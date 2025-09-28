Evakuovať plánujú 250 000 obyvateľov: Na pobrežie sa valí tajfún Bualoi, môže spôsobiť rôzne typy katastrof

Ilustračná foto: NASA

TASR
Tomáš Čapák
Vietnam evakuuje pred príchodom tajfúna Bualoi 250 000 ľudí z pobrežia.

Vietnam plánuje v nedeľu evakuovať viac ako 250 000 obyvateľov z pobrežných oblastí pred príchodom tajfúna Bualoi, ktorý by mal zasiahnuť strednú časť krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Búrka, ktorá je desiatou búrkou vo Vietname v tomto roku, sa momentálne nachádza na mori a dosahuje rýchlosť vetra 130 kilometrov za hodinu. Podľa meteorologickej agentúry by mala zasiahnuť pevninu o 19.00 h miestneho času (14.00 h SELČ).

Najväčšie mesto stredného Vietnamu Danang plánuje evakuovať vyše 210 000 obyvateľov, informovali štátne médiá. Zároveň sa má do bezpečnejších oblastí presťahovať aj viac ako 32 000 obyvateľov mesta Hue, ktoré sa nachádza v blízkosti pobrežia.

Viac ako 15 000 obyvateľov mesta Ha Tinh – známom ako kľúčové centrum výroby ocele – má byť evakuovaných do škôl a zdravotníckych centier, ktoré slúžia ako dočasné útočiská, uviedli úrady.
Mobilizovaných bolo takmer 117 000 vojakov. Štyri domáce letiská boli uzavreté a všetky rybárske lode na trase tajfúnu boli odvolané späť do prístavu.

133 kilometrov za hodinu

Tajfún by mal v čase, keď v nedeľu večer zasiahne pevninu, dosiahnuť rýchlosť vetra okolo 133 kilometrov za hodinu, uviedlo na svojej webovej stránke Vietnamské národné centrum pre hydrometeorologické predpovede.

„Ide o rýchlo sa pohybujúcu búrku s veľmi silnou intenzitou a so širokým dosahom, ktorá môže spôsobiť kombináciu rôznych typov prírodných katastrof, ako sú silný vietor, silný dážď, povodne, zosuvy pôdy a zaplavenie pobrežia,“ citovali štátne médiá riaditeľa centra.

Búrky sú čoraz silnejšie

Vedci varujú, že búrky sú čoraz silnejšie, pretože sa svet otepľuje v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom.

Podľa vietnamského ministerstva poľnohospodárstva si prírodné katastrofy vyžiadali za prvých sedem mesiacov roku 2025 viac než 100 obetí alebo nezvestných.

Vietnam utrpel v septembri minulého roka hospodárske straty vo výške 3,3 miliardy dolárov v dôsledku tajfúnu Yagi, ktorý zasiahol sever krajiny a vyžiadal si stovky obetí.

