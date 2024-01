Fungujú už roky, zákazníci si problémy nevšimli: Známa sieť bagetérií veriteľom dlhuje 656-tisíc eur, ocitla sa v konkurze

Ďalší neúspešný príbeh z gastro sveta? Nuž, pri známych prevádzkach Bagetéria to také čiernobiele nie je. Na trhu sú už dlhé roky a z podniku na Hlavnej ulici v Prešove sa postupne rozšírili aj do viacerých nákupných centier. V roku 2023 sa však, navonok správne fungujúca firma, dostala do problémov a vyhlásila konkurz, ktorý ale jej definitívny koniec neznamenal. Informuje o tom portál Index.

Expanzia, ale aj veľké dlhy

Ako Index v článku uvádza, prevádzka Bagetéria na Hlavnej ulici v Prešove je už legendárna a na gastroscéne pôsobí dlhé roky. Počas viac ako 10-ročného fungovania si firma dokázala na trhu vybudovať stabilné miesto a navyše aj expandovala – jej prevádzky fungujú okrem Prešove aj v Poprade, Banskej Bystrici a Žiline. Pomyselný vrchol Bagetéria zažila v roku 2019, kedy obrat firmy atakoval hranicu 1,9 milióna eur.

Prvé výraznejšie problémy firme spôsobila s najväčšou pravdepodobnosťou pandémia, ktorá zasiahla prakticky všetky zabehnuté gastroprevádzky. Ako sa však píše v článku, nebol to ani zďaleka jediný problém. Firma sa totiž objavovala na zozname dlžníkov už od roku 2014 a daniari už pred pandémiou evidovali dlh na úrovni takmer 200-tisíc eur. V marci minulého roka firma požiadala súdy o vyhlásenie konkurzu.

„Za normálnych okolností by to znamenalo, že všetky pobočky sa zatvoria a majetok firmy sa bude speňažovať tak, aby boli uspokojení veritelia firmy. V tomto prípade aj štátne organizácie. Osud v Prešove známej značky Bagetéria však pokračoval ďalej,“ píše Index. V tichosti totiž biznis síce prebrala iná firma, no podľa informácií Indexu môže ísť iba o papierovú zmenu. „Pri prevádzke v prešovskom obchodnom dome Eperia je ako kontaktná osoba uvedená Slavomíra Lukáčová. Je to osoba s rovnakým menom ako majiteľka pôvodnej firmy,“ píše sa v článku.

Spomínané konkurzné konanie však stále prebieha a podľa dostupných informácií si mali veritelia prihlásiť požiadavky vo výške 656-tisíc eur. „Je takmer isté, že uspokojenie veriteľov bude minimálne. Najdrahšou položkou na zozname hnuteľných vecí je boxová rotačná pec z roku 2015. Znalec ju ohodnotil na necelých 15-tisíc eur,“ uzatvára Index.