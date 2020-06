Zvrátené predsudky a nechutná ideológia: Toto je 10 najlepších filmov o rasizme a zbytočnej nenávisti

O rasizme sa píše, hovorí, diskutuje. Rasizmus je nenávidený a odsudzovaný, no, žiaľ, v našej spoločnosti stále prítomný. A čo je najsmutnejšie, prítomný je doslova všade. A aj na tento problém poukazujú aktuálne nepokoje v USA, kam celý svet momentálne upiera zrak. Smrť Afroameričana Georga Floyda rozpútala vlnu nevôle a aj toho, že rasizmus treba raz a navždy poraziť.

Na problematiku rasizmu už neraz upozornili aj hollywoodski tvorcovia. Tí sa v mnohých filmoch snažili poukázať na nezmyselnosť rasových predsudkov a práve prostredníctvom príbehov dokázať, že všetci sme si rovní.

Nasledujúca desiatka filmov je dôležitá z mnohých hľadísk, tým najdôležitejším je však to, že vás tieto snímky naučia akceptovať všetkých, predovšetkým bez ohľadu na farbu pleti.

Čiernobiela spravodlivosť / Detroit

Azda najaktuálnejším – z hľadiska nedávnych udalostí – je spomedzi tu spomenutých filmov práve tento. Detroit mapuje rasové nepokoje v roku 1967, kedy nikto netušil, kam až to celé môže zájsť a čoho všetkého sú vlastne ľudia schopní. Protestujúca mládež sa dostáva do vyostreného konfliktu s policajtmi, ktorý končí bojom na život a na smrť.

Snímka rozpracováva viacero dejových línií, tá najhlavnejšia upozorňuje na rasistických policajtov, ktorí brutálnym spôsobom potláčajú práva ľudí len preto, že majú inú farbu pleti a preto, že môžu. Snímka, aj keď zobrazuje staršie udalosti, je v niektorých bodoch podobná aktuálnemu dianiu v USA a dokazuje, že sa zas až tak veľa nezmenilo.

Hlavné úlohy si zahralo množstvo známych mien. Vo filme hviezdia napríklad John Boyega (Star Wars VII – IX), Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch), Hannah Murray (seriály Skins a Game of Thrones), John Krasinski (A Quiet Place, The Office) a ďalší.

Kult hákového kríža / American History X

Po smrti otca, ktorého zastrelia v černošskom ghette, sa z Dereka (Edward Norton) stane aktívny stúpenec neonacizmu túžiaci po pomste. Jeho rasisticky motivované činy vyvrcholia vraždou dvoch černochov, za ktoré si odsedí v base tri roky. Odtiaľ sa vracia ako nový človek, no zisťuje, že návrat je rovnako ťažkou skúškou ako predchádzajúce roky jeho života. Vo väzení mu totiž práve černoch zachráni život a to spôsobí, že už nemôže byť rasista. Jeho mladší brat Danny túto zmenu nechápe a sám je členom skupiny, v ktorej bol kedysi aj jeho teraz už slobodný a zmenený brat. Derek chce stoj čo stoj svojho brata zo spárov rasistickej neonacistickej skupiny dostať, je to však nesmierne ťažké, pretože Biela sila, ako sa neonacisti nazývajú, chce svojho starého člena naspäť medzi sebou.

Kult hákového kríža patrí dodnes medzi najlepšie snímky, ktoré o rasizme a problémoch s ním súvisiacich vznikli. Snímka sa stala výchovným nástrojom aj na školách, kde ju učitelia premietajú a snažia sa žiakom vysvetliť súvislosti. Inšpirovaná bola skutočným príbehom.

Zelená kniha / Green Book

Komediálne ladená dráma upozorňuje na rasovú problematiku v USA počas 60. rokov 20. storočia a taktiež je inšpirovaná skutočným príbehom. Hlavným hrdinom je vodič a bodyguard Tony (hrá ho Viggo Mortensen), ktorý má na turné naprieč Amerikou sprevádzať klaviristu Dona Shirleyho (hrá ho Mahershala Ali). Problémom je, že slávny klavirista je nielen černoch, ale aj homosexuál.

Snímka poukazuje na extrémne vzťahy medzi belochmi z juhu Spojených štátov a komunitou Afroameričanov, napríklad aj scénou, v ktorej uznávaný hudobník nemohol použiť toaletu v panskom sídle len kvôli farbe svojej pleti.

Zelená kniha so silným antirasistickým posolstvom zaujala na Oscaroch v roku 2019. Získala 3 cenné sošky, vrátane Najlepšieho filmu, Najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe a Najlepšieho pôvodného scenára.

Amistad

V roku 1997 svoj film o rasizme a otroctve v 19. storočí nakrútil aj režisér Steven Spielberg, ktorý spracoval skutočný príbeh lode Amistad.

Tá v roku 1839 zakotvila pri brehoch Long Islandu. Na jej palube bolo 53 černošských otrokov, ktorí sa vzbúrili na ceste z Afriky do Južnej Ameriky. Rekonštrukcia skutočného príbehu poskytla dramatický príbeh s veľmi výrazným etickým kontextom, keďže vzbúrencov teraz čaká súd. Vtedajší prezident Van Buren si chce získať hlasy južanských plantážnikov, preto chce černošských odsúdencov obetovať. Na ich stranu sa ale postaví bojovník proti otroctvu Theodore Joadson, právnik Roger Baldwin a aj bývalý prezident John Quincy Adams.

Hlavné úlohy v tomto filme stvárnili Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Matthew McConaughey, Anna Paquin či Stellan Skarsgård.

Skryté čísla / Hidden Figures

Že najväčšími mozgami v srdci NASA boli vždy len bieli muži? Životopisná dráma Skryté čísla vás z tohto omylu taktiež veľmi ľahko vyvedie.

Snímka sleduje neuveriteľný príbeh troch geniálnych Afroameričaniek – Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) a Mary Jackson (Janelle Monáe), ktoré pracovali v NASA a ktorých výpočty stáli za vyslaním astronauta Johna Glenna do vesmíru. Významne tak pomohli zamiešať karty v dobývaní vesmíru, no než sa tak stalo, musela si trojica žien vytrpieť svoje – neboli to však len rasové predsudky, ale aj pohŕdanie tým, že sú vlastne ženy a navyše schopnejšie než muži.

Film Skryté čísla zobrazuje príbeh trojice žien, ktoré sa stali inšpiráciou pre ďalšie generácie mladých Afroameričaniek a dokazuje, že každý má rovnaké práva bez ohľadu na čokoľvek.

12 rokov otrokom / Twelve Years a Slave

Snímka Dvanásť rokov otrokom vznikla na motívy neuveriteľného príbehu o boji jedinca o prežitie a slobodu. Solmon Northup žije pred občianskou vojnou ako slobodný černoch na severe štátu New York. Keď je unesený a predaný do otroctva, musí čeliť krutosti, no zároveň aj nečakanej dobrosrdečnosti. To všetko s túžbou prežiť a zachovať dôstojnosť. Po dvanástich rokoch trápenia Solomonovi zmení život náhodné stretnutie s kanadským bojovníkom za zrušenie otroctva, ktorého stvárnil Brad Pitt.

Farba víťazstva / Race

Zaujímavým počinom o rasizme je aj kanadsko-nemecko-francúzska životopisná dráma inšpirovaná skutočným príbehom. Hlavným hrdinom príbehu je Jesse Owens (hrá ho Stephen James), ktorý sa ako prvý člen rodiny dostáva na vysokú školu. Tu si ho a jeho atletický talent všíma tréner Larry Snyder (hrá ho Jason Sudeikis), vďaka ktorému sa z Jesseho stáva bežecká hviezda. Jeho cesta za snom stať sa najväčším a uznávaným bežcom v histórii ho však privádza k morálnej dileme. Má sa totiž zúčastniť Olympiády v nacistickom Nemecku v roku 1936, kde Adolf Hitler práve uskutočňuje svoju víziu nadradenosti árijskej rasy. Má ísť na tento šampionát a riskovať alebo sa má stiahnuť a celú svoju budúcnosť zahodiť do koša?

BlacKkKlansman

Rok 2019 bol na Oscaroch priam prešpikovaný kvalitnými filmami, ktoré pracovali s témou rasizmu. BlacKkKlansman bol jedným z nich a taktiež na seba strhol nemalú porciu pozornosti, čoho výsledkom bol zisk cennej sošky v kategórii Najlepší adaptovaný scenár (snímka bola nominovaná celkovo v šiestich kategóriách).

Film rozpráva príbeh prvého policajta-černocha, ktorý sa v Colorade rozhodol infiltrovať do Ku-klux-klanu začiatkom 70. rokov minulého storočia. Vtedy v Spojených štátoch amerických vrcholili demonštrácie za ľudské práva.

V hlavných úlohách tejto snímky sa objavili John David Washington (syn slávneho Denzela Washingtona), Adam Driver (Star Wars VII – IX, Marriage Story) či Topher Grace (That 70s Show) a ďalší.

Divoký Django / Django Unchained

Svojou troškou do príbehov o rasizme prispel aj ikonický režisér Quentin Tarantino filmom Divoký Django.

Dej sa odohráva dva roky pred americkou občianskou vojnou Severu proti Juhu. Hlavným hrdinom je otrok Django (hrá ho Jamie Foxx), ktorý sa pod vplyvom nemeckého lovca ľudí – doktora Schultza (hrá ho Christopher Waltz) sám stane krutým lovcom ľudí za odmenu. Od Schutlza dostane prísľub slobody, pokiaľ mu pomôže nájsť vražednú dvojicu bratov Brittlovcov. Djangovi sa ale okrem toho naskytá príležitosť nájsť ženu, ktorú musel pred mnohými rokmi opustiť, a tak sa rozhodne, že bratov doktorovi nájsť pomôže. Nech to stojí, čo to stojí.

Trošku netradičné poňatie upozornenia na rasizmus zaujalo divákov i kritikov a Divoký Django tak dodnes patrí k jednému z najlepších filmov, aké Tarantino kedy nakrútil.

Uteč / Get Out

Posledným z filmov, ktoré o rasizme rozprávajú, a to pomerne netradičnou formou, je mysteriózny horor od Jordana Peelea s názvom Uteč.

V ňom sa spoznávame s hlavným hrdinom – mladým fotografom Chrisom (Daniel Kaluuya), ktorého sa jeho priateľka Rose (Allison Williams) rozhodne predstaviť svojim rodičom. Tu ale dochádza k problému – rodičia mladej ženy sú skrytí rasisti a jej novú lásku chcú zničiť. Mladý fotograf si to navyše uvedomuje až po tom, čo stretne iných černochov žijúcich v okolí domu rodičov jeho priateľky, ktorí sa správajú nanajvýš podivne a vyzerá to tak, že za to môžu práve svokrovci.

Atypické podanie rasistickej problematiky zaujalo divákov aj kritikov. Hororovo ladená snímka získala aj Oscara za Najlepší pôvodný scenár v roku 2018. Režisér, scenárista a producent Jordan Peele je zároveň jedným z najuznávanejších súčasných tvorcov. Rasistické motívy spracoval aj v horore My (Us) v roku 2019.