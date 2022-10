Hladkal ľudskú hlavu, nútil ho pozerať Exorcistu. Muž unikol smrti v rukách Jeffreyho Dahmera len o vlások

Tracy Edwards mal 31 rokov, keď sa ocitol zviazaný na podlahe v byte Jeffreyho Dahmera. Vrah sa mu vyhrážal, že mu vyreže srdce. Odniekiaľ vytiahol ľudskú hlavu, hladkal ju a nútil Tracyho, aby s ním pozeral Exorcistu. Muž napokon prežil, v jednom z rozhovorov popísal hrôzostrašné momenty.

Jediná preživšia obeť kanibala z Milwaukee prehovorila o momentoch hrôzy. Len niekoľko minút predtým, ako sa mu podarilo ujsť na ulicu, sa Jeffrey Dahmer Tracymu Edwardsovi vyhrážal, že mu vyreže srdce, píše portál Daily Mail. Pre Radar Online Edwards popísal, ako ho v júli v roku 1991 Dahmer pripútal k zemi a priložil mu hlavu k hrudníku. Počúval, ako mu zbesilo tlčie srdce.

„Ležal som tvárou nahor na podlahe v spálni. Na ľavé zápästie mi dal putá. Ruku mi stiahol pod chrbát a k rozkroku mi priložil nôž,“ vyjadril sa Tracy, ktorý mal v tom čase 31 rokov. V spálni sa povaľovala ľudská hlava, v šatníku viseli ruky a v kuchyni v chladničke boli ďalšie časti ľudských tiel. Na stenách mal Dahmer rozvešané fotografie mužov bez tričiek.

Tracy Edwards the one that got away. In 1991, Dahmer invited Edwards to his house one evening to watch the Exorcist and drink a beer. Dahmer soon handcuffed his victim and threatened him with a knife. pic.twitter.com/V2U0ZBzPAP

