Fico sa svojsky vyjadril ku svojej luxusnej dovolenke vo Vietname: Opozíciu a médiá spojil s atentátom v Handlovej

Slovenský premiér Robert Fico sa už vrátil domov zo svoje luxusnej, niekoľkotýždňovej dovolenky a na sociálnej sieti zverejnil ďalší zo svojských prejavov. Vo vyše sedemminútovom videu sa vyjadril ku svojmu súkromiu, k zahraničnej politike, k Ukrajine, k médiám či k videám zo známej poľovníckej chaty.

„Je úplne zrejmé, vážení priatelia, že opozícia a médiá podsúvajú všetky údaje o mojom pohybe a pobyte opozičným aktivistom, aby mali možnosť narušovať priebeh naplánovaných podujatí, alebo aby si na mňa mohli zastrieľať,“ uviedol premiér v úvode prejavu a opozíciu spolu s médiami tak spojil s atentátom z Handlovej z mája 2024.

Odmieta zverejňovať informácie

Fico preto oznámil, že Úrad vlády SR bude o jeho pracovnom program zverejňovať len nevyhnutné informácie, zatiaľ čo o súkromnom nebudú zverejnené žiadne. Preto naďalej očakáva, že jeho „neprajníci budú šíriť nezmysly, klebety alebo úplné klamstvá.“ „Na každej mojej súkromnej ceste do zahraničia platí, že informujeme našich zahraničných partnerov,“ dodal. Dovolenku v Hanoji tak nepotvrdil, no ani nevyvrátil.

Predseda vlády sa svoju destináciu snažil dlho udržať v tajnosti, no Denníku N sa ju napokon podarilo odhaliť. Miesto mal identifikovať jeden z čitateľov podľa zlatých závesov a starožitného telefónu na stolíku. Interiér na videách je totožný s luxusným hotelom Capella Hanoi v Hanoji, hlavnom meste Vietnamu.

Ide o päťhviezdičkový hotel s michelinskou reštauráciou priamo v centre mesta. Denník N dokonca kontaktoval hotel s tým, že chce hovoriť s Ficom. Hovor na recepcii presmerovali do spomínaného apartmánu, kde však nikto nezdvihol. Ficov apartmán má 194 metrov štvorcových a je inšpirovaný Pucciniho operou Madama Butterfly. Fico tam išiel hneď po kontroverznom stretnutí s Putinom tesne pred Vianocami.

Predseda vlády sa taktiež vyjadril k nahrávkam z poľovníckej chaty, ktoré boli zverejnené počas Vianoc. „Ani ja, ani ďalší z poškodených nekričali Viktorka na splave, keď opäť a opäť Sorosove a iné progresívne médiá v rozpore so zákonom zverejňovali tieto nezákonné nahrávky.“ Z nahrávok sa podľa neho nezistilo nič, žiadna korupcia či trestné činy.

Nástup iných názorov

V jednej z nahrávok však napríklad nazval Pellegriniho „ukážkovým bu*****tom“. „Večer už bol vo Verone a vo Verone ho nafotila nejaká slovenská rodina, ktorá nám to poslala, s Petrom Náhlikom. Chodia po meste, jak dvaja… vedľa seba. Odfotení sú jak idú po meste vedľa seba. Potom stoja, počúvaj ma, pred predajňou, kde sú domáce potreby z kuchyne. Spolu stoja, takto pozerajú, vyberajú si domáce potreby. No normálne ukážkový pár b******tov,“ hovorí Fico v nahrávke.

Premiér chce zároveň navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom koaličných strán vydanie stanoviska k zahraničnopolitickej orientácii SR. Avizoval to vo videu na sociálnej sieti. Má ísť podľa jeho slov o reakciu na nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel, a o popieranie základných demokratických pravidiel.

„Na Úrade vlády SR intenzívne analyzujeme situáciu v niektorých členských štátoch Európskej únie, osobitne v Rakúsku, Nemecku, vo Francúzsku a v Rumunsku. Nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel, a popieranie základných demokratických pravidiel ma núti navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom vládnych koaličných strán, aby sme vydali k danej situácii spoločné stanovisko definujúce obsah a kvalitu zahraničnopolitickej orientácie Slovenska a zásady, ktorými sa v zahraničných otázkach riadime,“ uviedol.

Predseda vlády zároveň potvrdil aj štvrtkovú (9. 1.) cestu do Bruselu v súvislosti so zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu. V piatok (10. 1.) sa má premiér zúčastniť na rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti. „Opoziční poslanci tam chcú so mnou hovoriť o mojom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Rád im vyhoviem,“ povedal.

„Sú tu dva rozdielne svety. Svet vládnej koalície, ktorá chce ísť podľa zákona, a svet opozície a protivládnych médií, ktoré v mene svojich politických cieľov nemajú problém natočiť vás v posteli pri sexe a potom verejne kričať, že vám to príliš nešlo,“ uzavrel Fico.