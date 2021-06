Hlavný hygienik upravil vyhlášky: Od pondelka sa uvoľňuje množstvo opatrení, pozrite si prehľad

Od pondelka 14. júna sa mení regionálny COVID automat a rozdelenie okresov. V druhom stupni varovania budú dva okresy, v prvom stupni varovania budú tri, v druhom stupni ostražitosti ich bude 19 a v prvom stupni ostražitosti ich bude 49. V stupni monitoringu bude šesť okresov.

Kapacitné obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov (m2) sa nebude vzťahovať na prevádzky v stupni monitoringu a v prvom stupni ostražitosti (zelená, žltá). Pre niektoré druhy prevádzok sú stále v platnosti iné druhy kapacitných obmedzení, napríklad maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania. To v praxi znamená, že v žĺtých a zelených okresoch nebudú mať prevádzky obmedzený počet zákazníkov.

Zmeny vo vyhláškach a opatreniach

Ako ďalej vyplýva z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, účinnej od pondelka 14. júna 2021, o ktorej informovala hovorkyňa úradu Daša Račková, v zariadeniach verejného stravovania sa podmienka dvojmetrového rozstupu medzi stolmi vzťahuje len na interiér.

V ružových a červených okresoch môžu podľa Račkovej prevádzky hudobných, divadelných, filmových a podobných predstavení organizovať podujatia pre deti za nastavených protiepidemických opatrení.

Upozornila, že sa zosúlaďuje text vyhlášky s COVID automatom v prípade obmedzenia činnosti prevádzok verejného stravovania a fitness centier – takéto prevádzky budú v treťom stupni varovania (bordová farba okresu) zatvorené. Prevádzky verejného stravovania môžu podľa Račkovej fungovať na odber so sebou alebo cez donáškový predaj.

Pre prevádzky, kde možno výsledok negatívneho testu nahradiť potvrdením o očkovaní, sa upravujú lehoty zaočkovanosti tak, ako v prípade vyhlášky k režimu na hraniciach.

Zmeny na hraniciach pri testovaní

Pri príchode zo zelenej krajiny sa budú môcť ľudia preukázať aj negatívnym testom na prítomnosť ochorenia COVID-19 zo zahraničia. V prípade PCR testov nesmie byť negatívny test starší ako 72 hodín. V prípade antigénových testov nesmie byť negatívny test starší ako 24 hodín. Test musí byť vykonaný buď na území Slovenska, alebo na území susedného štátu. Vyhláška je platná od pondelka 14. júna.

Príchod zo zelenej krajiny

Pri prekročení hraníc naďalej platí 14-dňová karanténa. Výnimku majú v prípade príchodu zo zelenej krajiny osoby mladšie ako 18 rokov či osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Rovnako sa netýka ani osôb, ktoré sú zaočkované. V prípade dvojdávkových vakcín sa výnimka vzťahuje na ľudí, ktorí už dostali prvú dávky vakcíny, no druhú už nie.

Musia však byť zaočkovaní najmenej 21 dní, no nie viac ako 90 dní. V prípade ľudí, ktorí dostali obe dávky vakcíny, musí od podania druhej dávky vakcíny uplynúť aspoň 21 dní, no nie viac ako jeden rok. Rovnaká podmienka platí v prípade očkovaných jednodávkovou vakcínou aj ľudí, ktorí prekovali COVID-19 a boli do 180 dní po jeho prekonaní očkovaní.

Príchod z červenej a čiernej krajiny

Osoby prichádzajúce z červených krajín budú musieť aj naďalej absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu. Tá sa skončí buď po 14-tich dňoch, alebo po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý však možno vykonať najskôr ôsmy deň po návrate. Pri príchode z čiernych krajín musí osoba prichádzajúca zo zahraničia absolvovať celú 14-dňovú karanténu, a to aj v prípade negatívneho výsledku PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr po ôsmich dňoch.

Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v čiernej krajine a naopak. V prípade, ak osoba prichádzajúca zo zelenej krajiny počas pobytu v zahraničí navštívila aj červenú krajinu, vzťahujú sa na ňu rovnaké pravidlá, akoby prichádzala z červenej krajiny.

COVID automat na budúci týždeň

V druhom stupni varovania (červená fáza) budú okresy:

okres Kysucké Nové Mesto, okres Myjava

V prvom stupni varovania (ružová fáza) budú okresy:

okres Banská Štiavnica, okres Skalica, okres Trenčín,

V druhom stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Bardejov okres Bytča, okres Čadca, okres Gelnica, okres Humenné, okres Levice, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Senica, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Trnava, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žilina,

V prvom stupni ostražitosti (žltá fáza) budú okresy:

okres Banská Bystrica, okres Bratislava I.-V., okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rožňava, okres Sabinov, okres Senec, okres Snina, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trebišov, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,

Monitoring (zelená fáza):