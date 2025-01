O prácu príde viac ako 3 500 ľudí, obrovská svetová spoločnosť ohlásila prepúšťanie. Takto pri ňom chce postupovať

Uplynulý rok bol pre mnohé technologické spoločnosti náročný. Kým niektoré sa pasovali s masívnymi investíciami do umelej inteligencie, iné zase optimalizovali firemnú štruktúru prepúšťaním stredného a nižšieho manažmentu. Meta, jeden z najväčších hráčov v priemysle, vlaňajšok zvládla bez výraznejších škrtov, no to by sa podľa správ svetových médií malo zmeniť.

Vyplýva to z oznámenia, ktoré zamestnancom poslal šéf Mark Zuckerberg. Meta zastrešuje najväčšie svetové sociálne siete ako Facebook, Instagram, WhatsApp či Threads. Správy o prepúšťaní prichádzajú iba pár dní potom, ako Zuckerberg avizoval zrušenie takzvaných fact-checkerov či blokovanie nenávistných prejavov voči menšinám. Informuje o tom portál The New York Times.

Podľa dostupných správ by malo spoločnosť rozšírenú po celom svete opustiť približne 5 % jej súčasných zamestnancov. V praxi to znamená, že o prácu príde okolo 3 600 ľudí. Ide o prvý veľký škrt od roku 2023, kedy vedenie Meta oznámilo opatrenia smerujúce k zvýšeniu efektivity fungovania firmy. Dnes už vieme, že pracovníkov prepustených v roku 2023 nahradili odborníci zameraní na prácu s umelou inteligenciou.

V roku 2025 však situácia zrejme bude iná a pôjde o reálne škrty, ktoré zmenšia celkový počet zamestnancov. Konkrétne pracovné pozície Zuckerberg v internej správe nešpecifikoval, no uviedol, podľa akého systému budú postupovať. „Rozhodol som sa zvýšiť úroveň v oblasti riadenia výkonnosti a rýchlejšie odsunúť ľudí s nízkou výkonnosťou,“ uviedol výkonný riaditeľ Meta.

Zamestnancov teda budú kompetentní hodnotiť na základe ich pracovného výkonu a „najslabší“ spoločnosť opustia. Niektoré pozície však aj napriek tomu ostanú zachované a budú obsadené inými, lepšie hodnotenými pracovníkmi. Konkrétne plány Meta komentovať odmietla. Zo zdrojov NY Times vyplýva, že prepustení dostanú štedré odstupné a firma sa tak zameria na prácu s tými najtalentovanejšími ľuďmi. Minimálne tak to bolo komunikované manažérom v samostatnej komunikácii.