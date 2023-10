Hovoria, že ide o DiCapriovu životnú rolu: Jeden z najočakávanejších filmov je tu, od ľudí má šialene vysoké hodnotenia

Na premiére na festivale v Cannes si vyslúžil 9-minútový potlesk. Hviezdne obsadená novinka režiséra Martina Scorseseho tak právom získala prívlastok jedného z najočakávanejších filmov tohto roka. Snímku s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe si už teraz môžete pozrieť vo vybraných kinách aj na Slovensku. Už čoskoro ju ale uvedie aj známa streamovacia platforma.

Oscarový režisér Maritn Scorsese si pre svoj najnovší filmový počin vybral adaptáciu reportážnej knižky Vrahovia mesiaca kvetov (Killers of the Flower Moon) autora Davida Granna, ktorú v slovenskom jazyku vydalo vydavateľstvo Absynt. A vzhľadom na všetky ovácie, ktoré snímku od jej premiéry na festivale v Cannes sprevádzajú, je pochopiteľné, že na seba strhla nemalú porciu pozornosti už v predstihu.

Ako sa ale ukazuje aj podľa diváckych hodnotení na ČSFD, Scorsese má na konte ďalší vydarený projekt, ktorý získa aj množstvo nominácií na prestížne ocenenia.

Film o čiernom zlate a zrode FBI

Indiánsky kmeň Osageov patril v 20. rokoch minulého storočia k najbohatším komunitám na svete. Mali to šťastie, že na ich pôde bola objavená ropa a mohli zarábať na každom vyťaženom bareli.

Osageovia vlastnili obrovské domy, krásne autá a biele služobníctvo. Zároveň však zažívali obrovskú tragédiu, pretože ich viac ako iné obyvateľstvo prenasledovali záhadné a “nešťastné” úmrtia. Hoci boli rozprávkovo bohatí, stále to boli “len” Indiáni, takže ich podozrivé konce nikto nevyšetroval a práva na zisky z ropy sa potichu presunuli do cudzích rúk.

Hrdinka príbehu Mollie Burkartová (Lily Gladstone) je jednou zo šťastných majiteliek indiánskej pôdy presýtenej ropou. Vďaka svojej vrodenej vysokej inteligencii sa jej darí vyhýbať okolnostiam a situáciám, ktoré by ju pripravili o život a urobili z nej “štatistu”. Potom však stretne Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio), vojnového veterána, ktorého strýko (Robert De Niro) je jedným z najváženejších mužov v celom regióne. Medzi Ernestom a Mollie preskočí iskra. Je úprimná, alebo ju podnecuje Ernestova túžba po rozprávkovom bohatstve? Ako dlho dokáže Mollie prežiť? Budú agenti v novovznikajúcom FBI schopní vyšetriť tieto neobjasnené úmrtia?

Takmer 4-hodinový film

Snímka sleduje zrod americkej FBI, ale aj množstvo bočných dejových zápletiek, pričom dĺžka filmu nebude pre každého. Až 206 minút trvajúci film ale nepochybne pripúta k sedadlám všetkých, keďže od začiatku až po samotný koniec sa v ňom niečo deje.

Vrahovia mesiaca kvetov sa aktuálne tešia veľmi pozitívnym diváckym reakciám a aj chválam kritikov. Na ČSFD mu používatelia udelili hodnotenie 84 %, pričom číslo zrejme ešte porastie. Mnohí o filme hovoria ako o „monumentálnom počine“ s „neuveriteľnými hereckými výkonmi“, pričom veštia aj „útok“ na rôznorodé filmové ocenenia.

„Martin Scorsese servíruje jeden z najsilnejších filmových zážitkov svojej kariéry, ktorý zvláda divácku pozornosť udržať po celú svoju obsiahlu dĺžku, pracovať s komplexnými motívmi a aj čiernou bodkou americkej histórie neskutočne vťahujúcim rozprávaním,“ napísal o filme jeden z divákov na ČSFD. Ostatné recenzie sa nesú v podobnom duchu.

V kinách sa dlho neohreje

V hlavných a vedľajších úlohách tohto filmu sa okrem DiCapria a De Nira mihnú aj mená ako John Lightow, Brendan Fraser, Pat Healy, Michael Abbott a mnohí ďalší.

Po premiére v kinách sa snímka Killers of the Flower Moon dostane aj na streamovacie platformy, a to na Apple TV+. Konkrétny dátum zatiaľ prezradený nebol, no špekuluje sa, že Scorseseho novinku si z pohodlia domova budeme môcť vychutnať už v novembri 2023 na digitálnych platformách a začiatkom roka aj na Apple TV+, píše web Screenrant.

