dodá potrebnú silu a energiu na blízke i vzdialenejšie cesty. Chutné, výdatné a vyrobené z poctivých domácich surovín – presne také sú produkty od tradičného slovenského výrobcu mäsa HYZA. Kuracie mäso, ktorého poznávacím znakom je vynikajúca chuť, čerstvosť, absencia alergénov a škodlivých látok, je vyrábané z preverených domácich chovov, humánne porazené a pravidelne veterinárne testované. Vychutnajte si jedlo z dobrej adresy a získajte viac, než len pôžitok z delikátnej chuti. HYZA si totiž pre vás pripravila atraktívnu súťaž!

Zapojte sa do súťaže s HYZA, navštívte dobré adresy a hrajte o atraktívne ceny!

Nakúpte v termíne 1.10. – 11.11.2020 chladené produkty HYZA označené súťažnou etiketou alebo mäsový výrobok HYZA označený súťažnou dolepkou, zaregistrujte súťažný kód z etikety na www.dobreadresy.sk a ste v hre! Každý týždeň žrebujeme až 151 výhercov týždenných cien a na konci súťaže, 19.11.2020, výhercu hlavnej výhry KIA Niro Hybrid.

Súťažné produkty teraz objavíte na pultoch predajní v novej, atraktívnej obalovine. Čerstvosť produktov, nadštandardná kvalita, dohľadateľnosť pôvodu a úprimná komunikácia v novom šate vám rozhodne zachutí. Neváhajte a objavte kurča z dobrej adresy!

Pr článok Hyza