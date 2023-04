Ďalšia diera v deji veľkofilmu Titanic: Fanúšikom nedá spávať jedna konkrétna vec, vraj nedáva zmysel

Spomínate si ešte, ako fanúšikovia a diváci Titanicu nevedeli režisérovi Jamesovi Cameronovi odpustiť záver filmu, ktorý sa podľa ich skromných názorov mal skončiť inak? Tak po kúsku dverí, na ktoré by sa podľa nich zmestil okrem Rose aj Jack, je tu ďalšia problematická vec, ktorá podľa nich nedáva zmysel.

Ide o tak veľkú dieru v deji, že ak by ju aj režisér napravil, celý film by vlastne ani nemohol vzniknúť, myslia si fanúšikovia veľkofilmu Titanic. Režisér James Cameron podľa mnohých na seba uplietol bič, keď predmetnú dejovú linku do scenára vôbec napísal. Nedáva totiž vôbec zmysel a v skutočnosti by sa odohrať ani nemohla, píše web Screenrant.

Ďalšia problematická scéna v Titanicu

Nech je Cameronov Titanic akokoľvek dokonalý v mnohých ohľadoch a len málokto by v ňom dokázal nájsť nejakú scénu, ktorá by nedávala zmysel, opak je pravdou. A tentokrát nie je reč o diskutabilnom finále celého viac ako 3-hodinového filmu, počas ktorého sa postava Jacka nezmestí k Rose na trosky dverí a tým pádom zamrzne vo vodách ľadového Atlantiku.

Ako isto mnohí viete, veľkofilm Titanic začína v súčasnosti, teda niekedy okolo roku 1996, kedy sa lovec pokladov Brock Lovett (hral ho Bill Paxton) spolu so svojím tímom potápa s ponorkami na dno Atlantického oceánu. Jeho cieľom je nájsť bájny drahokam – Srdce oceánu, ktorý sa mal potopiť spolu s loďou.

Hľadá ho v kajute milionára Cala Hockleyho (hral ho Billy Zane), kde nájdu sejf. Ten s pomocou potápačskej techniky vytiahnu z dna oceánu opäť na svetlo sveta, no na palube zisťujú, že v sejfe diamant nebol. Našli v ňom len niekoľko papierov, vrátane maľby jeho snúbenice Rose (hrala ju Kate Winslet), ktorá drahokam mala na sebe v noc, kedy sa Titanic potopil. Toto všetko je známe a mnohí diváci tomu viac ako 25 rokov nevenovali špeciálnu pozornosť. Naozaj je ale možné, že by sa takú vec, ako je sejf, podarilo tak ľahko dostať naspäť nad hladinu?

Nedáva vôbec zmysel

S týmto nesúhlasí skupina na webe Imperfect Glass, ktorá sa to, čo sme v úvode Titanicu videli, rozhodla podrobne rozobrať. Sejf podobný tomu, aký skupina lovcov pokladov vo filme vyloví z vraku lode, môže vážiť zhruba od 100 do 200 kilogramov. Navyše, nájsť Hockleyho kajutu nebolo úplne najjednoduchšie, čo napokon ukázal aj Cameron vo výslednom filme. Tím musel prejsť niekoľkými časťami lode, aby sa do luxusného apartmánu vôbec dostal.

Ako skupina na spomínanom webe podotkla, aby Lovett dokázal trezor vytiahnuť, musel z kajuty prejsť cez palubu B, dostať ho cez schodisko, pričom rover, ktorý používal, by sa v týchto lokalitách vraku lode nedokázal pohybovať. Nehovoriac o tom, že samotný sejf bol naozaj ťažký a čas, ktorý strávil na dne oceánu, by sa na ňom tiež nemálo podpísal – existovala pravdepodobnosť, že by sa kedykoľvek mohol rozpadnúť. A to podľa viacerých divákov nemá žiadnu logiku.

Ak by to bolo inak, dej filmu by bol zbytočný

Skalní fanúšikovia z webu Imperfect Glass tiež poukázali na fakt, že túto nelogickosť ani nemožno dodatočne nejako napraviť a v scenári skrátka musela byť. Nebyť totiž toho, že skupina lovcov pokladov vyloví z vraku Titanicu trezor a nájde v ňom kresby, nebolo by možné, aby stará Rose (hrala ju Gloria Stuart) vyrozprávala tragédiu tak, ako sa odohrala. A nebolo by dokonca ani možné, aby svet spoznal jeden z najromantickejších, no najtragickejších príbehov lásky, aký kedy kinematografia videla.

Bude teda dobré, ak sa James Cameron nepustí aj do testov toho, či by v realite bolo možné z dna Atlantického oceánu a vraku Titanicu vytiahnuť trezor.