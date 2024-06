Kráľovská rodina čelí ďalšiemu škandálu. Objavila sa žena, ktorá tvrdí, že je dcérou Meghan Markle

Konšpiračné teórie o známych osobnostiach tu vždy boli a aj budú. Niektoré vyzerajú reálne a mnohé sú pritiahnuté za vlasy. Klebety o kráľovskej rodine taktiež nie sú žiadnou novinkou. Najnovšia sa týkajú Meghan Markle.

Elvis je nažive, Avril Lavigne zomrela, či množstvo ďalších klebiet. Známe osobnosti bežne čelia konšpiračným teóriám a výnimkou nie je ani kráľovská rodina. Ako píše portál EssaNews, najnovšie sa objavili správy o tom, že Meghan Markle roky tají dcéru. Do médií sa dostali rôzne prekvapivé teórie, no keby to bola pravda, išlo by o najväčší škandál v histórii britskej monarchie.

Klebety o dcére

Na internete kolujú rôzne špekulácie o tom, že Meghan Markle má už dospelú dcéru, ktorá sa volá Sarah. Podľa rôznych konšpirácií má 21-ročnú dcéru, ktorá na súde vraj podala svedectvo týkajúce sa jej údajnej matky. Tvrdí, že ju Meghan zanedbávala a citovo týrala. Taktiež hovorí, že pred svadbou s Harrym sa s ňou chcela finančne vyrovnať. Všetko bolo, samozrejme, tajné, pretože nikto nevedel o tom, že má dcéru, a to vrátane princa Harryho.

Chce finančnú kompenzáciu

Sarah sa vo svojej žalobe zamerala na finančný aspekt. Nie je však jasné, či medzi ňou a Meghan niekedy došlo k nejakej dohode, či aké sú jej konkrétne tvrdenia. K záležitosti sa kráľovská rodina nevyjadrila, čo nie je žiadnym prekvapením.

Niektorí ľudia dokonca tvrdia, že Meghanina dcéra je vychovávaná jej bývalou najlepšou priateľkou Jessicou Mulroney, ktorá má dcéru Ivy. Vojvodkyňa s ňou mala blízky vzťah.

