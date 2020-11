10 najlepších filmov, ktoré si Slováci na streamovacích službách obľúbili počas uplynulého mesiaca

Streamovacie služby majú vo svojich knižniciach pre predplatiteľov prichystané tisícky hodín pútavého obsahu v podobe seriálov i filmov. Ako si však z tohto množstva vybrať taký, ktorý vás bude baviť? Možností je veľa a jednu opäť pridávame aj my.

Vybrali sme desiatku najlepších filmov, ktoré obľúbené streamovacie služby Netflix či HBO GO ponúkli predplatiteľom počas uplynulého mesiaca. Ktorý sa teda oplatí vidieť aj podľa obľúbenosti Slovákov?

Hubieho Halloween (Hubie Halloween)

Október sa niesol najmä v znamení Halloweenu, preto sa niet čomu čudovať, že práve filmy s touto tematikou doslova valcovali sledovanosť na streamovacích službách. Netflix sa však popri hororoch rozhodol predplatiteľom ponúknuť aj originálnu novinku s názvom Hubieho Halloween s Adamom Sandlerom v hlavnej úlohe.

Dobrosrdečný, ale tak trochu bláznivý Hubie nie je v mestečku Salem priveľmi obľúbený. Prichádza však obdobie strašidelného a obľúbeného sviatku Halloween a vtedy sa v Saleme začnú diať naozaj zvláštne a v mnohých ohľadoch desivé veci. Hubie sa preto rozhodne, že vo svojom mestečku spraví poriadok. Verí totiž, že ho jeho susedia, ktorí ním kvôli jeho povahe opovrhujú, začnú mať radi.

David Attenborough: Život na našej planéte (David Attenborough: A Life on Our Planet)

Okrem strašidiel patril október na Netflixe aj environmentálnej výchove v podobe nového pútavého dokumentu z dielne uznávaného tvorcu a rozprávača. David Attenborough sa v dokumente Život na našej planéte ohliada za svojím životom a rovnako tak aj vývojom života na Zemi. Okrem dych vyrážajúcich záberov je nový dokument aj desivým svedectvom o tom, ako ľudstvo svoju planétu beznádejne vyčerpalo a predpovedá, čo sa s ňou bude diať najbližšie roky, keď tu už mnohí ani nebudeme. A Life on Our Planet je tak víziou, ktorá sa ešte dá zvrátiť, otázkou zostáva, koľko času na to máme.

Nový dokument od Netflixu sa oplatí vidieť aj preto, že prakticky žiadnu zlú recenziu nedostal. Napríklad na webe ČSFD mu užívatelia udelili hodnotenie 95 % a za veľmi krátku dobu. Pri Attenboroughových dielach to ale býva viac-menej skalným pravidlom. Zatiaľ takmer žiadny jeho dokument totiž nebol prepadákom. Viac o ňom sa dozviete aj v našom samostatnom článku.

Enola Holmesová (Enola Holmes)

Kým mnohí čakajú na nové série seriálov Stranger Things či The Witcher, dvaja hlavní hereckí predstavitelia z oboch diel sa stretli v spoločnom zábavnom filme. Enola Holmes (hrá ju Millie Bobby Brown) je mladšou sestrou slávnejšieho Sherlocka (hrá ho Henry Cavill), ktorá sa namiesto vzdelávania rozhodne všetkým ukázať, že nielen jej blízka rodina má talent skúsených detektívov. Pustí sa preto do pátrania po nezvestnej matke a popritom pomáha mladému lordovi na úteku.

Sociálna dilema (The Social Dilemma)

Patríte k milovníkom sociálnych sietí a nedokážete bez nich vydržať ani deň? Tak potom máte zrejme veľký problém, čo si uvedomíte pri sledovaní ďalšieho nového dokumentu z dielne Netflixu s názvom The Social Dilemma.

Snímka režiséra a scenáristu Jeffa Orlowskiho je niekde na pomedzí dokumentu a drámy, v ktorej odborníci na moderné technológie varujú spoločnosť pred nástrahami sociálnych sietí. Na tom by, samozrejme, nebolo absolútne nič zvláštneho. Pred (nielen) závislosťou na nich však nevarujú neznámi ľudia v bielych plášťoch, ale priamo tí, ktorí ich vytvorili a stáli pri ich vzniku.

Miestami mrazivý dokument ponúka skutočný pohľad na to, čo všetko o vás sociálne siete na základe vášho správania sa na nich vedia a zároveň podsúvajú myšlienku, prečo by sme ich používanie mali ak nie úplne, tak aspoň minimálne obmedziť. Viac o tomto filme sa dozviete aj v našom samostatnom článku.

Rebeka (Rebecca)

Posledným z našich filmových tipov na Netflixe je novinka nakrútená podľa rovnomennej knižnej predlohy spisovateľky Daphne Du Maurier. Aj keď u divákov vyvolala rozporuplné reakcie, podľa nás za zhliadnutie stojí a páčiť sa bude predovšetkým milovníkom mysterióznych drám.

V centre príbehu filmu Rebecca stojí naivné dievča, ktoré sa bezhlavo zamiluje do bohatého vdovca. Netrvá dlho a dvojica sa čoskoro zosobáši a dievčina sa sťahuje k svojmu novému manželovi. Vo veľkolepom rodinnom sídle si snaží zvyknúť, no prenasleduje ju všadeprítomný tieň manželovej mŕtvej prvej ženy, pred ktorým, zdá sa, sa nedá nikam uniknúť.

Malé ženy (Little Women)

Streamovacia služba HBO GO každý mesiac dopĺňa svoju knižnicu o nemenej známe veľkofilmy a úspešné trháky. Jednou z októbrových noviniek bola aj novodobá adaptácia slávneho románu Malé ženy. Tá nadchla nielen milovníkov historických romantických filmov, ale najmä kritikov, čoho výsledkom boli nominácie na niekoľko prestížnych ocenení vrátane Oscara či Zlatého glóbusu.

Príbeh Malých žien, predpokladáme, netreba bližšie predstavovať. Na jeho zhliadnutie vás naláka hviezdne obsadenie v zložení Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern, Meryl Streep či Timothée Chalamet. Viac o filme sa dozviete aj v našom predchádzajúcom článku.

Pod vodou (Underwater)

Počas októbra dostal vo vysielaní stanice HBO i v knižnici jej streamovacej služby priestor aj sci-fi horor s Kristen Stewart a Vincentom Casselom v hlavnej úlohe s názvom Pod vodou.

Jedenásť kilometrov pod morskou hladinou oceánu, na úplnom dne Mariánskej priekopy, stojí špeciálne vedecké laboratórium. Jeho členkou je aj Norah (Stewart) a tá tu spolu s ostatnými kolegami vykonáva sondážne vrty. Keď však nečakane dôjde k ničivému zemetraseniu, bezpečné priestory laboratória sa stávajú smrtonosnou pascou. Laboratórium sa postupne pod vodou rúca a jediná nádej na prežitie sa naskytá vo vedľajšom, no nepoužívanom centre, ktoré snáď zostalo nedotknuté. Lenže v okamihu, keď sa preživší vedci ocitnú mimo zdevastovanej stanice, zistia, že tam nie sú sami a začína sa boj o život.

Výnimoční priatelia (A Beautiful Day In the Neighborhood)

Začiatkom októbra HBO uviedlo aj biografickú drámu s názvom Výnimoční priatelia, v ktorej si hlavnú úlohu zahral obľúbený herec Tom Hanks.

Ten tu stvárňuje postavu slávneho moderátora detskej televíznej relácie Freda Rogersa, o ktorom má napísať článok novinár Lloyd Vogel (hrá ho Matthew Rhys). Poslušne sa vyberie do štúdia, kde Rogers nakrúca svoju reláciu a začne mu klásť zvedavé otázky. Fred má však zjavne iné plány. Respondent sa náhle premení v anketára a pomôže novinárovi prekonať traumu z minulosti a opäť objaviť vieru v lásku.

Čo zaujme, je fakt, že tento príbeh sa naozaj stal a oným nešťastným novinárom bol oceňovaný newyorský žurnalista Tom Junod. Herec Tom Hanks bol dokonca za stvárnenie postavy moderátora tretíkrat v kariére nominovaný na Oscara.

Americká nakladačka (An American Pickle)

Okrem veľkých a známych filmov svoje miesto v knižnici HBO GO nachádzajú aj menej známe projekty a jedným z takých je aj komédia An American Pickle.

Nezvyčajná komédia sleduje príbeh živoriaceho robotníka Herschela Greenbauma (hrá ho Seth Rogen) v 20. rokoch 20. storočia, ktorý emigruje do USA v nádeji, že svojej milovanej rodine zaistí lepší život. Čo však neveril, že sa stane, bol incident, počas ktorého Herschel spadol do kade s nakladanými uhorkami, ktorá ho na sto rokov uväznila. Rôsol ho dokonale zakonzervoval a keď sa Herschel prebudil v súčasnom Brooklyne, zistil, že nezostarol ani o deň. Rozhodne sa preto nájsť svoju rodinu, no posledným žijúcim príbuzným je jeho pravnuk Ben, ktorý pracuje ako programátor a so svojím pradedom teda rozhodne spoločnú reč nenachádza.

Biely, biely deň (Hvítur, hvítur dagur)

Mnohé z filmov uvádzaných najmä v klubových kinách zvykne končiť buď v zabudnutí, na špecializovaných streamovacích službách, no mnohokrát aj v knižnici HBO GO. Podobne je na tom aj islandsko-dánska dráma Biely, biely deň.

V odľahlom islandskom mestečku sa bývalý policajt vyrovnáva s tragickou smrťou svojej ženy. Zmierenie však komplikuje správa, že jeho milovaná viedla ešte iný, tajný život. Mužov zármutok sa s rastúcim napätím mení v posadnutosť, ktorá ohrozí nielen jeho samotného, ale aj jeho blízkych.

Nezvyčajná dráma mala v našich kinách premiéru koncom februára a veľa ľudí ju kvôli zatvoreným kinosálam navštíviť nestihlo. Teraz však máte jedinečnú šancu si film pozrieť aj s českým dabingom práve na HBO GO.