Film Batgirl bol vo finálnom štádiu úprav. Produkčná spoločnosť sa ale rozhodla, že ho nikdy neodvysiela

Do tvorby filmu je nutné investovať množstvo peňazí, ale aj úsilia. Neraz na ňom desiatky, ba dokonca stovky ľudí pracujú celé mesiace či roky. Občas sa však stane, že film sa do kín nakoniec nedostane. Podobný osud postihol aj film Batgirl.

Na plátna sa nikdy nedostane

Vo filme Batgirl mali hlavné postavy stvárniť herci ako Brendan Fraser, Leslie Grace či Michael Keaton. Produkčná spoločnosť Warner Bros Discovery však podľa portálu The Guardian nečakane ohlásila, že film nebude nikdy odvysielaný, a to napriek tomu, že už bol takmer dokončený. Chýbali už len postprodukčné úpravy.



Film, ktorý režírovali Adil El Arbi a Bilall Fallah, dostal pôvodne zelenú v roku 2021. Mal byť súčasťou série filmov vytvorených špeciálne pre streamovaciu službu HBO Max. Napokon však nebude odvysielaný ani prostredníctvom HBO Max, ani na veľkých plátnach.

Keaton mal vo filme už tradične stvárniť Batmana, Grace mala stvárniť hrdinku Barbaru Gordon a Fraser mal stvárniť zloducha známeho ako Firefly. Ako informuje Hollywood Reporter, náklady sa vyšplhali na sumu 90 miliónov dolárov. Pôvodne sa rátalo s nižším rozpočtom, zaúradovala však pandémia koronavírusu.

Produkčná spoločnosť zrušila už niekoľko projektov

Aj keď sa na Batgirl minulo menej peňazí, ako je priemerný rozpočet filmov z dielne DC, údajne sú len minimálne šance, že by tento počin divákov zaujal natoľko, aby sa investované financie vrátili. Ako ale informoval portál New York Post, neznámy zdroj prezradil, že rozpočet Batgirl prekročil hranicu 100 miliónov dolárov.

Navyše, testovacie premietanie vraj dopadlo tak zle, že sa s tým Warner Bros Discovery rovno rozhodli skoncovať. Film je vraj natoľko zlý, že sa to už nedá nijak napraviť. Batgirl tak patrí medzi tie najdrahšie zrušené filmové projekty.

Aj keď to môže znieť ako pomerne nelogický krok, vedenie Warner Bros Discovery môže časť financií získať späť vďaka tomu, že si to odpíše z daní. Vraj je to ten najrozumnejší spôsob, ako neprísť úplne o všetky investované peniaze.

K zlúčeniu spoločností Warner Bros. a Discovery došlo ešte v roku 2021. Od tých čias bolo ešte pred odvysielaním zrušených niekoľko filmov, vrátane Full Frontal With Samantha Bee, The Last OG, Chad či The Wonder Twins.