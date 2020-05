Režisérsky zostrih komiksovsky Justice League predsa len uvidíme. 4-hodinový epos uvedie HBO

Keď štúdio Warner Bros. pred tromi rokmi uviedlo do kín svoju komiksovú tímovku Justice League, mnoho fanúšikov zostalo napokon sklamaných. Film totiž prešiel niekoľkými strihacími procesmi a výsledok nebol taký, aký viacerí očakávali. Komiksovka tak napokon v tržbách aj hodnoteniach divákov (i kritikov) prepadla. Dlho sa ale hovorilo o tom, že pôvodný zostrih režiséra Zacka Snydera bol lepší a plný akčných scén. Ten po mnohých zbožných prianiach napokon aj uvidíme.

Nebyť osobnej tragédie režiséra Zacka Snydera, k zmene by nedošlo. Keďže ale šikovný režisér musel z postu vedúceho snímky Justice League odísť a jeho miesto zaujal Joss Whedon, samotný príbeh tímovky superhrdinov vydavateľstva DC sa dočkal nemalých prerábok. Zmeny sa napokon prejavili v nekonzistentnosti príbehu a nelogickému striedaniu nálad hlavných postáv. Aj preto fanúšikovia tri roky volali po tom, aby štúdio Warner Bros. zostrih režiséra Snydera vydalo aspoň prostredníctvom streamovacích služieb alebo na DVD. Napokon sa podľa najnovších informácií portálu The Hollywood Reporter dočkajú. V roku 2021 totiž uvidíme tzv. „Snyder Cut“ komiksovky Liga spravodlivých.

Justice League v novom šate

Samozrejme, samotný Snyderov zostrih nebol dokončený a mnohým scénam chýbajú špeciálne efekty. Aspoň to teda hovorili tí, ktorí tento špeciálny a nikdy nevydaný zostrih videli, okrem iných aj uznávaný filmový tvorca Kevin Smith. Snyder preto od štúdia dostane dodatočný rozpočet 20-30 miliónov dolárov, aby svoj film mohol dokončiť tak, ako si to v roku 2017 želal. Výsledný film by mal trvať vyše 4 hodín a exkluzívne ho uvidíme vďaka novej streamovacej službe HBO Max.

Nebyť však fanúšikov, ktorí neustále na štúdio stojace a za filmom a Zacka Snydera naliehali, zrejme by k niečomu takému vôbec nedošlo. Warner Bros. sa ale rozhodlo zainvestovať a fanúšikom režisérovu víziu tímovej komiksovky predsa len ukáže.

Štvorhodinový film možno rozdelia na viac častí

Nebude to však také jednoduché. Nepoužitého materiálu je niekoľko hodín a Snyder by rád vlastnú verziu ukázal vo viac ako štvorhodinovej podobe. Skloňuje sa však aj možnosť, že by bol film rozdelený na viacero častí s napínavými závermi. Nehovoriac o tom, že do už natočených záberov a scén bude treba doplniť špeciálne efekty, dokončiť niektoré dialógy, a tak je dosť možné, že hlavní hrdinovia filmu sa opäť postavia aj pred kamery.

Snyder sa verejne za možnosť svoj film dokončiť poďakoval a rovnako vďační sú aj fanúšikovia či herci, ktorí vo filme hrali. Aj tí totiž niekoľkokrát volali po tom, aby sa Snyder Cut dostal z trezoru von. Fanúšikovia dokonca na finalizáciu Snyderovej Justice League naliehali natoľko, že založili hnutie #ReleasetheSnyderCut, ktoré sa napokon skončilo veľkým úspechom, aký sa vo filmovom priemysle nestáva často.

Warner Bros. zostrih režiséra Jossa Whedona do kín uviedlo v roku 2017. Išlo o prvú timovku konceptu DC Extended Universe (DCEU), ktoré po vzore stále úspešnejšieho Marvel Cinematic Universe (MCU) dalo dohromady viacero superhrdinov kultového komiksového vydavateľstva DC. V hlavných úlohách sa blysli napríklad Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (Flash), Jason Momoa (Aquaman) či Ray Fisher (Cyborg) a ďalší. Pôvodne mal celý film pod palcom Zack Snyder. Počas produkcie však jeho dcéra spáchala samovraždu a on ho už nedokázal dokončiť. Na jeho mesti bol preto dosadený Joss Whedon (Avengers, Avengers: Age of Ultron či seriál Buffy the Vampire Slayer).