Fanúšikovia sú presvedčení o tom, že odhalili veľký zvrat v seriáli Rod draka. Očakávajú smrť dôležitej postavy

Seriál Rod draka (House of the Dragon) aktuálne žne obrovský úspech, aj veľmi kladné prijatie od divákov. Zatiaľ sme mali možnosť vidieť síce iba dve časti, no fanúšikovia si už myslia, že vedia, ktorá z podstatných postáv príde o život ako prvá, uvádza Unilad.

Ľudia pred obrazovkami očakávajú, že sa Rod draka bude uberať podobným smerom ako Game of Thrones. A tak počítajú aj so zabíjaním hlavných a dôležitých postáv. V tomto prípade sa bavia o jednej konkrétnej, ktorou nie je nikto iný, než samotný kráľ Viserys.

Ich teóriu potvrdzuje hneď niekoľko vecí

V Game of Thrones sme tiež videli, že kráľ, ktorý si získal srdia mnohých fanúšikov seriálu, bol brutálne pripravený o život. Možno aj vďaka tomu teraz nadobudli presvedčenie o tom, že vedia, čo sa v nasledujúcich častiach Rodu draka odohrá.

Ako ste mohli vidieť, kráľ Viserys prišiel hneď na začiatku o svoju manželku aj novonarodené dieťa. Zároveň jeho telo postihuje zatiaľ neznáma choroba. Do toho sa vedú diskusie o svadbe a novej manželke, ktorá by mohla splodiť dediča trónu. Toto je hneď niekoľko dôvodov, ktoré naznačujú, že by sa mohol blížiť jeho koniec.

Podľa fanúšikov na internete smrť kráľa predznamenáva jednoducho aj to, že je milý a dobrý. A takéto postavy podľa nich musia zomrieť.

Tipujú, kedy sa tak stane, aj hádajú diagnózu

Twitter zaplavili reakcie ľudí, ktorí sa v podstate zhodli na jednom – kráľ Viserys zomrie ako prvý. „Viserys vyzerá ako dobrý chlap, stavím sa, že zomrie ako prvý,“ napísal jeden. Ďalší sa zhodujú na tom, že je slabým a preto mu už nezostáva veľa času.

„Viserys zomrie pred 5. epizódou,“ dokonca nechýbajú ani tipy, kedy by mohla cesta tejto postavy skončiť. Niektorí hádajú aj jeho diagnózu a spomínajú napríklad diabetes 2. typu.

Streamovacia služba HBO Max dávkuje časti seriálu Rodu draka postupne, takže či sa tak naozaj stane, uvidíme až v najbližších týždňoch. Ak ale zalovíte v pamäti, v Game of Thrones sa veci spravidla udiali úplne inak, než diváci čakali. Takže je možné, že aj pri osude kráľa Viserysa nás čaká prekvapenie.