Do centra Prahy sa možno už čoskoro dostanete autom len za poplatok: Má to jeden špecifický dôvod

Praha patrí k najnavštevovanejším a najrušnejším metropolám v Európe, čo si však vyberá aj svoju daň. Ide najmä o ulice plné áut a spomalenú premávku, ktorú má na svedomí množstvo vozidiel. Zdá sa však, že zástupcovia Prahy 1 teraz našli riešenie, o ktorom píše CNN Prima News.

V roku 2021 sa aj napriek pandémii koronavírusu pozrelo do centra Prahy až 2,4 milióna ľudí. A to sú štatistiky týkajúce sa len turistov. Je nutné rátať aj s domácimi, ktorí do srdca českej metropoly cestujú každý deň za prácou, či za iným účelom.

Praha 1 je tak zaplnená autami a počet parkovacích miest je veľmi často nižší, než počet áut, ktoré by vodiči v centre zaparkovali. Kvôli veľkému počtu turistov v uliciach tak často vznikajú dopravné zápchy. Všetky tieto komplikácie môžu byť čoskoro minulosťou.

Cena nebude až taká symbolická

Zástupcovia Prahy 1 totiž navrhujú, aby bol vjazd autom do centra spoplatnený sumou 200 českých korún (v prepočte približne 8,5 eur). „Vyhlasujeme, že máme záujem o upokojenie dopravy a úpravy zásad použitia miestnej komunikácie alebo ich určených úsekov na státie na území mestskej časti Praha 1 v Pražskej pamiatkovej rezervácii,“ píše sa v memorande zastupiteľov Prahy 1.

Nápad zožal značný úspech aj u námestníka ministerstva dopravy Zděňka Hřiba, no zneistil ostatné mestské časti Prahy. Ich zástupcovia ako argument proti tomuto kroku spomínajú najmä to, že zápchy a veľký počet áut sa nestratí, ale len presunie ďalej od centra, teda sa preplnia iné mestské časti.