Baterkáreň pri Šuranoch je o krok bližšie k vzniku: Poslanci odklepli predaj pozemkov, môže dať prácu 2 600 ľuďom

Baterkáreň pri Šuranoch je bližšie k realizácii. Poslanci mestského zastupiteľstva v Šuranoch odsúhlasili odpredaj pozemkov pod budúcou fabrikou. Ako uviedla spoločnosť GIB EnergyX, hlasovanie mestských poslancov predstavuje pre celý projekt významný krok vpred.

Projekt rýchlo napreduje

„Máme úprimnú radosť, že poslanci ocenili prínosy, ktoré tento projekt prinesie regiónu a podporili našu víziu vytvoriť v Šuranoch jedno z najmodernejších priemyselných a výskumných centier na Slovensku. Teší nás aj pozitívne vnímanie miestnych, ktorí postupne začínajú vnímať benefity projektu,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ spoločnosti GIB EnergyX Pavol Krokoš.

Toto rozhodnutie je podľa neho dôkazom vyvíjajúcich sa dobrých vzťahov so zástupcami a občanmi mesta Šurany aj okolitých obcí.

„Chcel by som oceniť mimoriadne produktívnu a konštruktívnu spoluprácu s Ministerstvom hospodárstva SR, zástupcami samosprávy aj spoločnosťou MH Invest. Aj vďaka ich práci môže tento projekt napredovať,“ dodal.

Spoločnosť v posledných mesiacoch intenzívne pracovala na otvorenej a transparentnej komunikácii smerom k občanom aj stakeholderom s cieľom prezentovať prínosy projektu a zodpovedať všetky úvodné otázky a pochybnosti.

„Chceme byť dobrý susedom a ohľaduplným partnerom preto spolu s baterkárňou prinášame do regiónu rozvoj a nové príležitosti pre miestnu komunitu. Aj naďalej budeme pokračovať v aktívnom dialógu s obyvateľmi a tešíme sa, že spolu vytvoríme úspešný príbeh, ktorý Šurany premení na prosperujúce a dynamické centrum technológií,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ spoločnosti InoBat Marián Boček.

Má priniesť nové príležitosti

Zástupcovia spoločnosti zároveň informovali, že o prácu v novej fabrike už prejavilo záujem vyše 500 miestnych, a to ešte pred spustením oficiálnej náborovej kampane. V nej sa chcú zamerať najmä na obyvateľov regiónu, ale aj na tých, ktorí v súčasnosti za prácou dochádzajú do vzdialených častí Slovenska či do zahraničia.

Šurany Industrial Park bude svojou rozlohou jeden z najväčších priemyselných parkov na západnom Slovensku. Prácu by v ňom mohlo nájsť 2 600 ľudí. Predpokladané investičné náklady odhaduje MH Invest na 162 mil. eur. S prevádzkou by sa mohlo začať v prvom kvartáli 2027.

Do parku smeruje priorite projekt čínskej skupiny Gotion a slovenskej firmy InoBat. Do baterkárne chce konzorcium investovať 1,23 mld. eur. Investičná pomoc štátu dosiahne 214 mil. eur.