Horor so strašidelnou a brutálnou bábikou šokoval. Stal sa obrovským hitom a dokonca pokoril Avatara

Ak patríte medzi milovníkov hororov, možno ste zachytili nový fenomén s názvom M3GAN. Ak ste o tomto filme ešte nepočuli, mali by ste vedieť, že sa mu podarilo pokoriť úspech Avatara a pokaziť mu viac ako 20-dňové ťaženie na prvom mieste, uvádza MovieWeb.

Hlavnou hrdinkou hororu M3GAN je naprogramovaná bábika, ktorá je zázrakom umelej inteligencie, uvádza oficiálny text distribútora. Má slúžiť ako spoločník dieťaťa, ktorého má zabaviť a spríjemniť mu chvíle. To sa však veľmi rýchlo zvrhne a bábika spôsobí poriadnu nočnú moru všetkým zainteresovaným.

Bábika s umelou tvárou a žmurkajúcimi očami pôsobí mimoriadne desivo a ak vo vás vyvoláva strach, tu je dôvod, prečo je to tak.

Pokoril Avatara. Aspoň na chvíľu

Horor sa po uvedení stal mimoriadne úspešným a teší sa veľkej návštevnosti v kinách. Podľa údajov Box Office Mojo sa so svojimi ziskami nachádza tesne za filmom Avatar: Cesta vody (Avatar: The Way of Water), ktorý už predbehol snímku Top Gun: Maverick a je najzárobkovejším filmom uplynulého roka. Čo sa týka M3GAN, na malý moment dokonca Avatara predbehol.

MovieWeb vysvetľuje, že Avatar sa držal na prvom mieste 21 dní, keď ho zrazu zosadil z trónu práve horor M3GAN. Stalo sa tak v piatok 6. januára. Netrvalo dlho a ich poradie sa opäť vymenilo, no napriek tomu ide o obrovské prekvapenie a veľký úspech.

Diváci sa nezhodli na tom, či sa im páči alebo nie

Čo sa týka diváckych hodnotení, na ČSFD filmu M3GAN aktuálne svieti 58 % a na portáli IMDb 6,7/10.

To znamená, že kým niektorí po jeho zhliadnutí nešetria chválou, pre ďalších divákov bol sklamaním. To ale pri hororoch nie je ničím výnimočným.