Beštiálna opatrovateľka: Uniesla 5-tisíc detí, stovky z nich v jej dome hrôzy zomrelo. 20 rokov ju nikto nezastavil

Nech znie tento príbeh obchodovania s deťmi v dnešnej dobe akokoľvek šialene, je smutnou realitou, ktorá sa odohrala začiatkom 20. storočia. Jeho ústrednou postavou sa stala žena menom Georgia Tann, ktorá rozbehla zvrátený biznis s tými, ktorí sa nedokázali brániť – s malými deťmi. Nepodarilo sa ju nikomu zastaviť viac ako 20 rokov, počas ktorých zmizli tisíce detí pochádzajúcich z chudobných ľudí alebo od nič netušiacich matiek po pôrode.

V článku sa dozviete aj: Kto bola Georgia Tann?

Ako naštartovala svoj zvrátený biznis?

Ako prebiehali únosy tisícok detí?

Prečo sa ich podarilo odhaliť až po viac ako 20 rokoch?

Koľko detí kvôli zanedbaniu a týraniu zomrelo?

Aké škody napáchala?

Vyrastala pod prísnou výchovou otca

Georgia Tann, celým menom Beulah George Tann, sa narodila 18. júla 1891 vo Philadelphii v štáte Mississippi, uvádza History Daily. Vyrastala v rodine otca sudcu Georgea Tanna, ktorý túžil, aby sa z Georgie stala klaviristka. Napriek tomu, že nemala vášeň pre hudbu, venovala sa jej kvôli otcovi až do skončenia vysokej školy. Ona naopak chcela kráčať v jeho šľapajách. Tu ale narazila na problém – Tann zjavne podceňoval ženy v tejto oblasti, preto bol proti tomu.

Neskôr si to namierila na Kolumbijskú univerzitu, kde študovala sociálnu prácu. Ako vysvetľuje Insider, v tom období to bolo jedno z mála akceptovateľných zamestnaní, ktoré mohla vykonávať žena. Zatiaľ možno na jej životnom príbehu neznie nič zvláštne, okrem už zjavne komplikovaného vzťahu, ktorý viedla Georgia so svojím otcom Georgeom. Postupne ale naštartovala zvrátený biznis, ktorý zmenil životy tisíckam detí a rodín.

Z adopcií detí si urobila vlastný biznis

Prvé zamestnanie si našla vo svojom domovskom štáte Mississippi. Neohriala sa tu ale dlho a bola prepustená za „nevhodné odoberanie chudobných detí z ich domovov“, čo nebolo bližšie špecifikované. Alebo sa aspoň záznam, ktorý by to vysvetľoval, nenašiel.

Ďalšiu prácu v sirotinci jej zabezpečil vplyvný otec. Svoje povolanie zjavne pochopila inak a rozhodla sa spôsobiť prevrat vo vtedajšom adopčnom systéme, ktorý napokon viedol k zmenám.

Začala s adopciami mimo hraníc štátu, ktoré boli pre ňu finančne atraktívnejšie. Zameriavala sa na známe osobnosti, úspešné ženy a jednoducho ľudí s peniazmi. V roku 1924 sa dostala na čelo Tennessee Children’s Home Society, vďaka čomu dostala priestor robiť to, čo sa jej zachce. Viedla detský domov a pod touto zásterkou živila svoj zvrátený biznis bez zľutovania.

Unášala deti

Stačilo jej zbaviť sa dôkazov o tom, že sa takáto adopcia dieťaťa uskutočnila a peniaze si mohla pokojne nechať bez toho, aby ich niekto hľadal. Malo to však ešte jeden háčik – aby týmto spôsobom zarobila balík podľa svojich predstáv, potrebovala k tomu deti, ktoré by mohla takýmto spôsobom posúvať nič netušiacim rodinám.

Aby zohnala deti na adopciu, začala ich kradnúť a unášať. Spolupracovala s podplatenými policajtmi, úradníkmi alebo sociálnymi pracovníkmi, ktorí jej za finančnú odmenu pomáhali páchať tieto zločiny. Sestry v nemocniciach napríklad kradli deti hneď po pôrodoch a matkám povedali, že zomreli. All That’s Interesting uvádza, že sa sústredila predovšetkým na deti s blond vlasmi a modrými očami, o ktoré bol najväčší záujem.

Zlo páchala viac ako 20 rokov

Okrem toho bola spojená aj s Edwardom Hullom Crumpom, členom Snemovne reprezentantov USA, ktorého politická moc jej bola nápomocná.

Za obdobie 21 rokov, počas ktorých nebol jej krutý biznis odhalený a zastavený, mala takýmto spôsobom uniesť viac ako 5-tisíc detí pochádzajúcich napríklad z chudobných rodín, ktoré nemali dostatok prostriedkov na to, aby po svojich deťoch začali plnohodnotne pátrať. Za ne mala zarobiť milión dolárov, ktoré by v prepočte na dnešnú dobu znamenali 11 miliónov dolárov (necelých 10,5 milióna eur).

Stovky detí kvôli nej zomrelo

Cena jedného dieťaťa bola 5-tisíc dolárov, čo v prepočte na dnes znamená 70-tisíc dolárov (viac ako 66-tisíc eur). Kvôli zlej starostlivosti, zanedbávaniu a týraniu pripravila o život okolo 500 detí, ktoré zomreli. 19 tiel obetí zlej starostlivosti a zneužívania bolo pochovaných na pozemku miestneho historického cintorína bez akýchkoľvek náhrobných kameňov. V roku 2015 sa vyzbieralo 13-tisíc dolárov, ktoré boli použité na postavenie pomníka. Stojí na ňom napísané, že je určený stovkám deťom, ktoré zomreli pod tvrdou rukou Tennessee Children’s Home Society.

All That’s Interesting s odvolaním sa na Insider spomína, že sa všetko zmenilo práve v čase, keď Crump prichádzal o svoj vplyv. Children’s Home Society, ktorá sa dnes v médiách nazýva aj „domom hrôzy“ a praktiky, ktoré tu Georgia vykonávala, boli odhalené. Viac podrobností sa ale svet priamo od nej nestihol dozvedieť, pretože iba krátko na to podľahla rakovine. Zomrela 15. septembra 1950 vo veku 59 rokov.

Prípad zostal nevyriešený

Osudy tisícok detí, ktoré uniesla, ale zostali nerozuzlené. Vyrastali v nových rodinách bez toho, aby vedeli, ako k ich adopcii došlo. To platilo aj o ich rodičoch, ktorí nemali ani poňatia o biznise, ktorý Georgia viedla.

Trpkú facku im priniesla až jedna z častí amerického dokumentárneho seriálu Unsolved Mysteries, ktorá bola odvysielaná koncom roka 1989. Vyrozprávala rozsiahly príbeh Georgie Tann a jej obchodovania s deťmi a vyvolala v spoločnosti vášnivé reakcie. Ozvali sa stovky ľudí, ktorí boli presvedčení, že sa stali jej obeťami.

Keďže Georgia zomrela predtým, ako bolo vydané obvinenie, vyhla sa trestnému stíhaniu a prípad nebol poriadne prešetrený a obete sa žiadnej nápravy nedočkali.