Fastfoodovú reštauráciu otvorili v srdci Zuberca: Jedinou konkurenciou prevádzky Kýčer Burger sú koliby v okolí

Podobných priestorov, alebo lepšie povedané podnikov, možno na Slovensku navštíviť mnoho. Aj keď je pravdou, že podobné fastfoodové reťazce a podniky sa sústreďujú skôr do centier preľudnených miest, existujú určité výnimky. Jednou z nich je aj Kýčer Burger – fastfood podnik, s ktorým sa jeho majitelia rozhodli pokúsiť uspieť v konkurencii tradičných slovenských kolíb. Svoju prevádzku totiž otvorili vo vstupnej bráne do Západných Tatier, v Zuberci.

Boli medzi prvými, ktorých koronakríza zasiahla a zatvorila. Fungovať mohli vyše mesiaca len na donáškach, po postupnom zvoľnení opatrení už si ich vychytené „zuberecké“ hambuergery mohli zákazníci vychutnať aj u nich. Samozrejme, stále to nie je ono a prevádzka zíva prázdnotou, aj keď rozvoz funguje. Rovnako tak, ako možnosť vychutnať si hamburger pod Kýčerou „na stojáka“. Prevádzku Kýčer Burger zatiaľ zachraňujú miestni. Keď sa sezóna spustí naplno, je viac než pravdepodobné, že turisti zájdu okrem tradičných kolíb v okolí, ktoré sú ich jedinou konkurenciou, aj práve k nim.

Netradičný podnik v tradičnom slovenskom prostredí

Za prevádzkou Kýčer Burger stojí dvojica mladých ľudí, ktorá prax v gastro sektore získavala už počas štúdia na strednej škole. Po deviatich rokoch práce pre niekoho iného sa ale 26-ročný Damián a jeho len o rok mladšia snúbenica Ivonka rozhodli, že nastal ten správny čas byť pánmi samými sebe.

„Je skvelé, keď dokáže človek vyčariť úsmev na perách niekomu dobrým jedlom, milým slovom a pivkom,“ hovorí o založení vlastného podniku Damián.

Samozrejme, ako pri každom jednom podniku, dôvodov na otvorenie vlastnej prevádzky bolo viac. V prvom rade chceli, aby si aj nielen mladí obyvatelia Zuberca mali kde posedieť. „Páčilo by sa nám, keby sa „staré, dobré časy“ vrátili späť. Časy, kedy by všetci odložili svoje starosti, najmä mobily, nabok, porozprávali sa, zasmiali a nikam sa neponáhľali. V okolí je množstvo reštaurácií, ale len kolíb a tam nie je priveľmi atmosféra na vysedávanie,“ vysvetľuje Ivonka.

Ich snahou bolo priniesť niečo nové. Miesto, kde by sa aj oni sami cítili dobre a tešili sa z práce. Keď im minulý rok v lete prišla do rúk ponuka vziať si do prenájmu priestory, v ktorých dnes Kýčer Burger sídli, rozhodli sa, že na tento vlak naskočia. Podľa ich slov sa to nedalo odmietnuť. Ak by ponuku neprijali, ktovie, kde by dnes boli. „Nechceli sme to neskôr ľutovať,“ vraví Damián.

Základom sú kvalitné suroviny

Otvoriť prevádzku v tak mladom veku však nebolo jednoduché. A aj mladý pár opisuje začiatky ako tragikomický film.

„Najskôr sme to boli my dvaja a naše predstavy. Potom sme našli kuchára, spolu s ktorým sme vytvorili menu. Napokon prišli ďalší kolegovia a spolu s nimi aj nové nápady,“ hovorí dvojica o začiatkoch. Základom dobre fungujúcej gastro prevádzky sú vždy výborné a prvotriedne potraviny.

„Tie množstvá mäsa, ktoré sme na sebe testovali, sa nedajú spočítať. Nevedeli sme, že je toľko možností, avšak len kvalita je kvalita,“ hovorí Damián. Napokon sa rozhodli pre írske mäso. Samozrejme, stopercentné, pretože má ten správny pomer mäsa a tuku.

Prekvapilo ich však aj množstvo pekární v okolí Zuberca. Keď hľadali dodávateľa na žemle, nevedeli sa rozhodnúť. Napokon prišli s lepším nápadom. „Najlepšia možná verzia pre nás napokon bola piecť si ich po svojom. Máme tak zaručenú čerstvosť, nadýchanosť, nehovoriac o zábave pri ich výrobe,“ dopĺňa Ivonka. Zeleninu do všetkých jedál im dovážajú. Každý deň dostávajú čerstvé suroviny, bez ktorých by sa inak variť a pripravovať jedlá nedali.

Kýčer Burger však nie je len o hamburgeroch a nezdravých jedlách. V jedálnom lístku si nájde každý to svoje, aj keď burgery sú ich priorita. „Robíme aj šaláty, rebierka, grilovaný hermelín, lososa, hovädzie steaky, dezerty a rôzne pochutiny k pivku. Originalita v receptoch je na prvom mieste, robíme si vlastné špeciálne majonézy do burgerov, reliš, ale aj polievky,“ hovorí o pestrej ponuke v menu Damián.

Koronakríza im pomohla, nie však finančne

Otvorené nemajú ešte ani rok, takže letnú sezónu na zákazníkoch otestovanú naplno nemajú. Počas príprav na ňu aj prevádzku Kýčer Burger zasiahla koronakríza. Aj za tak krátky čas si však stihli získať niekoľko priaznivcov. Rozvoz robia od samotného počiatku a pokračujú v ňom aj teraz. Prevádzka sa po začiatku koronakrízy vyprázdnila a aj objednávok majú menej. Na prežitie to zatiaľ stačí a voľnejší režim im pomohol lepšie sa pripraviť na blížiacu sa letnú sezónu.

„Keď to bolo ešte v poriadku, mávali sme hostí prevažne poobede. Teraz burgery vozíme ľuďom priamo domov. Našu prevádzku sme po založení otvárali neskôr, mimo sezóny. Zámer bol jasný – „vychytať muchy“ a nájsť si systém práce. Na všetko bolo aspoň viacej času,“ vysvetľuje Damián a priznáva, že koronakríza im síce ukrojila z tržieb, ale na druhej strane tiež poskytla priestor na zlepšenie a vymýšľanie nových vecí, ktoré chcú spustiť počas leta.

Plány do budúcna sú jasné, treba len viac odozvy

„V blízkej dobe by sme chceli počas teplých letných dní spustiť vonkajší gril na terase. Grilovať krkovičku, klobásky, zeleninu, kurčatá, možno aj street food so sebou,“ približujú ambiciózni mladí gastropodnikatelia plány na najbližšie obdobie. Aby zachovali tradície dediny, v ktorej ich prevádzka sídli, chceli by robiť aj gulášové akcie, ktoré k sobotám patria. Všetko ale závisí od toho, ako sa celá situácia vyvinie a od toho, či budú mať dostatok finančných prostriedkov.

Kýčer Burger si teraz všetci spájajú najmä s dobrými burgermi. Ivonka a Damián sa ponuku snažia čo najviac prispôsobiť svojim zákazníkom. Nejaké väčšie experimenty či dopyt po vegánskych variáciách však zatiaľ nezaregistrovali. Vo väčších mestách pritom bývajú štandardom.

„Vieme si to predstaviť, zatiaľ ich ale neplánujeme zaradiť do jedálneho lístka. V skutočnosti na nás ešte nikto takú požiadavku ani nemal. Radi však vychádzame v ústrety každému a aj preto sa snažíme vždy cez víkendy ponúknuť hosťom nejakú špecialitu. Je to vždy niečo nové a na základe odozvy to potom prehodnocujeme a na stálo zaraďujeme do menu. Pizzu, halušky či sushi však od nás neočakávajte, predsa len sme Kýčer Buger,“ dodáva s úsmevom Damián.

Najviac s mäsom, najmenej bez neho

A čo sa oplatí pri návšteve Kýčer Burgeru v Zuberci okoštovať? „Všetko, naozaj,“ hovorí úprimne Damián. „Nad zostavením menu sme strávili naozaj dlhú dobu a tie chute sú vyvážené neskutočne dobre,“ dopĺňa Ivonka. Najviac ide podľa ich slov na dračku Royal Burger. „Je to klasika medzi burgermi, aj keď každá reštaurácia ho pripraví inak. Pochutí si na ňom každý, dokonca aj ten, čo zvyčajne burgery nejedáva.“

Okrem populárnych jedál sa však Kýčer Burger chváli aj tým, čo tak u zákazníkov nerezonuje. „Najmenej sa predáva Vege Burger s kozím syrom, v ktorom nie je žiadne mäso. Zrejme to ale bude predovšetkým tým, že na Orave nie je veľa vegetariánov,“ priznávajú. Samozrejme, neodporučiť ho by bolo hriech. Je naozaj fantastický a všetkými desiatimi ho odporúča aj každý zamestnanec Kýčeru.

V budúcnosti by chceli expandovať

V súčasnosti je veľkým trendom aj okrem rozširovania ponuky jedál aj samotné rozširovanie prevádzok do iných miest. Aj nad takouto alternatívou v Kýčeri premýšľajú. Zatiaľ sú ale len na začiatku a všetko chce svoj čas. Najskôr sa musia dobre zapísať v rodnom kraji.

„Sídlime v Zuberci, vo vstupnej bráne do Západných Tatier. Turisti tu prevažne chcú tradičnú kuchyňu, ktorá je naozaj výborná. Uvedomiť si ale treba aj to, čo je tradičné v tejto dobe, a preto sa snažíme trh doplniť o zaujímavé trendy zo západu. Nechceme sa porovnávať, každá reštaurácia je osobitá a každá má svoj trend a srdce. Podľa nás sme sa ale práve týmto spôsobom odlíšili od ostatných a aj si získali zákazníkov. Nielen, že sa u nás dobre najedia, ale aj sa tu výborne cítia, čo je skvelé,“ hovorí Damián.

A ako môžete ambicióznej burgerárni na Orave, kde sa to kolibami len tak „hemží“, pomôcť vy? Je to jednoduché – ak vás prechádza chuť na halušky či vyprážaný syr, zájdite na kvalitné burgery v žemli práve sem. Za každé šírenie dobrého slova o burgeroch zo Zuberca vašim známym či komukoľvek, budú jej zakladatelia i zamestnanci nesmierne vďační.

„Posúva nás to vpred, pozitívna aj negatívna reakcia, aj keď s tými negatívnymi veľa skúseností nemáme,“ priznáva Damián. Zároveň tiež všetkých vyzval, aby sa správali zodpovedne. „Tým nám najviac pomôžu. Zdravie je len jedno a to si treba chrániť. Kým budeme zdraví, môžeme pracovať koľko len budeme chcieť,“ dodala na záver Ivonka.

Kýčer Burger môžete okrem priamej návštevy podporiť aj na sociálnych sieťach Facebook či Instagram. Kompletnú ponuku pestrých jedál nájdete aj na ich webe.