Európski cestovatelia si zrejme priplatia už v lete. Ceny leteniek môžu rásť, pripúšťa šéf nízkonákladovky

Generálny riaditeľ britskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti easyJet v pondelok uviedol, že európski spotrebitelia začnú pociťovať zvýšenie cien leteniek v dôsledku vojny v Iráne koncom leta, keď sa skončí terajšie poistenie cien palív.
„Realita je taká, že ceny sa začnú prenášať na spotrebiteľov v závere leta,“ povedal Kenton Jarvis počas otvorenia novej základne firmy easyJet na letisku v Newcastle v severovýchodnom Anglicku. Dodal však, že závisieť to bude aj toho, ako sa do konca leta budú vyvíjať ceny pohonných látok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Neistá budúcnosť
Letecký prepravca easyJet v januári uviedol, že si poistil 84 % svojich potrieb paliva v prvej polovici roka 2026, 62 % potrieb v druhej polovici tohto roka a 43 % potrieb v prvej polovici budúceho roka.
Americká letecká spoločnosť United Airlines v piatok (20. 3.) podľa agentúry DPA oznámila, že na drastický rast cien palív v dôsledku vojny v Iráne bude reagovať redukciou počtu svojich letov v najbližšom období o 5 %. Šéf prepravcu United Scott Kirby konštatoval, že firma sa v súčasnosti pripravuje na to, že cena ropy vzrastie na 175 USD (151,45 eura) za barel (159 litrov) a neklesne pod 100 USD do konca roka 2027.
