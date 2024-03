Dostane ho viac ako 450-tisíc Slovákov: Rezort vnútra posiela nové doklady, skontrolujte si schránky

Ministerstvo vnútra už niektorým občanom preukaz poslalo, no teraz ich dostanú ďalší. Proces spomalila pandémia. Doručovanie sa týka osôb starších ako 65 rokov a mladších ako 15 rokov, ktoré nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom. Slúžia ako preukaz poistenca, no na cestovanie ich používať nemôžete.

Ako informujú TV Noviny, do konca roka by mal tento preukaz prísť státisícom detí. Na preukaze nie je fotografia a informovanosť rodičov v tejto oblasti je slabšia, mnohí ani nevedia, o aký preukaz ide a na čo má vlastne slúžiť. Preto zbystrite pozornosť, ak vám najbližšie týždne alebo mesiace príde do schránky.

Tento občiansky preukaz bez podoby tváre by mal slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie) v ambulancii lekára či v lekárni. Je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a podpis držiteľa).

Rezort vnútra vysvetľuje, na čo slúžia

Podľa slov tlačového oddelenia ministerstva vnútra ide o doklady, ktoré súvisia s elektronizáciou zdravotníctva. „Občiansky preukaz slúži aj ako autentifikačný prostriedok pre prístup k elektronickým zdravotným záznamom. Preto tieto OP bez podoby tváre s čipom vydávame občanom, ktorí nemajú doklad s čipom,“ uviedlo komunikačné oddelenie.

„Elektronické OP vydávame od decembra 2013, preto dokladov bez čipu je v obehu minimum – ide o prípady, kedy občianskemu preukazu dobieha predĺžená platnosť po ukončení mimoriadnej situácie z dôvodu COVID-u,“ dodalo ministerstvo. „Vydaných a doručených bolo zatiaľ 740-tisíc dokladov bez podoby tváre, potrebných je vydať ešte asi 450-tisíc kusov,“ spresnil rezort.

Doklad je platný do vydania klasického občianskeho preukazu, ktorý dieťa, resp tínedžer získa po dovŕšení 15 roku života. Na tom už bude aj fotografia a čipy. Pre osoby staršie ako 65 rokov je občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný s platnosťou tiež na 15 rokov. Ak však občan starší ako 65 rokov požiada o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho prevzatí.