Dali by ste si mäso z mamuta? Vedci vyrobili mamutiu mäsovú guľôčku, zatiaľ ju neochutnali

Vedcom sa podarilo vyrobiť z umelo vypestovaného mamutieho mäsa mäsovú guľôčku. Tento projekt austrálskej spoločnosti Vow Food má za cieľ upozorniť na to, že mäso sa nemusí získavať len zabíjaním zvierat, ale dá sa „vypestovať“ i umelo v laboratóriách. V utorok o tom písal denník The Guardian, informuje TASR.

Spoločnosť Vow Food sa zaoberá pestovaním mäsa v laboratóriách. Nejde však o bežné druhy mäsa, akými sú napríklad kuracie, bravčové či hovädzie. V spolupráci s odborníkmi z austrálskej Queenslandskej univerzity už preskúmali potenciál mäsa z viac ako 50 druhov zvierat vrátane lamy alpaky, krokodíla, byvola, kengury, páva či rozličných rýb.

Kombinácia slonej DNA a mamutieho myoglobínu

„Snažíme sa, aby tých niekoľko miliárd ľudí, ktorí jedia živočíšne proteíny, prešli na zdroje potravy, ktoré sa dajú vypestovať umelo. Pri umelom pestovaní mäsa sa sústreďujeme na bunky, ktoré ľahko rastú, sú chutné a výživné,“ uviedli zakladatelia spoločnosti. Dodali, že sa rozhodli vypestovať mäso z vyhynutého mamuta srstnatého a upozorniť tak na problémy spojené s klimatickou zmenou a stratou biodiverzity. Použili pritom kombináciu slonej DNA a mamutieho svalového myoglobínu.

Vow Food pôvodne plánovala vypestovať mäso z vtáka dronta nelietavého pochádzajúceho z ostrova Maurícius, ktorý vyhynul na prelome 17. a 18. storočia. Na tento experiment sa im však nepodarilo získať dostatok potrebných sekvencií DNA.

Nikto ho zatiaľ neochutnal

Mamutie mäsové guľôčky však zatiaľ nikto neochutnal. Mamutí proteín sa totiž na Zemi celé stáročia nevyskytoval a preto nie je jasné, ako by naň imunitný systém ľudského organizmu zareagoval. Vedci však uviedli, že ak by sa o podobný experiment pokúšali znova, mäso by upravili tak, aby bolo požívateľné.