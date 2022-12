Čo darovať na Vianoce fajčiarovi? Skúste ho motivovať týmto darčekom

Alebo ešte hľadáte posledné darčeky pre najbližších a rozmýšľate nad tým, ako tohtoročné sviatky ešte vylepšiť?

Nech vládne u vás doma radosť a pohoda

Aké by to boli Vianoce, keby všetko u vás doma nepripomínalo ich príchod?! Iste už vo vašej domácnosti svietia vianočné svetielka, parapety zdobia jelene, Santove sane aj vianočná ruža. Uprostred stola sa vyníma váza s vetvičkami, na ktorých visia gule či slamené ozdoby. A v obývačke v plnej paráde žiari krásne vyzdobený vianočný stromček. Domovom sa šíri vôňa ihličia, citrusov, škorice a medovníčkov… Jednoducho, dokonalá pohoda. Stačí však málo – a čaro Vianoc je preč. Dym z horiacej cigarety prehluší všetky očarujúce vianočné vône a je akurát tak dôvodom na rodinné zvady. Povedzte si, že tohtoročné Vianoce budú bez dymu. Nastal čas na modernú bezdymovú alternatívu. Tá poteší ako nápaditý darček každého fajčiara, ktorému záleží na sebe a svojom okolí.

Prečo prejsť na bezdymovku

Ak máte v rodine fajčiara, ktorý nedokáže alebo nechce prestať fajčiť, skúste ho motivovať k tomu, aby vykročil na cestu pozitívnej zmeny a vymenil oldschoolovú cigaretu za modernejšiu bezdymovú alternatívu. Pádnych dôvodov, prečo tak urobiť, je hneď niekoľko. Zariadenie na zahrievanie tabaku tabak nespaľuje, ale pri podstatne nižšej teplote tabakovú náplň zahrieva. Práve vďaka tomu vzniká pri užití bezdymovej alternatívy len aerosól namiesto nepríjemného zápachu z cigaretového dymu, ktorým ľahko napáchnu vlasy, oblečenie aj celý interiér. Aerosól navyše obsahuje podstatne menej toxikantov ako dym z horiacej cigarety, čo ocení nielen fajčiar, ale aj jeho okolie. Takisto popol, ktorý po fajčení klasickej cigarety ostáva v popolníkoch a zapácha, je minulosťou.

glo™ HYPER X2 nadchne vyznávačov alternatív

Od začiatku decembra prináša British American Tobacco, jeden z inovátorov v oblasti bezdymových zariadení, na slovenský trh svoje najmodernejšie zariadenie s pokročilejšou technológiou zahrievania tabaku. Novinka glo™ HYPER X2 zaujme nielen šik dizajnom v siedmich monochromatických a dvojfarebných prevedeniach, ale aj silným výkonom a praktickými funkciami pre maximálny užívateľský komfort. Zariadenie je ľahšie, vytvorené v ergonomickom dizajne s kompaktnejšími rozmermi, takže pohodlne sadne do ruky.

Jednoducho sa obsluhuje a podobne ako jeho predchodca ponúka dva režimy zahrievania – Standard a Boost. V režime Standard sa vložená náplň zahreje do 20 sekúnd, v režime Boost už do 15 sekúnd, aby ponúkol ešte intenzívnejší zážitok. Na zapnutie každého z režimov slúžia osobitné tlačidlá, čo umožňuje jednoduché prepínanie medzi režimami. Šikovnou vychytávkou je clonový uzáver na vkladanie náplní, ktorý umožňuje hygienickejšiu údržbu a minimalizuje riziko zanášania nečistôt do zariadenia v čase, keď sa zariadenie nepoužíva. Prechod na túto bezdymovú alternatívu znamená pre fajčiara viac ohľaduplnosti k sebe a svojmu okoliu a takisto nezanedbateľnú finančnú úsporu v porovnaní s klasickými cigaretami v časoch, keď sa opäť vo veľkom hovorí o ich zdražovaní.

Cena bezdymového zariadenia glo™ HYPER X2 je 20 eur a pre dospelých užívateľov tabakových výrobkov je na predaj vo vybraných sieťach trafík, kde si možno zakúpiť 3 farebné varianty glo™ HYPER X2. Jeho predchodcu, štýlový glo™ hyper+ UNIQ s vymeniteľnými bočnými krytmi a personalizovaným lookom kúpite za 15 eur. Celý sortiment bezdymových zariadení na zahrievanie tabaku glo™ nájdete na www.discoverglo.sk

Presadnite na elektrinu, presadnite na glo™ a súťažte o elektrizujúce ceny

Ak si zariadenie na zahrievanie tabaku glo™ HYPER X2 alebo glo™ hyper+ UNIQ kúpite do 31. decembra a zariadenie si zaregistrujete, zapojíte sa do súťaže Presadni na elektrinu, presadni na glo™. Hlavnou cenou tejto skvelej súťaže je luxusný elektromobil BMW iX3! Vyhrať však môžete aj 8 elektrických skútrov, 8 elektrobicyklov, 16 batohov so solárnym panelom a 40 solárnych powerbankov. Meno šťastného výhercu elektromobilu BMW bude známe 2. januára 2023. Presné podmienky súťaže nájdete na www.switch2electric.sk

Príďte si ich zblízka pozrieť na Tyršák do glo™ pop-up predajne

Celý sortiment zariadení na zahrievanie tabaku z portfólia spoločnosti British American Tobacco nájdete vystavený v moderne dizajnovanej glo™ pop-up predajni na Tyršovom nábreží v Bratislave. Na terase vás čaká aj veľkolepá vianočná výzdoba s fotokútikom s tým najkrajším výhľadom na Bratislavu. Pozor však, zariadenia na zahrievanie tabaku glo™ sú určené výlučne pre dospelých užívateľov nikotínových výrobkov, ktorí nechcú alebo nedokážu prestať fajčiť, a hoci predstavujú menšie zdravotné riziko ako cigarety, nie sú úplne bez rizika.

Viac informácií o zariadeniach na zahrievanie tabaku glo™ nájdete na www.discoverglo.sk a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram na konte glo_slovakia.