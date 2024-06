Seriál Rod Draka je konečne späť a je krvavejší, než by ste možno čakali: Nová séria prekonáva svojho predchodcu

Keď spoločnosť HBO oznámila, že plánuje viacero spin-offov zo sveta kultového diela Hra o tróny (Game of Thrones), viacerí skalní fanúšikovia nepredpokladali, že by sa z prípadného pokračovania mohol stať hit. Pri Rode Draka (House of the Dragon) sa ale nemohli viac mýliť. Už čoskoro sa na televízne obrazovky vráti tento seriál so svojou druhou sériou. A podľa prvých recenzií to vyzerá tak, že spin-offu sa podarilo prekonať svojho predchodcu.

Na druhú sériu si ale diváci Rodu Draka museli počkať o čosi dlhšie, keďže aj výrobu tohto seriálu naplno zasiahol minuloročný štrajk scenáristov. Pri príbehoch z pera Georga R. R. Martina si už ale diváci a aj čitatelia zvykli na dlhšie pauzy medzi jednotlivými dielmi. A aj keď sa niekedy zvykne hovoriť, že dlhá prestávka nemusí vždy vyjsť a dielu môžu uškodiť, podľa prvých recenzií na novú sériu Rodu Draka, zdá sa, nastal presný opak. Zosumarizoval ich portál Rotten Tomatoes.

Tvorcovia na čele s autorom fenoménu Game of Thrones totiž mali dostatok času opäť ešte viac zamiešať kartami a divákom priniesť pútavý príbeh. A ten aj dostanú.

Prekonáva všetky očakávania

Zhodujú sa na tom aj prví recenzenti, ktorí už mali možnosť prvé epizódy novej série vidieť. Tá si svoju veľkolepú premiéru na stanici HBO a streamovacej službe Max odbije v nedeľu 16. júna.

Viacerí diváci vychválili, že tvorcovia sa v druhej sérii zamerali na komplexnejší vývoj jednotlivých hlavných postáv, pričom nové epizódy tiež potešia tým, že prekonali akékoľvek očakávania. Ide vraj o vizuálne podmanivý epos, z ktorého budú mať fanúšikovia sveta GoT nesmiernu radosť a jednotlivé epizódy budú hltať jednu za druhou. Autor recenzie dokonca hovorí, že Rod Draka svojho predchodcu veľmi hravo zatieni.

Uvidíme viac z drakov, uvidíme ešte viac krvi a celé je to ešte epickejšie, než čo sme kedy z tohto sveta vidieť mohli, najmä čo sa týka bojov na spomínaných drakov. Očakávať tiež môžeme ďalšie nečakané úmrtia, neprístupné scény, nechutné popravy a deviantské správanie postáv, na aké sme už pri svete GoT zvyknutí.

Vyzerá to teda tak, že dostaneme opäť to, čo sme chceli, ak nie aj viac! Viac fotografií z úvodných častí druhej série Rodu Draka nájdete v galérii nižšie.

