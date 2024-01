Dôchodca vykopal vo svojej kuchyni masívnu 40-metrovú dieru. Myslel si, že tam nájde zlato, no spadol do nej a zahynul

Joao Pimenta da Silva bol presvedčený o tom, že sa pod jeho domom ukrýva zlatý poklad. Bol dokonca ochotný platiť ľuďom za to, aby mu pomohli vykopať obrovskú jamu. Namiesto pokladu v nej ale napokon našiel svoju smrť.

Snívalo sa mu o zlate

Ako informuje Mail Online, 71-ročný brazílsky dôchodca Joao Pimenta da Silva zomrel po tom, ako spadol do takmer 40 metrov hlbokej jamy (do výšky by to bolo ako 12-poschodová budova), ktorú vykopal pod podlahou svojej kuchyne. Prisnilo sa mu totiž, že je pod ňou zakopané zlato.

Joao strávil kopaním jamy viac ako rok a dokonca si najal niekoľko ľudí, aby mu s tým pomohli. Zo začiatku im platil v prepočte takmer 13 eur na deň. Čím hlbšie ale kopali, tým vyššia bola suma. Napokon bol senior ochotný platiť vyše 93 eur každému, kto do jamy zostúpil a pomáhal z nej vyberať zeminu. Počas kopania natrafil na veľký kameň a uvažoval vraj nad tým, že si zadováži dynamit.

Sused ho varoval, no márne

Sused sa ho pred nebezpečenstvom snažil varovať, no márne. Potom ako senior spadol do jamy, boli do domu rýchlo privolaní hasiči, no už mu nedokázali pomôcť. Jama, do ktorej Joao spadol, merala v priemere menej ako 90 centimetrov, prístup bol teda náročný. Podľa miestnych správ sa predpokladá, že muž sa pošmykol a spadol z drevenej plošiny v blízkosti hornej časti diery, keď sa ju snažil opustiť po prácach na odstraňovaní vody a bahna. Podľa niektorých ale spadol z plošiny vyrobenej z detskej hojdačky, na ktorej zostupoval do jamy, keď sa zrazu uvoľnila.

Jeho telo záchranná služba napokon z jamy vyslobodila. Zistilo sa, že utrpel poranenia hlavy a zlomeniny nôh, ako aj ďalšie zlomeniny. Podľa vyšetrovateľov musel mať Joao predchádzajúce skúsenosti s podobnými prácami, alebo profesionálnu pomoc. Aj keď mal totiž zastarané nástroje, tunel bol vyhĺbený perfektne. Nepoužíval ale žiadne bezpečnostné prvky, a to čo robil, bolo už od začiatku mimoriadne nebezpečné a riskantné.