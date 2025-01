Dlhoročná firma prehrala boj o prežitie, na Slovensku definitívne skončila. V malom meste zamestnávala aj 250 ľudí

Ešte v apríli sme vás informovali o tom, že spoločnosť Lindenmaier, ktorá podnikala v meste Šurany, má problémy. Firma sa pre zlú finančnú kondícii sama poslala do konkurzu, no výrobu nezastavila a pokúšala sa nájsť vhodného partnera, ktorý by ju dokázal zastabilizovať. Dnes je už jasné, že snaha úspešná nebola.

Lindenmaier v Šuranoch pôsobil od roku 1993 a jeho výroba sa zameriava na produkciu súčiastok do motorov, prevodoviek, či podvozkov pre automobilový priemysel. Nemeckí investori sa tu usadili v bývalých priestoroch skrachovanej firmy Elitex a svoju výrobu postupne rozširovali. V roku 2007 sa zástupcovia spoločnosti rozhodli pre zásadnú investíciu a za 7 miliónov eur tu vybudovali fabriku, v ktorej malo v najlepších časoch pracovať okolo 250 ľudí.

Rozvoj bol zabrzdený hospodárskou krízou a tiež problémami materskej spoločnosti. V dôsledku nich sa zosekal pôvodný počet pracovníkov na 150, no slovenský Lindenmaier krízu, na rozdiel od svojej matky, prežil. Noví majitelia fabriku v Šuranoch prebrali v roku 2011 a prevádzkovali ju až do roku 2024. Ako informuje portál Index, cesta nemeckej firmy sa skončila spolu s rokom 2024.

Medzi rokmi 2017 a 2023 totiž firma dokázala vykázať zisk iba trikrát a postupne nakumulovala stratu presahujúcu milión eur. Vlani už bola situácia natoľko zlá, že vedenie firmy sa rozhodlo pre radikálny krok a požiadalo o konkurz. Snažilo sa však nájsť nového investora. „Prvé kolo bolo neúspešné, a to najmä preto, že možní investori si vypýtali viac času, respektíve avizovali, že nestíhajú podnik rozanalyzovať tak, aby vedeli podať relevantnú ponuku,“ uviedla konkurzná správkyňa Monika Chorváthová.

Ako je dnes zrejmé, snaha nebola úspešná a záchranca závodu v Šuranoch sa nenašiel. Veriteľský výbor v decembri 2024 rozhodol, že podnik zastaví výrobu k poslednému dňu roka 2024. Veritelia, ktorí si nárokovali celkovú sumu 445-tisíc eur, tento návrh jednomyseľne podporili.

V Šuranoch by mohla vzniknúť baterkáreň

Ešte v novembri sme vás informovali o tom, že projekt avizovanej baterkárne v Šuranoch sa dočkal kľúčového rozhodnutia, ktoré by malo posunúť vpred otázku jeho realizácie. Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili odpredaj pozemkov pod budúcou fabrikou. Ako uviedla spoločnosť GIB EnergyX, hlasovanie mestských poslancov predstavuje pre celý projekt významný krok vpred.

Šurany Industrial Park bude svojou rozlohou jeden z najväčších priemyselných parkov na západnom Slovensku. Prácu by v ňom mohlo nájsť 2 600 ľudí. Predpokladané investičné náklady odhaduje MH Invest na 162 miliónov eur. S prevádzkou by sa mohlo začať v prvom kvartáli 2027. Do parku smeruje priorite projekt čínskej skupiny Gotion a slovenskej firmy InoBat. Do baterkárne chce konzorcium investovať 1,23 miliardy eur. Investičná pomoc štátu dosiahne 214 mil. eur.