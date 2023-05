Miesto, kde je zima teplejšia ako leto: Dovolenkový raj mnohých Slovákov, v ktorom si užijete deň aj za 52 eur

Na tomto mieste je v priemere vyššia teplota v januári, než v júli. Narodil sa tu svetoznámy spevák Freddie Mercury a už roky sem smerujú kroky tisícov slovenských dovolenkárov. Reč je o Zanzibare, ostrove s bielym pieskom a nádhernými plážami, na ktorý síce nevedie jednoduchá, lacná a krátka cesta, no keď ste už tam, možno nebudete mať ani chuť odísť.

Táto destinácia každoročne láka čoraz viac turistov a medzi nimi sú vo veľkom aj Slováci. Zanzibar sa stal miestom oddychu, ktoré ponúka kombináciu luxusu, tropického počasia, histórie a krásnej prírody, ktorej konkurencia sa hľadá naozaj ťažko.

Aj keď nejde o najlacnejšiu dovolenku, Zanzibar má stále niekoľko plusových bodov, ktoré ho držia na vrchole obľúbených dovolenkových destinácií. Po Bulharsku, Poľsku či Gruzínsku tak nahliadneme do skutočnej exotiky, ktorá ponúka omnoho viac, než len rezorty a pláže.

V článku sa dozviete aj: ako sa zo Zanzibaru stal dovolenkový raj;

aké miesta sa tam oplatí navštíviť;

kedy je najvhodnejšia doba tam cestovať;

koľko stojí dovolenka na Zanzibare;

ako sa tam môžete dostať čo najpohodlnejšie.

Zanzibar je poloautonómna provincia patriaca pod Tanzániu, pričom ide o súostrovie približne 25 kilometrov východne od afrického pobrežia. Skladá sa z niekoľkých ostrovov, no dva najväčšie sú Unguja (medzinárodne známy ako Zanzibar) a Pemba. Ostrovy obmýva Indický oceán a poloha približne v strede afrického kontinentu zaručuje tomuto územiu ideálne počasie počas celého roka.

Korenie išlo stranou, prichádza turizmus

Zanzibar a okolité ostrovy ponúkajú viacero hospodárskych a priemyselných možností ako naplniť miestne kasy. Medzi najpopulárnejšie patrí rybolov, produkcia korenín ako klinčeky, muškátový orech, škorica a čierne korenie, pestovanie rafiových paliem či turizmus.

Práve turizmus sa od roku 1985 aj s finančnou a materiálnou pomocou pevninskej vlády Tanzánie stal primárnym cieľom, ktorý chceli miestni rozbehnúť na 100 % a prilákať ľudí z celého sveta. To sa im aj podarilo, čo je vidieť na pomere turistov na ostrovoch v rozmedzí rokov. Zatiaľ čo koncom 80. rokov prišlo ročne na Zanzibar približne 20 000 ľudí, v roku 2016 to už činilo cez 400-tisíc ročne, píše Business Times.

Nádherné pláže s bielym pieskom, rodný dom legendy Freddieho Mercuryho, mestečká zapísané v UNESCO a mnoho ďalších lákadiel splnilo a stále spĺňa v kombinácii s krásnymi hotelmi a apartmánmi svoju úlohu a aj preto je turizmus pre Zanzibar na prvom mieste.

Čo by ste na Zanzibare určite nemali minúť

Aj keď ostrovy nie sú gigantického rozmeru, pre turistov ponúkajú veľmi široký záber atrakcií. Historické pamiatky, trhoviská, kultúra, národné parky či očarujúce pláže dokážu zamestnať každého turistu na niekoľko dní.

Viaceré renomované weby vrátane Trip Advisoru či Scroll The Globe odporúčajú navštíviť Stone Town, ktoré sa považuje za turistické aj ekonomické centrum Zanzibaru. Cestovatelia o tejto časti píšu často v zmysle, že najlepšie ju spoznáte, ak sa cielene stratíte a budete objavovať uličky plné predajcov korenín, nasajete miestnu kultúru, hudobnícky život domácich a budete sa kochať miestom, ktoré je zapísané aj v dedičstve UNESCO.

V Stone Town je okrem trhoviska či pamiatok k dispozícii aj rodný dom Farrokha Bulsaru, ktorý sa preslávil ako spevák pod menom Freddie Mercury, píše Atlas Obscura.

Možno najviac preplneným, no zaručene zaujímavým miestom je aj Prison Island (Ostrov väzňov). Tento ostrovček dostal názov podľa plánu na výstavbu väznice pre otrokov, no keďže tento cieľ nebol nikdy splnený, v minulosti sa tam posielali pacienti so žltou zimnicou. Dnes je domovom obrovských korytnačiek, s ktorými má fotku azda každý turista, ktorý kedy navštívil Zanzibar.

Keďže Zanzibar je slávny ako Ostrov korenín, vysoko odporúčaný je aj výlet na tamojšie farmy, kde vám domáci pestovatelia ukážu pestovanie klinčekov, muškátového orechu, škorice či čierneho korenia. Súčasťou prehliadky je aj ochutnávka a možnosť zakúpiť si pre nás bežne dovážané koreniny priamo od zdroja, spomína Fly Dubai.

Všeobecne sa odporúča aj ochutnávka zanzibarskej gastronómie. Kombinácie chutí morských plodov spolu so spomínanými koreninami vytvárajú špeciálne pokrmy, ktoré si môžete vychutnať napríklad aj v reštaurácii „The Rock“, ktorá sa nachádza na skale blízko pobrežia. Ak je príliv, dostanete sa tam na loďke, respektíve si môžete aj zaplávať.

Kedy je najlepšie cestovať na Zanzibar?

Ako informuje portál Primatour, ideálne obdobie na návštevu Zanzibaru sa otvára v dvoch častiach roka. Buď je to od novembra do marca, kedy sa priemerné teploty pohybujú nad 32 stupňov Celzia, respektíve v júli/auguste. Všetky ostatné mesiace môžu byť v znamení dažďov.

Teploty sú celý rok pomerne rovnaké, no paradoxne, v letných mesiacoch je priemerná denná teplota na úrovni 29 stupňov Celzia, čo je o pár stupňov menej než napríklad vo februári, informuje Národné centrum pre environmentalistiku. Na výber je teda minimálne 7 mesiacov, počas ktorých sa nemusia turisti obávať výdatných dažďov a môžu sa tešiť na teplé podnebie.

Koľko stojí Zanzibar