Prečo ľudia kýchajú, keď sa pozrú do slnka? Nie je to náhoda, vedci vysvetľujú bizarný fenomén, môže byť nebezpečný

Ľudské telo niekedy robí naozaj zvláštne veci. A možno už aj vám niekedy niekto povedal, že sa máte pozrieť do slnka, ak sa vám chce kýchnuť, no akosi to nejde. Nie každý to však dokáže. Vedci vysvetľujú, prečo je to tak.

Môže za to dedičnosť

Ak na vás ide kýchnutie, no nie a nie si konečne kýchnuť, podľa IFLScience to občas môže mať jednoduché riešenie – stačí sa pozrieť do slnka alebo do akéhokoľvek iného jasného svetla. Tomuto javu sa hovorí fotický kýchací reflex, ale aj ACHOO syndróm (Autosomal Dominant Compelling Helio-Opthalmic Outburst Syndrome).

Charakterizuje ho nekontrolovateľné kýchanie ako reakcia na náhle vystavenie jasnému svetlu, napríklad pri odchode z tmavého kina a pozeraní sa do slnka. Je to nezvyčajné, pretože kýchanie sa zvyčajne spája s patogénmi alebo dráždivými látkami, ako je napríklad čierne korenie. Prečo by teda svetlo malo niekoho nútiť kýchať?

Svetlo nevyvolá kýchanie u každého, je to dedičná záležitosť a týka sa len 1 zo 4 ľudí. U ľudí so špecifickým genotypom môže tento jav ovplyvňovať aj porucha tzv. trojklanného nervu. Trojklanný nerv zabezpečuje vnímanie v tvári, ale zachytáva aj akékoľvek podráždenie vo vnútri nosných dierok a v reakcii na to spúšťa kýchanie. Následkom menšej poruchy tak môže dochádzať ku kýchaniu aj v prípade, kedy nos práve nič nedráždi.

Šoféri sa na to vyhovárali pri autonehode

Ďalšia z teórií hovorí, že u niektorých ľudí pohľad do slnka spôsobí náhle stiahnutie zreničiek, no signál putuje po nesprávnych nervových dráhach. Podľa odborníkov si ale netreba robiť starosti, nie je to ochorenie. Kým niektorých tento fenomén otravuje, iní ho dokonca vítajú a tvrdia, že im to pomáha lepšie si kýchnuť.

Väčšina ľudí kýcha pri pohľade do slnka v prípade, keď už tak či onak cítia potrebu kýchnuť si. Čistý fotický reflex, teda kýchanie len z pohľadu do slnka, je veľmi ojedinelý. Môže to byť dokonca nebezpečné. Človek totiž môže dostať záchvat kýchania napríklad počas šoférovania, následkom čoho môže dôjsť k nehode. Sú zaznamenané prípady, kedy sa šoféri, ktorí spôsobili autonehodu, pokúsili týmto obhájiť pred súdom, no nepochodili.