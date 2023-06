Dôvod vás prekvapí: Červená farba sedadiel v kine alebo divadle má svoj účel, toto s vami robí

Nad niektorými vecami sa ľudia často nezamýšľajú, no predsa sú bežnou súčasťou našich životov a majú svoj konkrétny účel. Presne tak to je aj s farbou sedadiel a opony v divadlách. Ak sa spätne zamyslíte, v drvivej väčšine ste sa usádzali do červeného kresielka, a nebola to náhoda.

Pomôže vám to vychutnať si kultúrny zážitok

Na svojom Tik Toku to vysvetľuje muž, ktorý vystupuje pod menom @designsecretsss. Červená farba nemá symbolizovať luxus, ani nič podobné a určená je najmä kvôli diváckemu zážitku z vystúpenia. Dôvodom je takzvaný Purkyňov efekt, ktorý označuje zmenu percepčných vlastností sietnice pri meniacej sa intenzite svetla. V praxi to teda znamená, že pri tlmení svetla červenú farbu vidíme tmavšie, ako napríklad modrú.

Ak to teda premietneme do divadelných sál, červené sedadlá a opona sa vďaka stlmenému svetlu takpovediac stratia z nášho dohľadu a pri sledovaní kultúrneho zážitku nás tento element vôbec neruší. Pravdou ale je, že väčšina divadelných sál sa pôvodne farebne inšpirovala z talianskych operných divadiel, ktoré boli ladené do červenej a zlatej farby, uvádza portál The Junkie. Nič to však nemení na fakte, že vďaka spomínanému efektu si vieme predstavenia v divadle užiť lepšie.