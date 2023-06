Do superlacnej destinácie si oddnes zaletíte aj z Bratislavy: Tento neobjavený raj vás očarí čistým morom a plážami

Ak patríte medzi milovníkov cestovania a preferujete leteckú dopravu, máme pre vás skvelé správy. Už dnes z bratislavského letiska odlieta prvý let do Tirany, čo znamená, že z nášho hlavného mesta sa dostanete pohodlne do Albánska, ktoré je skrytým európskym klenotom.

Slávnostnej akcie na letisku, ktorá sa uskutoční v pondelok popoludní, sa zúčastnia veľvyslankyňa Albánska na Slovensku, zástupcovia cestovnej kancelárie Čedok, Letiska M. R. Štefánika a leteckej spoločnosti Smartwings.

Menej známa destinácia, ktorá môže návštevníkov očariť

Spojenie medzi Bratislavou a Tiranou môže byť zaujímavé pre ľudí, ktorí chcú navštíviť možno stále trocha netradičnú destináciu, ktorou Albánsko je. Alebo jednoducho chcú vyskúšať niečo nové, ak ich už dovolenka v Turecku či na Malte omrzela.

Ako sme vás ešte minulé leto informovali, Albánsko sa stalo na internete virálnou destináciou a ľudia o ňom hovorili ako o lacnom a neobjavenom raji. Na jednej strane ponúka kryštáľovo čisté more, rozsiahle pláže a na druhej je stále turisticky menej navštevované než také Chorvátsko, Taliansko či Grécko.

