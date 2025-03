Exkluzívne: Mal uspieť s projektom, v ktorom plánuje preriedenie depozitára. Umenie zo SNG by mohlo skončiť u súkromníkov

Juraj Králik, ktorý sa vo výberovom konaní (VK) uchádzal o pozíciu generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG), mal pracovať s možnosťou, že „pretriedi“ depozitár SNG. Na post napokon nezasadol pre konflikt záujmov s jedným z členov komisie, VK však bolo vyhlásené za neplatné a 8. apríla sa má opakovať. Králik sa o pozíciu môže uchádzať znova.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Obavy z toho, čo by sa mohlo stať, ak by sa Králik opäť stal úspešným kandidátom, vyjadrili vizuálna umelkyňa Ivana Šáteková a výtvarník Kristián Németh. Pre interez uviedli, že Králik vyhral výberové konanie s projektom, v ktorom spomína preriedenie depozitára SNG.

O projekte Juraja Králika prehovorili aj na tlačovej konferencii s názvom: „Veľké národné vykrádanie?“ Okrem Šátekovej a Németha na nej vystúpili aj ostatní vizuálni umelci, ktorí sa zapojili do štafetového protestu, a to Erik Šille, András Cséfalvay, Peter Barényi, Jaroslav Kyša a Rastislav Sedlačík.

Hrozí preriedenie depozitára?

Interez má k dispozícii výsek z projektu, ktorý mal byť vypracovaný Jurajom Králikom a ktorého prezentáciou mal vyhrať výberové konanie. Píše v ňom, že plánuje „pripraviť priestor pre nové akvizície“, a to tak, že sa bude venovať dielam, „pri ktorých bude nutné zvážiť, ako s nimi naložiť“.

Spomína nepôvodné, nekvalitné diela, prípadne falzifikáty. „Diela, ktoré zaberajú mnoho drahocenného priestoru,“ má sa písať v dokumente. Ako a podľa čoho by mali byť tieto diela vyberané alebo hodnotené, nie je jasné.

„Juraj Králik vyhral výberové konanie, ktoré bolo napokon zrušené, s projektom, v ktorom píše, že chce preriediť depozitár. Nekvalitné diela chce vyradiť. Reálne sa môže stať, že niektoré diela pre to, že sú trochu poškodené, budú vyradené, následne predané a skončia v nejakých súkromných zbierkach,“ uviedol Németh.

Zahmlená budúcnosť SNG

Šáteková pripomína, že ide o kandidáta, ktorý bol napojený na jedného z členov komisie a všetko nasvedčuje tomu, že VK bolo zmanipulované tak, aby bol víťazným kandidátom. „O to je to celé strašidelnejšie. To bol vlastne plán, kam má Slovenská národná galéria smerovať. Chcú siahnuť na zbierky.“

Umelci zároveň upozorňujú, že ak by k niečomu takému došlo, zrejme by išlo o porušenie Zákona 206/2009 Z.z. Ten neumožňuje deakvizíciu zbierkových predmetov práve preto, aby bolo naše kultúrne dedičstvo chránené. „Zaujímalo by nás, ako vyhodnotil, že sú v zbierkach falzifikáty,“ dodáva profil Slobodná národná galéria na svojom instagrame. SNG podľa Šátekovej a Németha čaká úplný chaos a rozvrat a dedičstvo, ktoré je v nej uložené, sa môže stratiť.

„Máme obavy o diela v zbierkach v galérii a máme strach, že ak odíde odbornosť, nemusí byť s tými dielami správne manipulované. Obávame sa, či nebudú poškodené, či budú správne archivované. Ten priestor má niečo do seba, čím priťahuje aj návštevníkov a je za čo bojovať,“ odkazuje Šáteková.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Otvorená Kultúra! (@otvorena_kultura)

Štafetový protest

Pred SNG sa od 12. marca schádza kultúrna obec, študenti vysokých škôl aj iní dobrovoľníci. Striedajú sa v držaní transparentu s nápisom: „Umenie nebude ticho! SNG nie je vašou politickou hračkou!“

Akciu iniciovala Ivana Šáteková spolu s výtvarníkmi Kristiánom Némethom, Erikom Šillem, Andrásom Cséfalvayom, Petrom Barényim, Rastislavom Sedlačíkom a Jaroslavom Kyšom. Spoluorganizátorom je Otvorená kultúra!

Šáteková hovorí, že viacerí ľudia pocítili nutnosť vyjadriť sa k tomu, ako sa pred ich očami SNG rúca, a preto sa rozhodli sformovať manifest a spustiť protest. „Chceli sme podporiť zamestnancov, aby ten boj s veternými mlynmi nebol už len v ich rukách. Postavili sme sa pred SNG, aby sme ju ochránili a dosiahli to, aby prebehlo transparentné výberové konanie na nového riaditeľa,“ povedala v spoločnom rozhovore s Kristiánom Némethom.

Štafeta by mala pokračovať do výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa, ktoré sa má uskutočniť 8. apríla. „Výberové konania, ktoré aktuálne prebiehajú aj v rámci iných inštitúcií, sú krokom dozadu. Doteraz to bolo transparentné, verejné, mali sme prehľad o tom, čo sa deje, bol priamy prenos z výberových konaní. Momentálne sa všetko robí v utajení. Žiaden krok dopredu, ale dozadu,“ vyjadril sa ku krokom MK Németh.