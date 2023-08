Dôchodcovia ostali v šoku, Ryanair im naúčtoval takmer 130 eur za banálnu vec. Je to nechutné a hanebné, reagujú ľudia

Podľa portálu LADBible mala nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair naúčtovať dvom dôchodcom približne 110 libier (127 eur) za to, že im musela vystaviť fyzické letenky priamo na letisku. Toho sa na Twitteri chytila dcéra uvedenej dvojice a internet ju plne podporil.

Omylom si stiahli zlé letenky

Ako sa uvádza v článku, dôchodkyňa si v aplikácii omylom urobila online check-in na spiatočný let a následne si zlé letenky stiahla. To si všimla až pracovníčka na letisku a po predložení pasov musela manželskému páru urobiť nový check-in a letenky vystaviť fyzicky. Šok prišiel v momente, keď si za tieto úkony vypýtala 110 libier, teda takmer 130 eur.

„Oznámili nám, že to je 55 libier na osobu. Povedala som si, že je to absolútne nechutné, ale nemali sme žiadnu inú možnosť, tak sme zaplatili. Bolo to veľmi stresujúce,“ povedala cestujúca Ruth a pokračovala. „To milé dievča pri stole mi povedalo, aby som sa sťažovala Ryanairu. Našťastie, mohli sme si to dovoliť zaplatiť, ale rozzúrilo nás to. Pre niekoho by to bolo absolútne katastrofálne.“

Hey @Ryanair, my parents who are in their 70s and 80s, had accidentally downloaded the return flight boarding card instead of the outgoing ones and you charged them £110 to print them at the airport. £110 for 2 pieces of paper which took 1 minute. Shame on you — Old School House Venosc 💙 (@old_school_alps) August 13, 2023

Incident z londýnskeho letiska Stansted získal mediálny ohlas vďaka dcére manželského páru, ktorá sa so skúsenosťou svojich rodičov podelila na twitteri. „Moja mama urobila chybu, keď sa pokúšala urobiť online check-in. Povedali ste jej, že nebude sedieť vedľa svojho postihnutého manžela, ak nezaplatí navyše, tak to skúsila. Ale omylom len na spiatočný let. Po dodatočnej platbe 110 libier aj tak sedeli oddelene,“ dodala k pôvodnému príspevku.

Po masívnej internetovej podpore LADBible kontaktoval aj samotný Ryanair. Spoločnosť konštatovala, že pracovníčka postupovala správne. „Je nám ľúto, že títo cestujúci ignorovali ich e-mailové pripomenutie a nedokázali si vytvoriť check-in online,“ uviedla nízkonákladovka a dodala, že všetci cestujúci súhlasia so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú nastavené takýmto štýlom.