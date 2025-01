Exminister Káčer sa tvrdo obul do Fica: Šiel do Moskvy ako ruská šľapka, opakovať ich propagandu nie je riešenie

Bývalý minister zahraničných vecí SR Rastislav Káčer vyjadril znepokojenie nad nedávnou cestou premiéra Roberta Fica do Moskvy. Urobil tak v spravodajskom podcaste Českého rozhlasu Vinohradská 12. Celú situáciu pokladá za „nenormálnu“, najmä z dôvodu, že verejnosť po 3 týždňoch od vycestovania stále nemá o návšteve žiadne informácie.

V podcaste sa moderátor Matěj Skalický pýtal exšéfa slovenskej diplomacie najmä na cestu premiéra do Moskvy, ale aj na odstrihnutie Slovenska od ruského plynu.

„Keď si predstavím, že premiér krajiny navštívi iného štátneho predstaviteľa, ktorý stelesňuje diktatúru, ktorá zabíja našich susedov, nepriznáva im právo na samostatnosť, vyhráža sa celej Európe, vyhráža sa nám, zaraďuje nás na zoznam nepriateľov a tento náš podivuhodný ruský agent sa tam prechádza, tak ten pocit bol pocit hnusu a odporu,“ odpovedal exminister moderátorovi na otázku, ako sa cítil, keď sa dozvedel o Ficovom stretnutí s Putinom.

„Druhý pocit, ktorý nasledoval hneď potom, bol určitý strach alebo obavy z toho, čo to znamená. Pretože ak premiér krajiny úplne stratí zdravý úsudok a vykoná takúto cestu, čím je ochotný alebo schopný poškodiť záujmy vlastnej krajiny a jej bezpečnosti, tak čo nás čaká v budúcnosti? Aké ďalšie zrady môžeme očakávať,“ dodal Káčer.

Presadzovanie proruského postoja

V podcaste tiež tvrdí, že premiér dlhodobo vystupuje v záujme Ruska a zastáva proruský postoj. Porovnal ho tiež s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý však podľa neho tieto záujmy presadzuje inteligentnejšie a sotisfikovanejšie.

„Robert Fico však po viac ako roku proruských výrokov, činov a nechutných útokov na Ukrajinu, ktorá je vo vojne, ide do Moskvy ako – a možno to znie hrubo a pejoratívne – ruská šľapka, deň pred Vianocami, spôsobom, ktorý je nedôstojný. Nikto nevie ako, za akých okolností, alebo aký mandát na to mal,“ vyjadril.

Slovensko je pripravené

V otázke zastavenia tranzitu plynu si myslí, že sme pripravení. Podľa neho sa na to pripravovala už vláda Eduarda Hegera, kde bol ku koncu jej pôsobenia ministrom, ale aj úradnícka vláda Ľudovíta Ódora.

Káčer upozornil aj na fakt, že Fico o zastavení vie dlhšie a odmietol tiež ponuku ukrajinského prezidenta Volodymra Zelenského o pomoci s dodávkou plynu.

„Už viac ako rok vie, že tranzit plynu sa zastaví. Mal rok na to, aby rokoval s Európskou komisiou. Nakoniec mu kompenzáciu ponúkol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že dojedná, aby boli Slovensku vyplatené z iných zdrojov, z prostriedkov, ktoré sú viazané v Ruskej federácii po agresii. Robert Fico to verejne odmietol a vyhlásil, že ide o korupciu, čo je úplný nezmysel,“ pripomenul exminister.