Fanúšikov z toho odpálilo: Netflix upozornil na podstatný detail, ktorý si v 7. časti Stranger Things nikto nevšimol

Sledovali ste 4. sériu Stranger Things pozorne? Netflix upozornil na Twitteri na to, že pravdepodobne nie a fanúšikovia zostali poriadne zaskočení. Siedma časť priniesla veľký zvrat, ale tento podstatný detail mnohí prehliadli, čo je obrovská chyba.

Už v piatok Netflix uvedie očakávané dve finálne časti štvrtej série Stranger Things, ktoré podľa ukážok prinesú množstvo dramatických momentov a možno aj slzy v očiach divákov.

Budú nepochybne zážitkom, svedčí o tom už iba ich samotná dĺžka. 8. časť bude mať hodinu dvadsaťpäť a finále 2 hodiny 30 minút.

Netflix ale medzitým upozornil na podstatnú maličkosť, na ktorú sa akoby úplne zabudlo. Alebo presnejšie, všimol si ju možno iba málokto. Kým boli diváci šokovaní zvratom, ktorý sa odohral medzi Eleven a Henrym a samotným veľkým odhalením, unikol im jeden detail.

When you spot that the rainbow behind him was UpSiDe DoWn… pic.twitter.com/OHMvxwyNAQ

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 28, 2022