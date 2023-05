Na premiére si vyslúžil 9-minútový potlesk: Ľudia sú z nového filmu s DiCapriom nadšení, hovoria o jeho životnej role

U nás ho síce uvidíme až v novembri, svoju celosvetovú premiéru zažil pred pár dňami na prestížnom filmovom festivale v Cannes. Novinka režiséra Martina Scorseseho, nakrútená podľa knižnej reportáže reportéra Davida Granna s názvom Vrahovia mesiaca kvetov, zožala u prvých divákov i kritikov veľké pochvaly a mnohí dokonca hovoria aj o životnej úlohe hlavného hereckého predstaviteľa, Leonarda DiCapria.

Scorsese nenechal nič na náhodu a do hlavných postáv obsadil hercov, s ktorými pracoval už niekoľkokrát. V prípade DiCapria to bude už šiesta spolupráca, v prípade Roberta De Nira desiata, píše web ČSFD. Snímka Killers of the Flower Moon, rovnako ako predchádzajúce Scorseseho projekty, zožala už pred oficiálnym uvedením veľa pozitívnej kritiky, informuje portál Collider.

Prvý veľký prípad FBI

Tentoraz sa režisér rozhodol sfilmovať reportáž oceňovaného novinára a autora Davida Granna, vychádzajúcu zo skutočného príbehu. Ústredným motívom je séria nevysvetliteľných vrážd osažských Indiánov, z ktorých sa v období 20. rokov 20. storočia stali najbohatší ľudia na svete. Mohol za to najmä fakt, že na ich území objavili ropu. Po tomto objave sa ale nezačala len zlatá horúčka, ale aj séria záhadných vrážd. Komplikovaný prípad bol vôbec prvým, ktorý riešila vtedy novovzniknutá FBI na čele s legendárnym Edgarom J. Hooverom.

Chvíľu v kinách, potom na streamovacej platforme

Pôvodne sa táto snímka mala ocitnúť v programoch kín ešte v roku 2021, no celosvetová pandémia všetky plány narušila. Zároveň bolo rozhodnuté, že po krátkej kinodistribúcii poputuje film rovno na streamovaciu platformu Apple TV+. Konkrétny dátum známy nie je, no malo by to byť niekedy v októbri. Predtým snímku uvidíme na veľkých plátnach aj u nás na Slovensku, premiéra je podľa webu denníka SME naplánovaná na 19. októbra.

9-minútové standing ovation

Novú drámu nakrútenú podľa skutočných udalostí už ale prví diváci videli. V Cannes sa jej dostalo veľkého potlesku v trvaní takmer 9 minút, ale aj oscarových predpovedí. DiCaprio sa podľa reakcií divákov ocitol v životnej role, ktorá by mu mohla priniesť ďalšiu cennú sošku (alebo aj nie, ako si už zvykol). Prekvapili aj hereckí nováčikovia a svoj talent potvrdil opäť aj De Niro, ktorý stále podáva jeden fantastický herecký výkon za druhým.

Chvály prichádzajú aj napriek obavám z dĺžky filmu. Minutáž 206 minút však pre film nie je prekážkou, práve naopak. Mnohí diváci prezradili, že by dokázali v kine sedieť pokojne aj dlhšie.

Hviezdne obsadený krimi príbeh po DiCapriovi a De Nirovi dopĺňajú aj Lily Gladstone (seriál Billions), Jesse Plemons (seriál Breaking Bad a filmy The Irishman či Paul), John Lightow, Brendan Fraser či Pat Healy (Pearl Harbor, Captain America: The Winter Soldier) a ďalší.