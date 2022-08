Cítili sa, ako keby horeli, lámali sa im kosti: Veteráni opísali jadrové výbuchy zažité zblízka, mali desivé následky

Minulé storočie sa spája s jadrovými skúškami či útokmi, ktoré mali hrozivé následky. Spomeňme napríklad zhodenie atómových bômb na Hirošimu či Nagasaki, alebo test Cár bomby, ktorá sa považuje za najsilnejšiu odpálenú atómovú zbraň v histórii ľudstva. Magazín Vice teraz získal unikátne opisy toho, ako to vyzerá pri výbuchu jadrovej bomby zblízka, priamo od veteránov, ktorí sa pri nich v minulosti ocitli, informuje Unilad.

Títo veteráni sa stali svedkami testov, pri ktorých nemali veľa informácií o tom, čo sa bude diať. Prezradili, že dostali iba jednoduchý pokyn – nepozerať sa na záblesk. To sa ale nedalo celkom dodržať, pretože silné žiarenie zachytili aj cez viečka zakryté rukami.

Ich telo horelo, najhoršie následky prišli až neskôr

A tým to všetko iba začalo. O chvíľu zažili silu jadrového výbuchu na vlastnej koži. Nasledovalo teplo, pri ktorom ich telá pocitovo horeli, ako by ich niekto zapálil.

Odniesli si povrchové zranenia ako modriny či vnútorné zlomeniny, ale aj oveľa vážnejšie následky, ktoré sa prejavili neskôr, ako rakovinu či neplodnosť. V niektorých prípadoch týchto mužov postihlo dokonca viacero typov nebezpečných nádorových ochorení.

Brutálne následky pre nich, aj ich deti

Koncom februára priniesol Mirror exkluzívnu správu, podľa ktorej veteráni z jadrových testov čelia vyššiemu riziku vzniku rakoviny. A pri nich to nekončí a ich krutý údel sa prenáša aj na ďalšie generácie. U ich detí totiž zaznamenali až 10-krát vyššiu pravdepodobnosť výskytu vrodených chýb.

Napríklad jeden z veteránov v rozhovore pre Vice spomína, ako prišiel o svoju 11-ročnú dcéru, ktorej sa na chrbte vytvoril hrb, v dôsledku ktorého, žiaľ, zomrela.

Častejšie sú aj samovraždy

Smutnou realitou atómových vedcov je zas niekoľkokrát vyššia pravdepodobnosť toho, že spáchajú či už spáchali samovraždy.

Za posledné roky preto vzniklo viacero kampaní, ktoré bojujú za to, aby títo ľudia, ktorí jadrové testy prežili, boli dostatočne uznaní a ocenení. Aj keď následky, ktoré to pre nich malo, to už neodčiní.