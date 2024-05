Za predsedu Progresívneho Slovenska snem zvolil opätovne Michala Šimečku

Za predsedu Progresívneho Slovenska (PS) snem hnutia v Košiciach v sobotu opätovne zvolil Michala Šimečku. Vo voľbách nemal protikandidáta. Podporu mu vyjadrilo 155 zo 161 hlasujúcich delegátov.

Lídrom PS je Šimečka od mája 2022, najsilnejšie opozičné hnutie bude viesť ďalšie dva roky. Na sneme predstavil plán, ako chce poraziť v budúcich parlamentných voľbách Smer-SD a vymeniť vládu premiéra Roberta Fica. Cesta podľa neho vedie prostredníctvom regiónov, rastu hnutia, nových akvizícií a prístupnejšieho ekonomického aj sociálneho programu pre širší okruh voličov.

„Toto je hlavná úloha pred PS – vyhrať voľby, zostaviť vládu a vrátiť Slovensku nádej na budúcnosť. Tejto úlohe chcem venovať celú svoju energiu a každý deň na poste predsedu PS,“ uviedol Šimečka.

Najbližším cieľom PS bude podľa lídra hnutia vyhrať júnové voľby do Európskeho parlamentu (EP). PS by sa zároveň malo posilniť o výrazné regionálne osobnosti, úspešných komunálnych politikov a odborníkov. Do budúcna chce Šimečka spolu s expremiérom Ľudovítom Ódorom dohliadať na tvorbu nového ekonomického a sociálneho programu hnutia. Dôraz kladie aj na empatickejšiu komunikáciu so širším okruhom voličov, ktorých chce hnutie osloviť.