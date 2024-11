Hor sa vylihovať na pláž len za 62 eur: Našli sme lacné letenky do top destinácie, to teplo vám budú Slováci závidieť

Možno ste si dnes ráno zašomrali nad chladným počasím, ktoré ste jednoducho museli prehryznúť. Ak nie ste práve milovníkom zimy, pravdepodobne by vám prospelo vypadnúť niekam do tepla. Za jednu z top destinácií, ktoré môžete v tomto období navštíviť a nemusíte za ňou cestovať na druhý koniec sveta, môžeme považovať Dubaj. Ak vás láka jeho sláva a lesk, dobrou správou je, že sa sem viete dostať za pár desiatok eur.

Ak by ste sa vybrali na dovolenku do Dubaja v takom auguste, asi by ste sa tu necítili najpríjemnejšie a poriadne by ste sa zapotili. No počas našej zimy alebo jari sú tu teploty priam ideálne na vylihovanie na pláži.

Našli sme pre vás jednosmerné letenky do Dubaja, ktoré začínajú na zaujímavých 62 eurách. Konkrétne vo februárových či marcových termínoch. Do 70 eur sa sem dostanete jednosmerne aj v januári. Ale ak sa vám nechce čakať, našli sme aj letenku za 73 eur na 21. novembra.

Letí sa z Budapešti nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá 5 hodín a 40 minút.

Do 150 eur spiatočne máte na výber z viacerých termínov

Za dobré ceny si môžete kúpiť aj spiatočné letenky, čo je pravdepodobne presne to, čo vás zaujíma. Povedzme, že 8 nocí je na dovolenku priam ideálnych. Stihnete počas nich zabudnúť na problémy všedných dní a naladiť sa na dovolenkový „mood“. Presne to si môžete vychutnať s odletom 19. januára za 141 eur.

Do 150 eur tam aj späť si vyberiete z najrôznejších januárových termínov, ale v tejto cenovke sme našli aj jeden na koniec februára a začiatok marca.

Hovoríme z vlastnej skúsenosti

Práve v marci sme navštívili Dubaj aj my a zažili sme ho na vlastnej koži. Slnili sme sa pláži, oddychovali pri bazéne, dali si obed v najvyššej budove sveta a odreagovali sa na púštnom safari.

V tomto článku sme pre vás zhrnuli top atrakcie, ktoré by ste pri návšteve tohto emirátu nemali vynechať.