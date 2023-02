Horor o bosorke, ktorá začaruje loď, aj ľahké porno: Najbizarnejšie filmy inšpirované tragédiou Titanicu

Tragické potopenie zaoceánskeho parníka Titanic, fascinuje mnohých dodnes. Najznámejší veľkofilm režiséra Jamesa Camerona bol pred pár dňami znovu uvedený v kinách pri príležitosti 25. výročia jeho premiéry. Tragédia, pri ktorej v chladných vodách Atlantiku 15. apríla 1912 zomrelo 1503 ľudí, inšpirovala filmových tvorcov rôznym spôsobom. Tie kvalitnejšie výtvory sme vám už v minulosti predstavili. Tentoraz dostanú priestor tie najbizarnejšie z nich.

Je ich viac než dosť a možno prekvapí fakt, že veľa z nich vzniklo aj v animovanej podobe pre mladšie ročníky. Tragédia Titanicu je nepochybne fascinujúcim námetom na rozprávanie akýchkoľvek príbehov. No zatiaľ čo niektorí filmári sa podujali založiť svoje filmy (či seriály) na skutočných udalostiach, títo tvorcovia trošičku viac popustili uzdu svojej fantázii. Legendárny parník RMS Titanic v nich zažíva znovuzrodenie, bosorácku kliatbu a krviprelievanie, ale aj pokusy o vyzdvihnutie z morského dna. A to ani zďaleka nie je všetko.

Vyzdvihnutie Titanicu (Raise the Titanic)

Začneme týmto azda najznámejším počinom spomedzi divných filmov, ktoré o Titanicu vznikli. Ako názov napovedá, ústrednou snahou hlavných hrdinov je vyzdvihnúť Titanic zo dna Atlantiku. Samozrejme, hlavní hrdinovia na to majú pádny dôvod. Snímka inšpirovaná knižnou predlohou autora Clivea Cusslera si domyslela, že legendárna loď v roku 1912 na svojej palube prevážala vzácny nerast. Práve ten by pomohol Američanom vybudovať nový obranný systém, vďaka čomu by mohli Spojené štáty vyhrať studenú vojnu nad Sovietskym zväzom. Partia odborníkov tak dostane neľahkú úlohu – nájsť vrak Titanicu a dostať ho späť na hladinu skôr, než to spraví Sovietsky zväz. Keďže snímka vznikla 6 rokov pred samotným objavením vraku na dne oceánu, je plná nepresností. Kým sa totiž vrak Titanicu podarilo vôbec objaviť, panovala predstava, že loď sa potopila vcelku. Hrdinovia vo filme ju tak ľahko vyzdvihnú naspäť na hladinu v jednom kuse a nie prelomenú na dve časti. Titanic sa im podarí dokonca dostať až do cieľovej zastávky – do prístavu v New Yorku.

Titanic II

Aj keď by sa podľa názvu mohlo zdať, že ide o priame pokračovanie Cameronovho veľkofilmu, opak je pravdou. Ide totiž len o béčkovú produkciu známeho štúdia The Asylum. Sto rokov po potopení slávneho parníka vypláva z rovnakého miesta na rovnakú trasu jeho verná a priama kópia. A čo čert nechcel, aj modernejšiu verziu Titanicu postihol rovnaký osud. Kto prežije? A kto sa opäť utopí vo vodách Atlantiku? To zistíte, ak dokážete 90 minút jedného z najhorších filmov, aké kedy vznikli, vôbec dopozerať do konca.

Titanic 666

Spoločnosť The Asylum má Titanic veľmi rada, a preto nepripravila len jeden film, ale rovno dva. Titanic 666 je pokračovaním snímky Titanic II a rovnako ako v prípade filmu vyššie, ani tento nepobral príliš veľa kvalít. Aj tentoraz ide o totožnú, no technologicky zdokonalenú repliku Titanicu, ktorá sa vydá na totožnú plavbu. Keď sa loď dostane na miesto dávnej nehody, kde stroskotal úplne prvý Titanic, cestujúci zisťujú, že miesto ovládajú temné sily, ktoré bažia po krvi novej posádky a cestujúcich. Titanic III totiž na svojej palube okrem influencerov a rôznych ďalších pablbov vezie aj artefakty z legendárneho parníka a bosorku. Práve tá vyriekne kliatbu, vďaka ktorej duchovia dávnej tragédie ožívajú a chcú si vziať svoje staré veci aj s novými dušami k sebe. Áno, je to hlúposť najväčšieho kalibru, ale používatelia webu ČSFD tento film ohodnotili lepšie, než Titanic II. Ak patríte k fanúšikom nezmyselných filmov, Titanic 666 musíte vidieť.

The Legend of Titanic

Film Jamesa Camerona v roku 1997 ukázal úspech, ktorý sa pokúsilo zopakovať viacero ďalších tvorcov, žáner animovaných filmov nevynímajúc. Animák The Legend of Titanic by ale pravdepodobne nevznikol, nebyť Cameronovho veľkofilmu. Nie je ale jediným animákom, ktorý sa na tragédiu tohto parníka pozeral. A rozhodne ani nie tým najbizarnejším. Slávny parník sa v tomto filme, zdanlivo určenom detskému divákovi, potopí, tragédiu ale všetci prežijú vďaka úsiliu obrovskej chobotnice. Celý príbeh je rozprávaný z pohľadu myši a tvorcovia doňho dokonca okopírovali aj romantickú zápletku z Cameronovho Titanicu. Akurát v tomto prípade je bohatý mládenec a dievčina chudobná.

Titanic: The Legend Goes On…

Ďalším animovaným počinom je film, ktorý si môžete s predchádzajúcim veľmi ľahko pomýliť. Hlavnými hrdinami sú opäť zvieratá, tiež má v názve slová „Legenda“ a „Titanic“, a tiež vznikol v rovnakom období. Vydaný bol ale o rok neskôr a pracoval na ňom celkom iný tím tvorcov, aj keď rovnako z Talianska. Vlastne ani nie je potrebné vedieť, o čom tento animák je, talianska produkcia zapracovala naplno a okrem zlej animácie priniesla jedinú zapamätateľnú časť filmu, a to psa rapujúceho už v roku 1912.

In Search of the Titanic

Trojicu talianskych animovaných filmov ukončíme pokračovaním z roku 2004, ktoré nadväzuje na animák The Legend of Titanic. Na scénu sa v ňom opäť vracajú starí známi hrdinovia, ktorí sa tentoraz vydávajú na dno mora v ponorke, aby preskúmali vrak lode. Majú však nehodu a hrozí, že sa utopia. Našťastie sa nachádzajú neďaleko mesta Atlantída, ktorého obyvatelia dokážu zariadiť, aby aj obyčajní smrteľníci vedeli pod vodou dýchať. Všetci tak môžu spoznať krásu podmorského mesta a pomôžu ochrániť svojich nových priateľov pred útokom myší, ktoré chcú získať nad Atlantídou moc. Nie, k tomuto už tiež netreba nič dodávať.

TITanic 2000: Vampire of the Titanic

Aj pornopriemysel má odpoveď na všetko. Zástupca žánru filmov pre dospelých na sklonku milénia priniesol film, ktorý nemá byť vôbec braný vážne a jeho primárnym cieľom je diváka pobaviť a zmyselne poštekliť. Erotická hororová komédia TITanic 2000 má všetko, čo od zlého filmu očakávate. Mizernú zápletku, scény, ktoré nedávajú zmysel, keďže ide o horor, tak sú tam aj upíri, no a, samozrejme, aj nejaký ten sex, keďže ide o erotický film. Bizár všetkých bizárov, navyše odohrávajúci sa na palube Titanicu. To chcete vidieť (samozrejme, za predpokladu, že máte nad 18).