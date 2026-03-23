Európski cestovatelia si zrejme priplatia už v lete. Ceny leteniek môžu rásť, pripúšťa šéf nízkonákladovky

Ilustračná foto: SITA/AP

Jakub Baláž
TASR
„Realita je taká, že ceny sa začnú prenášať na spotrebiteľov v závere leta,“ uviedol.

Generálny riaditeľ britskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti easyJet v pondelok uviedol, že európski spotrebitelia začnú pociťovať zvýšenie cien leteniek v dôsledku vojny v Iráne koncom leta, keď sa skončí terajšie poistenie cien palív.

Realita je taká, že ceny sa začnú prenášať na spotrebiteľov v závere leta,“ povedal Kenton Jarvis počas otvorenia novej základne firmy easyJet na letisku v Newcastle v severovýchodnom Anglicku. Dodal však, že závisieť to bude aj toho, ako sa do konca leta budú vyvíjať ceny pohonných látok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Neistá budúcnosť

Letecký prepravca easyJet v januári uviedol, že si poistil 84 % svojich potrieb paliva v prvej polovici roka 2026, 62 % potrieb v druhej polovici tohto roka a 43 % potrieb v prvej polovici budúceho roka.

Americká letecká spoločnosť United Airlines v piatok (20. 3.) podľa agentúry DPA oznámila, že na drastický rast cien palív v dôsledku vojny v Iráne bude reagovať redukciou počtu svojich letov v najbližšom období o 5 %. Šéf prepravcu United Scott Kirby konštatoval, že firma sa v súčasnosti pripravuje na to, že cena ropy vzrastie na 175 USD (151,45 eura) za barel (159 litrov) a neklesne pod 100 USD do konca roka 2027.

