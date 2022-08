Budete nad nimi krútiť hlavami: 10 najväčších a hlúpych chýb zo seriálu Ako som spoznal vašu mamu, ktoré vám ušli

Pokračujeme v našej sérii najväčších chýb v obľúbených sitkomoch. Už sme sa bližšie pozreli na Priateľov, Teóriu veľkého tresku a Dva a pol chlapa. Tentokrát sme hľadali najväčšie diery a nelogické veci v seriáli Ako som spoznal vašu mamu. Niektoré z nich si pravdepodobne nevšimli ani tí diváci, ktorí ho videli mnohokrát.

Barneyho historka o strate panictva má diery

Barney Stinson bol v seriáli postavou, ktorá nemá problém zbaliť dievča na jednu noc. Dokonca ani pod rôznymi klamstvami či v prestrojení za niekoho iného. Jeho príbeh o strate panictva bol ale iný. Ako zisťujeme, prvý sex zažil vo svojich 23 rokoch a dokonca so staršou ženou, ktorú podplatil jeho brat. Barney mal ale o tomto momente zidealizovanú inú predstavu, pri ktorej nadšene spomínal na to, ako jeho prikrývky po tejto chvíli ešte dlho voňali ako mentol.

Portál Screenrant ale upozornil, že keď sa seriál k tomuto momentu neskôr vráti, tak sa dozvedáme, že Barney neprišiel o panictvo u seba doma, ale u svojej partnerky. Tak ako to teba bolo s vôňou jeho perín?

Kedy sa vlastne konala svadba Robin a Barneyho?

V tomto prípade ide s najväčšou pravdepodobnosťou o chybu, ktorá tvorcom ušla a všimli si ju skutočne iba tí, čo dávali dobrý pozor. V ôsmej sérii zaznie, že sa má svadba konať v sobotu 25. mája. V ďalšej sérii, kedy už k samotnému obradu aj skutočne došlo, svadobný deň vychádzal dátumovo až na nedeľu, vysvetľuje Insider.

Rodičia Marshalla neprišli na svadbu

Pri svadbách ešte zostaneme. Tentokrát sa ale pozrime na tú Lily a Marshalla. Kým sme na nej okrem hlavných postáv mohli vidieť aj rodinu Lily, na rodinu Marshalla akoby tvorcovia pozabudli. Iné vysvetlenie, ako že ide o chybu, neexistuje, pretože ako určite viete, Marshall mal so svojím otcom veľmi blízky vzťah, a preto by na svadbe svojho syna určite nechýbal.

Riešenie najväčšej záhady ste sa nedozvedeli a ani ste si to neuvedomili

Spomínate si na epizódu z prvej série, v ktorej sa Ted zobudil po prehýrenej noci a veľa si toho nepamätal? Záhadou pre neho bola žena v jeho posteli, a, samozrejme, aj ananás, ktorý sa z ničoho nič objavil na nočnom stolíku. Kým sa Tedovi podarilo udalosti poskladať dohromady a dokonca zistil, kto je tá neznáma a ako sa do jeho spálne dostala, pravdu s ananásom sme sa nikdy nedozvedeli. Táto scéna sa totiž nachádzala iba na kolekcii DVD, ale v seriáli na obrazovkách chýbala. Ako spomína Buzzfeed, scéna vystrihnutá z 9. série ukázala, že ananás vlastne Ted ukradol z prahu domu Kapitána, manžela Zoey.

Lily raz má alergiu a potom nie

Spomínate si ešte na obdobie, kedy Lily opustila Marshalla, aby sa mohla venovať umeniu? Keď jej plány nevyšli tak, ako si predstavovala, vrátila sa späť do New Yorku, no už nemala kam ísť. Jednou z možností, kde by sa mohla uchýliť, bola jej kamarátka Robin. Z toho však padlo kvôli Lilinej alergii na psy. Lily sa ale v seriáli objavila hneď vo viacerých scénach v prítomnosti psov, kedy jej alergia zjavne prekážkou nebola.

Chodili spolu alebo nie?

Ako to bolo medzi Barnym a čašníčkou Wendy? V tretej sérii tvrdil, že v minulosti spolu chodili. Podľa časovej osy malo ísť o obdobie prvej série seriálu. V druhej sérii sa ju ale snaží zbaliť a postupuje ako pri ženách, ktoré nevedia, aký v skutočnosti je. Čiže, ak by niekoľko mesiacov predtým spolu chodili, asi by reagovala inak.

Zomrel a znova ožil

Niekoľkokrát v seriáli padne zmienka o Barneyho kolegovi Garym, objaví sa dokonca aj hneď v prvej sérii. O dve série neskôr Barney rozpráva kamarátom historku, v ktorej je hlavným hrdinom práve Gary. Spomína, ako sa odvážil kričať na svojho šéfa, až napokon ho postihol mimoriadne smutný osud a zomrel. V ďalších sériách ho ale zas vidíme živého a zdravého. Vstal z mŕtvych, či išlo iba o Barneyho žart?

Zuby si umývajú dvoma kefkami

Vzťah Lily a Marshalla bol natoľko blízky, že si celé roky umývali zuby spoločnou zubnou kefkou. Keď sa to ale dozvedel Ted, zostal poriadne zaskočený, pretože si ňou umýval zuby aj on v presvedčení, že patrí jemu. V prvej sérii ale mali Lily a Marshall každý svoju kefku, takže toto ich tvrdenie nebolo správne.

Barney varí nahý, aj keď vlastne nemá kde

Jednou z postáv, ktorá pravidelne prinášala nejaké nečakané prekvapenia, bol práve Barney. Keď sa ukázalo, že doma varí úplne nahý, asi to žiadneho diváka príliš neprekvapilo. Skutočne šokujúcim zistením ale o niekoľko častí neskôr bolo, že Barney vlastne nevlastní žiadne spotrebiče, ako napríklad sporák či rúru na pečenie. Tak ako mohol u seba variť nahý?

Robin sa bála zbrane

Robin je v seriáli prezentovaná ako drsná Kanaďanka, ktorá miluje okrem iného aj zbrane. Dokonca odoberá časopisy o zbraniach a jednu aj vlastní. Nebolo to tak ale úplne od začiatku. Ako ste možno prehliadli, v prvej sérii ju zbraň dokázala poriadne vydesiť. Konkrétne v časti, kedy sa s priateľmi ocitla v limuzíne s nepravým Mobym, ktorý vytiahol zbraň a ona sa jej zľakla.