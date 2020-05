10 skvelých seriálov, kvôli ktorým sa počas júna oplatí predplatiť si streamovacie služby

Streamovacie služby počas nedávnej koronakrízy na poli kultúry jednoznačne vyhrávali. S postupným uvoľňovaním opatrení v mnohých kútoch sveta sa však ich sledovanosť pomaly znižuje a je to vidieť aj na programovej ponuke. Zatiaľ čo uplynulé mesiace boli na novinky i pokračovania bohatšie, počas júna to vyzerá na nižšie množstvo nového materiálu. Netreba sa ale báť, na Netflixe, HBO GO či ďalších službách bude čo sledovať.

Streamovacie služby si najmä počas uplynulých týždňov a mesiacov nepochybne zvýšili základňu predplatiteľov. Samozrejme, nepredpokladá sa, že by s postupným uvoľňovaním preventívnych protiepidemiologických opatrení mal ich počet klesať, práve naopak. Čo však klesne, je počet nových seriálov či pokračovaní tých zabehnutých.

Netflix či HBO GO počas najbližšieho mesiaca ponúknu o poznanie menej pôvodnej tvorby a knižnice doplnia prevažne zakúpenými akvizíciami. Aj napriek tomu však bude júnová programová ponuka na streamovacích službách mimoriadne lákavá.

Ktorým desiatim seriálovým novinkám či pokračovaniam by ste mali počas nadchádzajúceho mesiaca venovať pozornosť? Vyberáme nasledujúce tituly:

13 Reasons Why (4. séria)

Azda najočakávanejším seriálom mesiaca jún na Netflixe je finále kontroverznej teenage drámy 13 Reasons Why, ktorá skončí plánovanou štvrtou sériou. V nej opäť nahliadneme do životov problematickej mládeže americkej strednej školy Liberty High.

Štvrtá a zároveň posledná séria bude pokračovať tam, kde skončila tá predchádzajúca, pričom rozpracuje aj ďalšie motívy, ktoré príbeh stredoškolákov nadobro uzavrú. Je zaujímavé, že Netflix dokázal príbeh 13 Reasons Why „dojiť“ štyri roky, vzhľadom na to, že prvá séria vychádza z úspešnej rovnomennej novely a žiadne knižné pokračovanie nemá. Tvorcovia si tak museli dej ďalej rozpracovávať sami a to sa niektorým fanúšikom nepáčilo, pretože sa z celého diela vytratilo akési čaro.

Seriál bol počas celej doby produkcie aj terčom kritiky. Podľa mnohých boli niektoré scény zobrazené príliš explicitne a nabádali mladistvých na rôzne skutky. Predmetom diskusií bolo aj glorifikovanie samovraždy či násilia na slabších. Tvorcovia však týmto realistickým zobrazení násilných činov chceli len rozpútať diskusie o tom, aká americká mládež je a aké veci sa v prostredí (nielen) tamojších stredných škôl dejú.

Netflix štvrtú sériu 13 Reasons Why uvedie v trinástich epizódach 5. júna 2020. Viac o seriáli sa dozviete aj v našich predchádzajúcich článkoch.

Trackers

HBO GO pre svojich predplatiteľov pripravilo nový kriminálny seriál s názvom Stopári, v ktorom sa budú prelínať tri dejové línie, ktoré sa navzájom pretkávajú v Kapskom meste v rámci násilného komplotu. Ten zahŕňa organizovaný zločin, pašované diamanty, čiernych nosorožcov, CIA aj medzinárodné teroristické spiknutie.

Trackers je juhoafrickým projektom, ktorý koprodukoval juhoafrický platený kanál M-Net, Cinemax ako sesterská stanica HBO a nemecká verejnoprávna televízia ZDF.

Seriál sa objaví vo vysielaní v USA 5. júna, deň na to ho uvidíme vďaka stanici Cinemax aj na slovensko-českom trhu na HBO GO, teda. 6. júna 2020.

Reality Z

Netflix bude počas júna celosvetovo distribuovať aj nový brazílsky zombie seriál s názvom Reality Z. Ten bude kombinovať prvky hororu a reality show a je adaptáciou britského originálu, ktorý pod názvom Dead Set vytvoril scenárista Charlie Brooker (známy vďaka antologickému seriálu Black Mirror).

V centre diania bude skupinka preživších v reality show, ktorí sa po tom, čo Rio De Janeiro zasiahne vlna nemŕtvych mŕtvol, musí okrem mäsa chtivých príšer potýkať aj s inými problémami.

Netradičné poňatie zombie apokalypsy tentokrát v inom ako americkom podaní Netflix uverejní 10. júna 2020. Prvá séria komediálne ladeného hororového seriálu bude pozostávať z piatich epizód.

Crossing Swords

Streamovaciu službu Hulu si síce u nás predplatiť nemožno, vďaka spolupráci sa seriály z jej tvorby môžu v budúcnosti objaviť napríklad na službe HBO GO či vo vysielaní niektorej z tunajších televíznych staníc. Vzhľadom na námet a cieľovú skupinu tejto seriálovej novinky však môžeme na druhú možnosť zrejme zabudnúť.

Novinka Crossing Swords je animovaným stop-motion seriálom pre dospelých, v ktorom budeme sledovať príbeh dobrosrdečného roľníka Patricka, ktorému sa podarí získať prácu na kráľovskom dvore. Jeho vysnívaná práca sa však veľmi rýchlo mení na nočnú moru, keď zistí, že jeho milované kráľovstvo vedie banda nadržaných panovníkov, podvodníkov a šarlatánov.

Ako námet napovedá, núdza nebude o tak-trochu drsnejší humor či explicitné scény plné násilia i sexu. Služba Hulu túto novinku uvedie 12. júna 2020 a v pôvodnom znení sa možno tešiť na naozaj hviezdne obsadenie.

The Woods

Jún bude na Netflixe pestrý aj čo sa týka mimoamerickej produkcie. Jednou z plánovaných noviniek bude aj seriálová krimi dráma Temné lesy (The Woods) poľskej produkcie.

V šiestich epizódach seriálu od našich severných susedov budeme sledovať príbeh varšavského štátneho zástupcu, ktorého sestra pred 25 rokmi záhadne zmizla. Vďaka práve objavenému telu má však novú nádej zistiť, čo sa vtedy odohralo.

Netflix nový seriál uvedie 12. júna 2020.

Marcella (3. séria)

So svojou treťou sériou sa na Netflix vráti aj britská kriminálna dráma s názvom Marcella, v ktorej sa z obľúbenej detektívky (hrá ju Anna Friel) stane vyšetrovateľka v utajení. Plánovaných 8 epizód hlbšie preskúma psychické zdravie hlavnej hrdinky, takže opäť nebude núdza ani o dramatické a mimoriadne napäté momenty.

Netflix tretiu sériu uvedie už 14. júna 2020.

The Order (2. séria)

Na Netflixe možno nájsť skutočne pestrú paletu programov aj pre mladšie ročníky. S úspechom sa stretol aj nadprirodzený seriál, v ktorom chce študent pomstiť smrť svojej matky, a tak prisahá vernosť tajnému spolku. Náhle sa ale ocitá uprostred vojny medzi vlkodlakmi a bytosťami, ktoré používajú čiernu mágiu.

Druhá séria seriálu The Order na obľúbenej streamovacej službe odštartuje 18. júna 2020.

Love, Victor

Okrem už zabehnutých seriálov pre násťročných bude ponuka streamovacích služieb počas júna obohatená aj celkom novým seriálom. Tým bude pokračovanie úspešného filmu Ja, Simon (Love, Simon) nakrútené podľa rovnako populárnej knižnej predlohy.

Love, Victor nadviaže na filmové spracovanie knižky, pričom v centre diania bude stáť hlavný hrdina Victor. Nováčik na strednej škole, na ktorej sa odohrával aj filmový (a knižný) predchodca, sa snaží žiť normálny život a prekonávať nástrahy strednej školy. Má to však nesmierne ťažké, pretože je gay. O pomoc zapadnúť medzi ostatných preto požiada svojho kamaráta Simona.

Seriálový spin-off inšpirovaný knižnou predlohou ponúkne u nás nedostupná streamovacia služba Hulu 19. júna 2020. Mnohí sa však už teraz nazdávajú, že pôjde o ďalší seriálový hit, ktorý by vašej pozornosti rozhodne uniknúť nemal. Viac o ňom sa dočítate v našom predchádzajúcom článku.

Dark (3. séria)

Veľké finále čaká v júni aj sci-fi seriál (nielen) o cestovaní v čase nemeckej produkcie. Kritikmi i divákmi ospevovaný projekt Dark, ktorý mnohí častujú prezývkami ako európske Stranger Things, sa v knižniciach predplatiteľov objaví na konci mesiaca, konkrétne 27. júna 2020. Nedávno zverejnená krátka upútavka na poslednú várku epizód láka viac než dosť.

A Very English Scandal

Čo možno mnohí priaznivci streamovacích služieb nevedia, je fakt, že v našich končinách je možné si predplatiť aj službu od Amazonu Prime Video. Tá síce nie je lokalizovaná, a tak by ste na nej české či slovenské titulky (alebo dabing) hľadali márne, tým zdatnejším v angličtine však dokáže ponúknuť desiatky hodín kvalitného obsahu.

Jednou z noviniek, ktoré počas júna ponúkne je britská 3-dielna dráma Škandál po anglicky (A Very English Scandal). Tá rozpráva skutočný príbeh prvého britského politika, ktorý sa kedy dostal na súd za vražedné spiknutie.

Dej sa odohráva na konci 60. rokov 20. storočia, kedy je čerstvo dekriminalizovaná homosexualita. Jeremy Thorpe (hrá ho Hugh Grant), predseda liberálnej strany, ktorý je zároveň najmladším predsedom spomedzi všetkých britských politických strán za posledných sto rokov, má tajomstvo, ktoré sa snaží stoj, čo stoj utajiť. Pokiaľ sa okolo neho neustále obšmieta jeho bývalý milenec Norman Scott (hrá ho Ben Whishaw), Thorpeova sľubná politická kariéra je v ohrození. Rozhodne sa preto, že svojho bývalého milenca umlčí tým najhorším spôsobom.

A Very English Scandal sa teší diváckej popularite už od roku 2018, kedy BBC túto minisériu uviedlo vo svojom vysielaní. Dôvodom je aj fakt, že nahliada do tajomstiev vládnych činiteľov a odhaľuje to, kam až sú niekedy politici ochotní zájsť, len aby všetko zamietli pod koberec.

Prime Video túto minisériu uvedie 29. júna 2020.