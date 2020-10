Exhibicionizmus, sado-maso aj foot fetish. 10 filmov, ktoré otvorene ukazujú tie najzvrátenejšie sexuálne úchylky

Sexuálne úchylky, poruchy alebo fetiše. Napriek tomu, že sú tieto témy tabu, sú súčasťou života mnohých ľudí okolo. Dôkazom toho je aj fakt, že sa častokrát stávajú námetmi obľúbených kontroverzných filmov. Pozrime sa na 10 z nich, ktoré šokovali divákov svojou autenticitou a otvoreným zobrazením aj toho najneprípustnejšieho.

Sexuálna závislosť, ktorá sa vymyká kontrole, zvláštne chúťky alebo úchylky, foot fetish či uspokojovanie sa pomocou vlastného týrania. Toto a mnoho ďalšieho je témou týchto filmov, ktoré svojou kontroverziou poburujú divákov po celom svete.

Pianistka / La Pianiste (2001)

ČSFD: 73 %

IMDb: 7,5/10

Hlavnou hrdinkou snímky je kvalifikovaná a vážená profesorka klavíra, ktorá učí na prestížnej škole a zároveň pred všetkými ukrýva svoju temnú stránku. Popri serióznej profesnej stránke vo svojom voľnom čase a po nociach musí bojovať so svojou zvláštnou sexuálnou úchylkou. Navštevuje obchody s tým najdrsnejším pornom, vyžíva sa v pozorovaní cudzích párov pri sexuálnych intímnostiach a je masochistkou, ktorá si ubližuje najzvrátenejšími spôsobmi.

Zdanlivú zmenu v jej živote môže spôsobiť mladík, do ktorého sa zamiluje, no aj tak nedokáže bojovať sama so sebou. Film je nakrútený podľa knižnej predlohy spisovateľky Elfriede Jelinek, ktorá bola obvinená z propagácie pornografie. Zaujímavosťou je, že všetky svoje klavírne party hrala v skutočnosti samotná herečka Isabelle Huppert.

Snímka nie je vhodná pre citlivé povahy, pretože obsahuje množstvo brutálnych scén a ukazuje otvorene sexualitu a jej najkrutšie zákutia. Dráma Michaela Hanekeho je však kritikmi milovaná a oceňovaná, napríklad z festivalu v Cannes si odniesla tri ceny, medzi nimi aj tú pre samotného režiséra.

Niekto sa pozerá / Sliver (1993)

ČSFD: 58 %

IMDb: 5,1/10

Carly sa sťahuje do nového bytu uprostred manhattanského mrakodrapu, no ani netuší, aká zvrátenosť sa za jeho múrmi môže ukrývať. V celej budove sú totiž nainštalované kamery a niekto obyvateľov pozoruje. Sleduje ich v tých najvzrušujúcejších chvíľach, keď o tom ani len netušia.

Voyerizmus je veľmi populárna forma úchylky, pri ktorej sa jedinci ukájajú pohľadom na inú osobu alebo páry. Je jasné, že vo filme nechýba zobrazených množstvo sexuálnych scén. Okrem toho sa v snímke nachádza aj linka s ohrozením života, ktorá dopĺňa ťaživú atmosféru.

Nymfomanka / Nymphomaniac (2013)

ČSFD: 65 %

IMDb: 6,9/10

Snímka je ohraničená akousi spoveďou hlavnej hrdinky kňazovi. Nejde o príjemné počúvanie ani pozeranie. Počas celého svojho života totiž bojuje s vlastnou sexuálnou závislosťou a snahe po uspokojení. Vystriedala desiatky až stovky mužov, no nikdy nenašla to, čo hľadala.

Nymfomanka z dielne kontroverzného režiséra Larsa von Triera ukazuje otvorenú štúdiu ženskej sexuality, nechýbajú ani drsné a zvrátené scény, ktoré ničia hlavnú hrdinku. Vo filme sa objavuje množstvo exhibicionizmu alebo sado-maso a je známe, že režisér nútil hercov, aby pred kamerou naozaj súložili.

Srbský film / Srpski film (2010)

ČSFD: 50 %

IMDb: 5,1/10

Ešte pritvrdíme a pozrieme sa na tú azda najdrsnejšiu formu sadomasochizmu, aká sa vo filme objavuje. Hlavným hrdinom snímky je bývalý porno herec Miloš, ktorý prijme posledný kšeft, aby potom mohol spolu so svojou ženou a synom odísť z utláčaného Srbska a finančne ich zabezpečiť. Keď však prácu prijíma, netuší, čo všetko ho to bude stáť.

Jednou z najviac vyhrotených scén je tá, v ktorej už znásilnený Miloš znásilňuje svoju brutálne dobitú krvavú manželku a svojho malého syna, ktorý je v bezvedomí. Záver predstavuje úplný vrchol v brutalite a dokonca niekoľko minút muselo byť z filmu vystrihnutých kvôli nepozerateľným scénam.

Sekretárka / Secretary (2002)

ČSFD: 74 %

IMDb: 7,0/10

Lee sa vracia z psychiatrickej liečebne, v ktorej sa liečila kvôli vlastnému ubližovaniu si. Prichádza do novej práce, kde sa medzi ňou a šéfom vybuduje zvláštny vzťah, pri ktorom si obaja vzájomne ukájajú svoje zvrátené chúťky. Šéf je v tomto prípade ten tyran, ktorý hlavnú hrdinku trestá a Lee je obeť, ktorá si tento vzťah náramne užíva.

Snímka bola nominovaná na viaceré festivalové ceny a niekoľko z nich aj premenila na víťazstvo. Svojím spôsobom ide o voľnú erotickú komédiu, ktorá v určitých momentoch dokáže diváka aj milo pobaviť.

Vraždy v Cherry Falls / Cherry Falls (2000)

ČSFD: 50 %

IMDb: 5,2/10

Mysteriózny triler ukazuje príbeh masového vraha, ktorý si ako svoje obete vyberá dievčatá-panny. Mladé študentky sa rozhodnú prežiť vďaka tomu, že prídu čo najskôr o panenstvo.

Okrem zvláštnej úchylky vraha, ktorý sa sústreďuje iba na nepoškvrnené dievčatá snímka ukazuje aj foot fetish, ktorý je veľmi rozšírený a obľúbený. Ide o úchylku, pri ktorej človeka vzrušujú chodidlá, nohy alebo všetko čo s nimi súvisí.

Lolita (1962)

ČSFD: 79 %

IMDb: 6,9/10

Ikonický režisér Stanley Kubrick vytvoril najlepšiu adaptáciu rovnomennej knižnej predlohy, ktorá šokovala čitateľov svojou kontroverziou. Hlavná hrdinka bola maloletá, no napriek tomu si užívala sexuálny vzťah s podstatne starším mužom. Práve on ustálil pojem lolita, ktorý pomenúva mladé dievčatá.

Emigrant Humpert Humbert zostáva očarený mladým dievčaťom, pre ktoré je ochotný urobiť čokoľvek. Jeho posadnutosť prerastie až do štádia, kedy je ochotný urobiť všetko pre to, aby ju získal. Dokonca sa aj oženiť s jej mamou alebo tajiť jej smrť, iba aby s ňou mohol tráviť čas.

Bazén / Swimming Pool (2003)

ČSFD: 67 %

IMDb: 6,7/10

Sarah je úspešná spisovateľka, ktorá kvôli inšpirácii a pokoju pri písaní smeruje do luxusnej vily svojho vydavateľa, kde ju nebude nič rušiť. Prekvapí ju však návšteva jeho dcéry, ktorá rozpúta zvláštne chvíle. Nechýba v nich množstvo sexu, sadomasochizmus a výborná atmosféra, ktorá ihneď vtiahne diváka.

Snímka obsahuje okrem zaujímavo vystavaného deja aj množstvo momentov prekvapenia a zaujímavé vyústenie na záver.

Hanba / Shame (2011)

ČSFD: 72 %

IMDb: 7,2/10

Hlavný hrdina žije uprostred New Yorku a má všetko, čo potrebuje. Peniaze, úspech, každú ženu, na ktorú sa pozrie. Napriek tomu sa kvôli svojej psychickej nespokojnosti utieka k sexu, na ktorom je závislý. Zaujímavé je aj pozorovať jeho zvláštne intímny vzťah s vlastnou sestrou, ktorý sa môže jednoducho vymknúť kontrole.

Michael Fassbender v hlavnej úlohe sa neostýcha ani tých exhibicionistických scén a stáva sa uväznený v jednom cykle opakujúcich sa sexuálnych uspokojení. No nepochybne je on práve tým, kto priťahuje ženské publikum.

My / Wij (2018)

ČSFD: 54 %

IMDb: 5,7/10

Uvoľnená atmosféra horúceho leta, nihilizmus a veľa, veľa sexu. Skupinka ôsmych mladých ľudí si užíva spoločné chvíle a spoločne skúša hranice, ktoré hraničia s nebezpečenstvom. Situácia sa im vymkne spod kontroly a dospejú až k pornu, vydieraniu, zneužívaniu alebo prostitúcii.

Film šokuje nie iba otvorenými sexuálnymi scénami, ktoré sa neustále stupňujú, ale stupňuje sa aj samotné násilie a nevinné letné chvíle sa menia v peklo.