Fico opäť nemusel mať respirátor FFP2 vo vysielaní. Heger nevylúčil prijatie funkcie premiéra krajiny

Minister financií a dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger (OĽaNO) nevylúčil, že by prijal nomináciu do funkcie predsedu vlády. Povedal to vo štvrtok 25. marca v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane s tým, že ak by takáto ponuka prišla, postavil by sa k nej čelom.

V diskusnej relácii sa stretol s oponentom Robertom Ficom. Televízia Joj mu umožnila mať na tvári štít a to napriek tomu, že nová vyhláška nariaďuje mať v interiéri respirátor. Moderátorka to na úvod odôvodnila tak, že nechce, aby v štúdiu niekto skolaboval. Zrejme narážala na situáciu, keď moderátorovi TA3 Norbertovi Dolinskému prišlo zle v priamom prenose počas vysielania diskusnej relácie V politike.

Strana Za ľudí dala premiérovi ultimátum

Strana Za ľudí odmieta slová strany SaS, ktorá ich mala označiť za zradcov. Po rokovaní poslaneckého klubu to povedala predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová. Strana Za ľudí sa stretla vo štvrtok aj s predstaviteľmi OĽANO. Obe strany chcú ďalej rokovať o štvorkoalícii, o možnosti trojkoalície sa nerozprávali.

Do pondelka (29. 3.) chce Za ľudí situáciu vyriešiť. Ak sa to nestane, nemá podľa Remišovej zmysel ostávať v rozpadávajúcej sa vláde. Dodala, že SaS si zabuchla dvere, no pozvanie rokovať pre stranu Richarda Sulíka stále platí. Každá strana musí podľa nej ustúpiť. Vyzvala SaS, aby sa nesnažili zabuchnúť otvorené dvere.

“Strana SaS pozastavila koaličnú zmluvu, my si však myslíme, že najlepšie riešenie v súčasnej situácii je znovu si sadnúť k rokovaciemu stolu, kde každý bude musieť urobiť kompromisy, pretože osud Slovenska nemôže byť postavený na osobnom konflikte medzi dvoma mužmi,” povedala novinárom Remišová s tým, že každý z partnerov mal určité požiadavky, “nezmieriteľné červené čiary”. “Potrebujeme si spolu sadnúť a v pokoji sa dohodnúť,” dodala. Poslanecký klub je podľa šéfky Jany Žitňanskej jednotný, chce rokovať o štvorkoalícii.

Keď sa to do pondelka nevyrieši, Šeliga odchádza

Ani líder SaS Richard Sulík podľa Remišovej nepredpokladá, že premiér Igor Matovič (OĽANO) podá demisiu bez toho, aby bolo všetko dohodnuté a vystaví tak krajinu chaosu. “Je normálne, že najskôr sa veci vyrokujú medzi koaličnými partnermi, potom premiér podá demisiu a následne sa funkcie ujme nový premiér,” ozrejmila.

“Ak SaS a pán Sulík povie, nejdeme za rokovací stôl, kašleme na vás, keď to povedia takto jasne, tak aj my sa zariadime,” skonštatoval podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. Zároveň zopakoval, že jeho funkcia podpredsedu parlamentu je k dispozícii, keďže to žiadal aj Matovič. Dodal, že ako strana dali jasný “deadline”. “Keď sa to do pondelka nevyrieši, ja odchádzam,” povedal na margo svojej funkcie podpredsedu NR SR.

Sulík vo štvrtok oznámil, že SaS pozastavila svoju účasť v koalícii, kým premiér nepodá demisiu. Rokovania má podľa SaS viesť ten, koho prezidentka Zuzana Čaputová poverí zostavovaním novej vlády.

Šéf SaS deklaroval pripravenosť svojej strany rokovať o štvorkoalícii, odmieta trojkoalíciu bez Za ľudí. “Takúto zradu SaS nikdy nespáchala, ani nespácha,” uviedol. Tvrdí, že vláda nateraz povalená nie je a partneri môžu aj bez SaS pokračovať v trojkoalícii, ak majú dostatok mandátov. Podotkol však, že strana Za ľudí mala ako prvá predsedníctvo “s témou odchodu z vlády” a SaS sa na ich stranu pridala, lebo videli problémy vo vláde a z kolegiality.