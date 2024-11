Toto je poľský Louvre, navštívite ho aj zadarmo: U našich susedov mohlo vzniknúť miesto duchov, jedna vec všetko zmenila

Pravdepodobne aj vy vo vašom meste máte objekt, ktorý zostal chátrať napospas osudu. Možno keď prechádzate okolo s rodičmi či starými rodičmi, tak si dokonca nostalgicky zaspomínajú, pretože ešte majú živo v pamäti, ako v nedávnej minulosti toto miesto rozkvitalo. Nie všetko, čo je staré, je vhodné „do šrotu“. Práve naopak. Keď sa stretne kreativita s dobrým nápadom, takéto miesto sa môže zmeniť na nepoznanie a nie byť iba „strašiakom“. Skvelým príkladom toho je bývalá textilná továreň v Poľsku, ktorej bol vdýchnutý nový život a dnes je jednou z top atrakcií mesta.

V článku sa dozviete aj: prečo sa hovorí, že toto miesto bolo „štátom v štáte“;

aký koniec ho postihol;

vďaka čomu sa mu podarilo opäť ožiť;

čo je „poľský Louvre“;

prečo sa sem dnes oplatí prísť.

Ak sa vyberiete do poľského mesta Lodž, jedným z miest, ktoré by ste nemali vynechať, je takzvaná Manufaktura. Ak ste už o nej počuli a niekto vám odvrkol, že ide len o akési nákupné centrum, nie je to celkom tak. Presvedčili sme sa o tom hneď krátko po tom, ako sme vstúpili do jej areálu, ktorý žil svojím vlastným životom. Nebojte sa, rýchlo pochopíte, ako to myslíme.

Manufaktura je už na prvý pohľad neprehliadnuteľná. Tento komplex je totiž vystavaný z budov z červenej tehly a zaujímavé je nielen to, čo sa nachádza v ich interiéri, ale aj v priestoroch okolo, či samotná história tohto miesta. Začnime teda od nej.

Rozkvet a sláva poľského Manchesteru

Ak by ste sa v okolí tohto komplexu prešli koncom 19. storočia, vládla by tu úplne iná atmosféra. Dnešná Manufaktura bola totiž v minulosti továrňou, konkrétne, ako vysvetľuje web Lodz.travel, išlo o továrenský komplex podnikateľa a textilného magnáta Izraela Poznanského, ktorý bol svojho času prezývaný „kráľom bavlny“ a vybudoval doslova z ničoho niečo. Podľa miestneho múzea bolo toto miesto akýmsi „štátom v štáte“. Loďž sa stala priemyselným centrom, kvôli čomu dostala prirovnanie k anglickému mestu Manchester.

Poznanský bol najmladším synom obchodníka Kalmana Poznanského a už v 17 rokoch sa oženil s dcérou dobre zabezpečeného varšavského obchodníka, približuje web Historia Poszukaj. Koncom 19. storočia kúpil v Lodži poschodový murovaný dom aj s ďalšími budovami, ktorý sa neskôr rozrastal. Vznikla tkáčska dielňa, budova hasičského zboru, ale aj elektráreň či Poznanského palác, ktorý bol postavený v neorenesančnom a neobarokovom štýle. Zaujímavé je, že dostal prívlastok „Lodžský Louvre“, spomína AB Poland Travel. Poznanský však zomrel predtým, ako bola stavba paláca dokončená.

Komplex bol ako štát v štáte

V monumentálnom komplexe sa nachádzali aj obytné domy a ubytovne pre miestnych robotníkov, či dokonca nemocnica. Už chápete, prečo ten štát v štáte?

Toto miesto zažilo svoju slávu, avšak aj pád, ktorý začal už počas prvej svetovej vojny. Po druhej ho komunistický režim znárodnil. V 90. rokoch ho postihol koniec v dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácie na trhu. Areál začal chátrať.

Prinavrátil sa doň život

Našťastie, tento továrenský komplex sa nepremenil na akési miesto duchov, ktoré by dnes len strašilo okoloidúcich. Prešlo revitalizáciou a dostalo nový dych. A s ním od roku 2006 aj nový život.

Keď sa dnes vyberiete do Lodže, práve Manufaktura, ako sa bývalá textilná továreň nazýva, je jednou z top atrakcií. A ani zďaleka nejde len o akési obyčajné nákupné centrum.

Nevynechajte poľský Louvre

Keď vojdete dnu cez bránu na ulici Ogrodowa, rýchlo zistíte, že atmosféra „štátu v štáte“ tu pretrváva dodnes. V spomínanom paláci Izraela Poznanského dnes sídli Mestské múzeum, ktoré môžete navštíviť. Bežný vstup stojí 5 eur, no ak sa sem vyberiete v stredu, do poľského „Louvru“ sa môžete dostať úplne zadarmo, pretože v tento deň sa tu vstupné neplatí.

V komplexe Manufaktury dnes nájdete spomínané obchodné centrum, ale aj kaviarničky alebo napríklad moderné poschodové kino, ktorého návštevu milovníci kinematografie nesmú vynechať. Na jeho námestí sa konajú rôzne akcie a je miestom, kde sa stretávajú ľudia.

Revitalizácia za 200 miliónov

Na tejto premene sa podieľala dizajnérska spoločnosť Virgile&Stone z Londýna a architekti zo Sud Architectes. Aby sa im podarilo novú identitu tohto miesta čo najviac vložiť do samotnej Lodže, na istý čas tu žili a sledovali ľudí a snažili sa vcítiť do poľskej kultúry. Stavebné práce trvali tri roky a obnovilo sa 90-tisíc m² historických interiérov, čo stálo približne 200 miliónov eur.

Nachádza sa tu cez 300 obchodov, ale môžete si aj zatancovať na miestnej diskotéke, zahrať bowling, alebo si dať s kamošmi kávu a urobiť malú prestávku počas nabitého dňa naplneného spoznávaním Lodže. V lete si tu dokonca oddýchnete na minipláži. Čo ďalšie v tomto pre mnoho Slovákov neznámom poľskom meste môžete vidieť a zažiť, sme pre vás zhrnuli v samostatnom článku.