Fanúšikovia by sa mohli dočkať vystrihnutých scén. Režisér Harryho Pottera chce vydať 3-hodinovú verziu Kameňa mudrcov

Prvý diel adaptácie slávnej knižnej série Harry Potter mal v kinách po celom svete premiéru už pred 20 rokmi, čo si pripomíname v týchto dňoch. Oslavy 20. výročia však ponúkajú najmä fanúšikom čarodejníka s jazvou v tvare blesku priestor na zistenie nových informácií, ktoré im doposiaľ o Potterovi neboli známe. Zákulisné pikošky najnovšie doplnil aj ďalší zo snov režiséra prvých dvoch filmov. Ten by chcel totiž uviesť nový zostrih práve spomínanej prvej snímky.

Režisér Chris Columbus, ktorý na plátna kín priniesol prvé dva diely Harryho Pottera, nemal ľahkú úlohu. Napokon sa mu ale čarodejnícku sériu podarilo odpáliť vo veľkom štýle, aj keď práce mal viac než dosť. Vtesnať totiž tak rozsiahly dej do niekoľkých minút filmu naozaj nebolo jednoduché a v strižni museli veľmi dôkladne premýšľať, čo sa do hotovej snímky zmestí a čo nie, píše web Screen Rant.

Príliš dlhý film na to, aby bol zverejnený celý

Samozrejme, každému je jasné, že pri nakrúcaní akéhokoľvek filmu vzniknú desiatky minút materiálu, z ktorého veľké množstvo končí v tzv. „strihačskom koši“. Z toho ale následne pri uvedení snímky na DVD alebo BluRay zverejnia filmári vystrihnuté scény v podobe bonusov. Nie je to však pravidlom a takmer nikdy tieto bonusy neobsahujú všetky scény.

Už dlhšie je známe, že Harry Potter a Kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) a jeho pôvodný zostrih trval 172 minút. Táto verzia bola aj premietnutá testovaciemu publiku. No zatiaľ čo detským divákom sa film páčil, ich rodičia mali výhrady, že išlo o príliš dlhý film. Columbusa s tímom tak čakalo ďalšie strihanie, ktoré sa dostalo na oficiálnu dĺžku 152 minút.

Uvidíme tzv. “Columbus Cut”?

Práve ale spomínaná pôvodná trojhodinová verzia by čoskoro mohla uzrieť svetlo sveta. Sám Columbus totiž prezradil, že by ju rád niekedy vydal, pretože v spomínanom „koši“ skončilo viacero scén, ktoré sa do finálneho zostrihu nedostali. Milovníci knižnej predlohy by tak konečne videli napríklad aj scény s duchom Zloduchom, ktorý sa v knižkách objavoval, a ktorého museli z filmu úplne vyhodiť. Vo filmoch ho stvárnil herec Rik Mayall, no všetky jeho scény boli vyhodené.

Vydanie 3-hodinového zostrihu prvého Pottera si želajú aj fanúšikovia, najmä v čase, kedy štúdio Warner Bros. umožnilo režisérovi Zackovi Snyderovi vydať jeho verziu filmu Justice League. Či sa ale napokon vo WB rozhodnú vydať aj pôvodnú verziu prvého Pottera, je zatiaľ nejasné. Zostáva to však zbožným prianím nielen fanúšikov, ale aj samotného režiséra. Uvidíme, možno sa ho snáď niekedy dočkáme.