Jedol steaky obalené v zlate, lietal iba súkromným lietadlom: Údajný najbohatší pes na svete žil v obrovskom luxuse

V roku 1992 mal nemecký ovčiak menom Gunther zdediť po svojej grófke obrovský majetok, vďaka čomu sa mal stať najbohatším psom na svete. Vlastnil nehnuteľnosti, luxusné jachty, súkromné lietadlá a staral sa o neho celý tím mladých atraktívnych ľudí. Bola to ale realita alebo len dobre naplánovaný reklamný ťah a podvod?

Milióny mu mala zanechať bohatá grófka

Písal sa rok 1992, keď nemecká grófka Karlotta Leibenstein vydýchla naposledy a majetok v hodnote 80 miliónov dolárov v poslednej vôli prenechala svojmu milovanému psovi, nemeckému ovčiakovi menom Gunther III. (grófka údajne nemala príbuzných, ktorí by po nej mohli majetok zdediť). Ako píše portál Bustle, po ňom mal následne milióny zdediť Gunther VI.

Jeho zástupcovia boli takí šikovní, že ho vďaka správnym investíciám dokázali zmnohonásobiť a v čase najväčších úspechov mal dosahovať majetok Gunthera VI. hodnotu 400 až 500 miliónov dolárov. Dokonca sa o ňom hovorilo ako o najbohatšom psovi všetkých čias. Samozrejme, nezaobišlo sa to bez komplikácií a bez ľudí, ktorí sa rozhodli Gunthera VI. zneužiť pre vlastný prospech.

Aj keď je ale Gunther skutočný pes, jeho príbeh je omnoho komplikovanejší, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať a od rozprávkového má podľa webu All That Is Interesting poriadne ďaleko. Podľa webu Mashable sa prvý dedič, Gunther III., dostal do rúk rodinného priateľa Maurizia Miana. Ten sa rozhodol, že vďaka svojmu psiemu priateľovi a jeho nasledovníkom vybuduje impérium.

Gunther sa mal skutočne kráľovsky

Hovorí sa, že Gunther sa mal pri Mianovi skutočne kráľovsky. Večeral steaky obalené v zlate a na palube súkromného lietadla precestoval svet. Magazín People dokonca uviedol, že Gunther IV. (resp. jeho realitná maklérka Ruthie Assouline) odkúpil Madonin dom v Miami za 7,5 milióna dolárov. Nedávno ho mal opätovne predať, a to za 29 miliónov dolárov.

Maklérka priznáva, že mala už množstvo bohatých klientov, no nikdy nie psa. Čím viac ale Gunther bohatol, tým viac sa ľudia vypytovali. Mnohí sa pýtali najmä na Miana, ktorý bol okrem Guntherovho opatrovníka aj dedičom talianskej farmaceutickej spoločnosti, právnikom ale aj vedeckým výskumníkom. Sám sa vymenoval aj za hovorcu a tvár spoločnosti Gunther Corporation.

Mian tvrdil, že spoločnosť má pod palcom všetko, čo urobí psí život dokonalým, vrátane vedy, športu a zábavy. Už v roku 1999 časopis Tampa Bay Times podozrieval Miana z nekalých úmyslov, objavili sa totiž informácie, že Gunther chce kúpiť nehnuteľnosť Sylvestra Stalloneho. Už predtým pritom istý taliansky denník poukázal na fakt, že žiadna grófka Leibensteinová zrejme nikdy neexistovala, o jej existencii sa totiž nepodarilo nájsť žiadne dôkazy.