Dokáže človek čuchom zistiť, či je jedlo naozaj pokazené? Vysvetlenie odborníka vás šokuje

Možno aj vy máte vo zvyku jedlo vždy najprv ovoňať predtým, ako ho začnete konzumovať. Test čuchom často robievame aj v prípade, ak sa chceme uistiť, či jedlo, ktoré pobudlo v chladničke už nejaký ten čas, nie je pokazené. Podľa odborníkov to ale nie je niečo, na čo sa môžeme na 100 % spoľahnúť.

Dokážeme baktérie zachytiť čuchom?

Predstavte si, že vám v chladničke stoja kuracie prsia, ktoré už boli rozbalené, no nespotrebovali sa. Chceli by ste z nich niečo uvariť, no sú ešte dobré? Dátum spotreby je až o pár dní, no predsa si chcete byť istí, tak radšej mäso ovoniate. Ako ale píše Science Alert, to, že mäso nepáchne, nemusí byť zárukou toho, že je ešte naozaj vhodné na konzumáciu.

Mikrobiológ vysvetľuje, že naozaj existujú baktérie, ktorých prítomnosť dokáže človek zachytiť čuchom. Zápach sa objaví najmä v prípade, ak je tých baktérií veľa. Avšak prítomnosť baktérií, ktoré spôsobujú otravu jedlom najčastejšie (salmonela či listéria), čuchom jednoducho nezachytíte.

Navyše, nie vždy sa baktérie nachádzajú len na povrchu jedla. Predstavte si napríklad paradajky, ktoré ste kúpili na farmárskom trhu a zabudli ste na ne. Je malá pravdepodobnosť, že sa na nich naozaj nachádza listéria. Ak by to tak ale bolo, najpravdepodobnejšie je, že sa do plodov dostala cez kontaminovanú vodu počas pestovania. Tým pádom vám ovoniavanie povrchu paradajok naozaj nijak nepomôže.

Dodržiavajte tieto pravidlá

Samozrejme, ak je jedlo nesprávne skladované a začne zapáchať, je to jednoznačné znamenie, že by ste ho už jesť nemali. Avšak to, že jedlo nezapácha, neznamená, že je úplne bezpečné. Okrem toho, niektoré potraviny majú mať špecifický zápach, ak sú naozaj kvalitné, napríklad niektoré druhy syrov.

Ako píše web The Conversation, ak si chcete byť istí, že nedostanete otravu jedlom, to najlepšie, čo môžete urobiť, je upraviť svoj nákupný zoznam tak, aby vám zbytočne nestálo v chladničke pridlho. Dôležité je aj správne skladovanie či spracovanie potravín. Napríklad, pred konzumáciou by mäso malo byť riadne tepelne upravené.