Pedro Pascal pred 8 rokmi prezradil, čo by urobil po vypuknutí zombie apokalypsy. Ľudí jeho odpoveď zaskočila

Seriál The Last of Us, ktorý vychádza z rovnomennej hry a pochádza z dielne HBO, žne medzi divákmi veľké úspechy. Zatiaľ ste mohli vidieť tri časti z deviatich a ako ste možno zachytili, dostane aj druhú sériu. Jednou z jeho hviezd je Pedro Pascal a ako sa ukázalo, už pred niekoľkými rokmi vysvetlil, ako by sa zachoval v prípade zombie apokalypsy, píše UNILAD. Fanúšikov zaskočil tým, aké to má premyslené a aj svojou dobrosrdečnosťou.

V The Last of Us vypukne apokalypsa kvôli zmutovanej hube, ktorá dokáže úplne ovládnuť a zmeniť človeka. V seriáli sa proti tejto nástrahe postavil aj herec Pedro Pascal. Nech to znie akokoľvek šialene, už pred ôsmimi rokmi prezradil, ako by takejto situácii čelil v realite.

Obetoval by sa pre blízkych

Jeden z fanúšikov mu v Q&A na Reddite položil otázku, ako dlho by prežil v zombie apokalypse. „Jedným z mojich obľúbených filmov je O 28 dní… a po jeho zhliadnutí som o tom často premýšľal, pretože mám pocit, že je to až desivo realistický scenár,“ zdôveril sa Pascal. „Pamätám si, že som mal v tom čase psa a vedel som, že by som ho za každú cenu mal udržať pri živote,“ pokračoval vo vysvetľovaní.

Pascal dodal, že by chcel hlavne pomôcť svojim blízkym a dokonca by sa bol ochotný obetovať, aby ich zachránil. Za svoju najväčšiu silu v tejto situácii by považoval svoj rozum.

Fanúšikovia jeho odpoveď zbožňujú

Napriek tomu, že ide o jeho staršie vyjadrenie, po rokoch sa začalo znova šíriť na internete práve v spojitosti so seriálom The Last od Us a ľudia sú z jeho odpovede nadšení.

„Páči sa mi, aká je jeho odpoveď vážna. Skutočne si ju premyslel,“ napísal jeden fanúšik na Reddite. „Teraz sa mu v zombie apokalypse darí celkom dobre,“ podotkol ďalší.

Viacerí s obdivom písali, že toto je iba ďalší dôvod, prečo herca milujú.