Skupina mužov brutálne znásilňuje ženu. Divák film nezvládol v kine dopozerať, utekal zo sály s krikom

Sexuálne násilie páchané na ženách je dodnes v spoločnosti neprístupnou témou, ktorej riešenie sa môže stretnúť s nepochopením. Už v roku 1978 na to chcel upozorniť americký režisér židovského pôvodu, ktorému sa však táto téma mierne vymkla spod kontroly. Namiesto akejsi sociálnej či spoločenskej drámy vytvoril tento film, ktorý už desaťročia znechucuje svojich divákov, no napriek tomu sa stal vo svojom žánri kultovým.

Režisér Meir Zarchi nakrútil film s názvom I Spit on Your Grave, ktorý bol inšpirovaný krutým činom znásilnenia, ktorého sám bol svedkom. V parku stretol znásilnené a dobité dievča, odviezol ho na políciu a stretol sa tam s nevhodným správaním zo strany vyšetrovateľov. Z pôvodného plánu upozorniť na jeho negatívne dôsledky a hľadanie vhodného spôsobu na potrestanie páchateľa, sa stal jeden z najzvrátenejších a najkontroverznejších filmov kinematografie.

Šokoval divákov tým, aký je skutočný

Hlavnou hrdinkou je newyorská spisovateľka, ktorá sa kvôli písaniu rozhodne na nejakú dobu usadiť v chate na opustenom vidieku. Cestou ale zastavuje na benzínovej pumpe a stretáva skupinku štyroch mladíkov, ktorí jej venujú niekoľko sexuálnych narážok. Muži si ju zoberú na mušku a počas jednej noci sa vyberú priamo k nej na chatu, kde ju obkľúčia a nútia robiť rôzne nechutné veci, napokon je viacnásobne znásilňovaná.

Sila tejto snímky spočíva predovšetkým v jej autenticite a naturalistickému zobrazovaniu každého druhu násilia, ktoré sa v nej objavilo. Sekvencia znásilnenia obsahuje dlhé zábery, je extrémna a brutálna. Podobne ako aj ďalšie násilné scény, ktoré sa vo filme objavujú. Zaujímavý je incident, ktorý sa odohral pri jednom z jeho mála premietaní. Muž, ktorý bol prítomný, musel opustiť sálu už behom prvých znásilnení, pričom zakričal, že je toho až priveľa.

Nikto ho nechcel premietať a bol zakázaný

Herečka Camille Keatonová, ktorá stvárnila hlavnú úlohu, si za svoj presvedčivý výkon odniesla viacero významných filmových ocenení. Predchádzal však tomu problém so samotným uvedením snímky. Filmové spoločnosti ju viackrát odmietli premietať pod svojím menom, napokon film distribuoval samotný režisér. Podarilo sa mu ju niekoľkokrát premietnuť v dedinských autokinách.

Triler I Spit on Your Grave bol zakázaný vo viacerých krajinách po celom svete. V Austrálii bola distribuovaná cenzúrovaná verzia, no aj napriek tomu ľudia žiadali o zákaz tohoto filmu. Snímka si však získala množstvo skalných fanúšikov a stala sa jednou z najznámejších v kategórii znásilnenie a pomsta.

V roku 2010 vznikol rovnomenný remake, ktorý síce oproti originálu na svojej brutalite ani trošku nešetrí, no oproti pôvodnej verzii mu bola vyčítaná aj samotná kvalita. Napriek tomu sa dočkal druhého a aj tretieho pokračovania.

Pôvodný názov filmu bol Deň ženy (Day of the Woman) bol po uvedení do kín v roku 1980 zmenený na Pľujem na tvoj hrob. A to aj napriek tomu, že sám režisér s tým nesúhlasil. Práve kvôli otvorenej brutalite a množstvu násilia sa snímka nestretla s úplným diváckym pochopením. Aj preto si vyslúžila hodnotenie 56% na ČSFD a 5,7/10 na portáli IMDb.

Pred sledovaním si pozrite krátku ukážku